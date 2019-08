Mannheim. (pol/rl) Zu einem Frontalzusammenstoß am Maimarktgelände kam es Montagnachmittag. Ersten Informationen zufolge waren Mercedes und ein BMW kurz vor 17 Uhr in der Xaver-Fuhr-Straße unterwegs, als sie in Höhe des Maimarktgeländes miteinander kollidierten. Dabei wurden beide Fahrer verletzt. Die Xaver-Fuhr-Straße wurde in Höhe Maimarktgelände gesperrt.