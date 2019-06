Mannheim. (mpt) Das Liebhaber-Festival geht in die neunte Runde. Von Freitag, 14., bis Sonntag, 16. Juni, verwandelt sich das Maimarktgelände in einen Musikpark voller Klangperlen, wenn das Maifeld Derby seine Zelte aufschlägt. 58 Acts auf vier verschiedenen Bühnen geben sich diesmal die Ehre.

Und wieder wird das Konzert-Gewimmel vor der Haustür Mannheims seinem Ruf als alternatives Festspiel fern des Mainstreams gerecht. Indie-Rock-, Hip-Hop-, Electro- bis hin zu Punk-Noise-Interpreten füllen das Line-Up. Ein Genre-Mix, der zur Entdeckungstour abseits der gewohnten Musikpfade einlädt.

Die bekanntesten Namen kommen wie immer aus England: Der Anfang des Jahrtausends populär gewordene Rap-Künstler Mike Skinner von "The Streets" feierte 2018 seine Rückkehr - und gilt als heimlicher Headliner des Maifeld Derbys. Wie auch die Electro-Pop-Band "Hot Chip" aus London, bei deren Sound House-Beats und Rockelemente verschmelzen.

Auch deutsche Acts stehen ganz oben auf der Liste: Allen voran die Hamburger Rockband "Tocotronic", die landauf, landab für ausverkaufte Hallen sorgt. Oder die Berliner Jungs "Von Wegen Lisbeth", die Gesellschaftskritik in blumige Sprache und Indie-Pop verpacken.

Das Gespür, Bands zu engagieren, kurz bevor sie richtig einschlagen, beweisen die Veranstalter jedes Jahr aufs Neue. James Blake, José Gonzalez oder Hozier (Take me to church) wurden gebucht, als sie noch nicht jeder auf dem Zettel hatte. Das Maifeld Derby kann Sprungbrett für die musikalische Karriere sein - und mitunter wird auch ein Wiedersehen gefeiert. Die australische Band "Parcels" zum Beispiel überraschte 2017 im kleinen Brückenawards-Zelt. Diesmal betreten sie im Palastzelt die Hauptbühne des Festivals.

Überhaupt sind es die scheinbar kleinen Namen, die es beim Streifzug zu den vier Bühnen zu entdecken gilt. Beim Parcours d‘amour spiegelt sich wohl am eindrucksvollsten wider, was das Maifeld Derby von anderen Open-Air-Reihen unterscheidet.

Keine Matsch- und Schlammschlacht à la Wacken, hier hockt man in Plastikschalen eingehüllt an der Pferderennbahn und lauscht den zartesten und kräftigsten Stimmen des Festivals. 2016 galt hier "Faber" als der Insider-Tipp schlechthin. Drei Jahre später bildet der Schweizer Singer- und Songwriter am Sonntagabend den Abschluss des dreitägigen Non-Stopp-Konzertreigens, der selbst vor einer ungewissen Zukunft steht.

2020 wird es kein Maifeld Derby geben, so viel steht schon mal fest. "Ich bin müde und brauche eine Pause, um dann wieder mit gewohnter Leidenschaft eine fette Jubiläumssause zu schmeißen", begründet Organisator Timo Kumpf die Unterbrechung. Die zehnte Auflage muss also verschoben werden. Auf wann genau, ist aber noch unklar.

Die Terminreservierung für 2021 sei zwar schon bestätigt, die Option aber noch nicht gezogen. "Bauch versus Kopf versus Herz, liegt die Wahrscheinlichkeit hierfür aktuell bei 50:50", teilen die Veranstalter via Facebook mit.

Mitte Juni bietet sich also vorerst zum letzten Mal die Gelegenheit, hinter den Zeltplanen oder auf freier Bühne ungeahnte und teilweise völlig unbekannte Bandperlen zu entdecken - und zu hören, wie bezaubernd Musik fern der schönen, gleichen Radiowelt klingen kann.

2011 startete das Maifeld Derby übrigens mit 3000 Besuchern, 2017 zählte man bereits über 15.000 Gäste. Die Bands verteilen sich auf vier Bühnen: Fackelbühne (großer Open Air-Bereich), Palastzelt (großes Zirkuszelt), Brückenaward-Zelt (kleines Zirkuszelt) sowie den Parcours d’amour (kleine Bühne auf der Tribüne des Reitstadions).

Info: Das 9. Maifeld-Derby wird am Freitag, 14. Juni, um 15.30 Uhr eröffnet. Es können sowohl Tages- als auch Kombi-Tickets erworben werden. Weitere Infos zum Kartenverkauf und dem Programm gibt es unter www.maifeld-derby.de.