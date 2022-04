Von außen sieht es schon so gut wie fertig aus: Auf dem Baufeld 4 der Konversionsfläche Turley in der Neckarstadt-Ost entstehen 250 Wohnungen, dabei gilt das Mannheimer Quotenmodell. Foto: Gerold

Von Olivia Kaiser

Es war eine hauchdünne Mehrheit: Mit nur einer Stimme Unterschied winkte vor knapp vier Jahren der Gemeinderat die Sozialquote im Wohnungsbau durch. Diese besagt, dass in einem Neubau mit mehr als zehn Wohneinheiten mindestens 30 Prozent der Wohnungen, oder mindestens 20 Prozent der Gesamtfläche, zum Preis von 8,17 Euro pro Quadratmeter angeboten werden müssen. Anders als beim Landeswohnraum-Förderprogramm – bei dem ein Wohnberechtigungsschein ausschlaggebend ist – zählt bei der Mannheimer Quote das Einkommen.

Die Einkommensgrenze wird von der Stadt festgelegt und ist bei einem Mehrpersonen-Haushalt deutlich höher als für geförderte Mietwohnungen. Bei einem Zwei-Personen-Haushalt liegt sie aktuell bei 70.000 Euro Jahresbrutto. Eine Begrenzung der Wohnungsgrößen und -flächen gibt es nicht.

Hintergrund Das Zwölf-Punkte-Programm im Überblick: > 1. Aktivierung (nicht militärischer) städtischer Konversionsflächen [+] Lesen Sie mehr Das Zwölf-Punkte-Programm im Überblick: > 1. Aktivierung (nicht militärischer) städtischer Konversionsflächen > 2. Umnutzung untergenutzter Gewerbeflächen > 3. Aktivierung städtischer Brachflächen > 4. Aktivierung privater Baulücken unter Einbeziehung des BDA und der Architektenkammer > 5. Nachverdichtung und Ersatzneubau > 6. Rolle der GBG als strategisches Instrument der Stadtentwicklung > 7. Quotenmodell für preisgünstigen Wohnungsbau > 8. Verbilligte Vergabe von Wohnbaugrundstücken für preiswerten Wohnbau > 9. Vergabe nach Konzeptqualität > 10. Gewährung von Erbbaurechten > 11. Einsatz von Städtebaufördermitteln > 12. Förderung Gemeinschaftlicher Wohnprojekte rnz

[-] Weniger anzeigen

Die Sozialquote ist Teil des Zwölf-Punkte-Programms zur wohnungspolitischen Strategie der Verwaltung. "Der Wohnungsneubaubedarf in Mannheim ist sehr hoch. Das ist einerseits ein großes Kompliment an unsere Stadt, denn viele Menschen sehen das Potenzial in der Region und wollen hier ihr Zuhause finden. Andererseits müssen wir mit Blick in die Zukunft dringend neuen und vor allem preiswerten Wohnraum schaffen, um diesem Bedarf gerecht zu werden", sagt der für Bauen und Wohnen zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer.

Demnach entstehen durch die Quote für bezahlbares Wohnen knapp 1000 preisgünstige Mietwohnungen. Zusammen mit der Landeswohnraumförderung werden dem Mannheimer Wohnungsmarkt in den kommenden Jahren insgesamt knapp 2000 preisgünstige Mietwohnungen zugeführt.

Projekte, bei denen beispielsweise die Sozialquote greift, sind die großen Wohnungsbauvorhaben auf den Konversionsflächen Spinelli im Süden Käfertals und Turley in der Neckarstadt sowie die geplanten Wohnkomplexe auf dem Grundstück Schafweide gegenüber des Uniklinikums und dem Collini-Areal nach Abriss des Büroturms am Neckarufer. In Seckenheim kommt die Quote bei den Bauvorhaben auf der Konversionsfläche Hammond und der Otto-Bauder-Anlage zum Tragen.

"Wichtig ist dabei vor allem der Blick in die Zukunft und die Frage, wie der Wohnungsbedarf bis 2036 über die Fertigstellung der Konversionsflächen hinaus gedeckt werden kann", betont Ralf Eisenhauer. "Erwartet wird ein Bedarf von mindestens 8000 zusätzlichen Wohnungen. Eine Studie Mitte des Jahres soll darüber Klarheit bringen." Diese soll Grundlage sein für das neue Handlungskonzept "Wohnen", das Ende dieses Jahres dem Gemeinderat zum Beschluss vorgelegt werden soll. Der Runde Tisch "Wohnen" ist dabei ein prozessbegleitendes Beratungsgremium, in welchem die Verwaltung gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern von Wohnungswirtschaft, Fraktionen, Verbänden, Initiativen und Vereinen die Entwicklungen diskutiert.

Die Angst vieler Kritiker des Quotenmodells, dass die Regelung private Investoren abschrecken könnte, hat sich in den Augen der Verwaltung nicht erfüllt. Auch im frei finanzierten preisgünstigen Segment funktioniere das Model, heißt es: "Der Stadtverwaltung ist kein Fall bekannt, in welchem die Quote zur Verhinderung eines Projekts beigetragen hätte".