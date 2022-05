Zahlreiche Fahrgeschäfte sollen ab Samstag, 26. April, wieder die Besucher auf die Maimess auf den Neuen Messplatz in die Neckarstadt locken. Foto: vaf

Mannheim. (oka) Die erste Mannheimer Großveranstaltung seit Beginn der Pandemie war ein Erfolg: 230.000 Besucherinnen und Besuchern kamen von 23. April bis 8. Mai zur Maimess. "Die Vorbereitungen waren aufgrund der kurzfristigen Terminierung eine Herausforderung für unser ganzes Team. Umso mehr haben wir uns deshalb über den regen Zuspruch gefreut", erklärt Christine Igel, Geschäftsführerin der städtischen Veranstaltungsgesellschaft Event & Promotion. Höhepunkt sei der Kindernachmittag gewesen, zu dem man in Kooperation mit dem Mannheimer Schaustellerverband unter anderem 110 Flüchtlingskinder aus der Ukraine samt ihren Begleitern eingeladen hatte.

Wortkarg hingegen gibt sich die Verwaltung zum Thema der sexistischen Darstellungen auf den Schaustellerbuden, das die Grünen-Fraktion in der vergangenen Woche aufgebracht hatte: "In Mannheim liegen keine Beschwerden zu diesem Thema vor. Konkrete Beschwerden werden von uns juristisch überprüft", heißt es dazu auf eine Anfrage der RNZ, wie die Stadt auf den Vorstoß der größten Fraktion im Gemeinderat reagieren will. Spätestens bei der Vorbereitungen zur Oktobermess wird man sich jedoch damit auseinandersetzen müssen.

Doch zunächst steht vom 27. bis 29. Mai nach zweijähriger Zwangspause das Stadtfest an. Unter dem Motto "Wir bringen wieder Leben in die Stadt" sind rund um den Wasserturm sowie auf den Planken und den Kapuzinerplanken zahlreiche Aktionsbühnen und ein breites Angebot an Kulinarik geplant.