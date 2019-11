Von Volker Endres

Mannheim. Ein langer Einkaufsabend am 29. November, gleich drei Weihnachtsmärkte, Sonderaktionen, Livemusik und Kinderspaß – die Mannheimer Innenstadt wird in der Vorweihnachtszeit zur Einkaufswunderwelt. „Ich bin mir sicher, dass wir unsere Position als Einkaufsstadt Nummer eins, auch über die Region hinaus, halten können“, blickt der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Mannheim-City, Lutz Pauels, dem Trubel optimistisch entgegen.

Drei Weihnachtsmärkte

Nein, nicht zu einem Rentier, sondern zu einem „Renn-Tier“ wird Michael Grötsch (CDU) am kommenden Montag. Denn gleich im Akkord eröffnet Wirtschaftsbürgermeister den Weihnachtszauber in der Innenstadt. Um 17 Uhr erfolgt die Eröffnung im Märchenwald auf dem Paradeplatz, um 17.30 Uhr wird von ihm der „Besondere Weihnachtsmarkt“ auf den Kapuzinerplanken eröffnet, und um 18 Uhr sollte der Bürgermeister mit seinem Tross am Wasserturm angekommen sein, wo er den traditionellen großen Weihnachtsmarkt eröffnet, der hier seit 1972 zuhause ist und damit bald Jubiläum feiert. Ein Weg, der zur Nachahmung anregen soll. „Der Besuch lohnt sich auf jedem Markt“, so Grötsch. Und, wenn man schon einmal hier ist, dann natürlich auch der Weg in die Geschäfte der Innenstadt, die sich für die vielen Tausend Besucher wieder ganz besonders herausgeputzt hat.

Und das nicht nur im übertragenen Sinn. „Die Stadtreinigung ist mit zusätzlichen Kräften unterwegs“, so Grötsch mit Blick auf die in naher Zukunft bemängelte Sauberkeit in den frisch sanierten Planken, die sich in dieser Form erstmals im vorweihnachtlichen Lichterzauber präsentieren sollen. Und auch im nach-weihnachtlichen, ergänzte Lutz Pauels. „Die Zeit nach den Feiertagen bis Silvester und im Anschluss bis zum 6. Januar ist für den Handel mittlerweile genauso wichtig, wie die Vorweihnachtszeit selbst.“ Hier sind keineswegs nur die Menschen unterwegs, die das liebste Weihnachtsgeschenk – Gutscheine – einlösen wollen. „Nein, es wird auch sehr gut eingekauft.“

Die Stadtreinigung wird auch während des Weihnachtsgeschäfts für Sauberkeit auf den Planken sorgen. Foto: Gerold

Lichterglanz ab Montag

Als stellvertretender Vorsitzender des Handelsverbands Nordbaden nannte Hendrick Hoffmann dafür konkrete Zahlen: „Bundesweit rechnen wir in diesem Jahr mit einem Umsatzplus von 3,2 Prozent, zur Weihnachtszeit mit einem Plus von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr.“ In diesen knapp sechs Wochen werden im Handel rund 20 Prozent des Jahresumsatzes erwirtschaftet. „In Mannheim werden im November und Dezember rund 160 Millionen Euro umgesetzt“, berichtete er. Und dazu ist in diesem Jahr noch ein wenig länger Zeit.

Nach Rücksprache mit den Kirchen wird die weihnachtliche Beleuchtung erst nach dem Totensonntag eingeschaltet. Erst dann – und trotzdem früher – fällt also auch der offizielle Startschuss für den Einzelhandel. „Wir haben bislang immer bis zum Mittwoch danach abgewartet. In diesem Jahr liegen wir erstmals direkt am Montag nach dem Totensonntag“, so Pauels. Eine Regelung, die, wenn es nach ihm geht, gerne beibehalten werden darf.

„Winterzauber in Mannheim“

Neu ist in diesem Jahr nicht nur der lange Einkaufsabend bis 22 Uhr am Freitag, 29. November, dem sogenannten Black Friday, sondern vor allem die große gemeinsame Werbeaktion mit der Überschrift „Winterzauber in Mannheim“, unter der erstmals ein Großteil der Aktivitäten, speziell der Tagesprogramme der Weihnachtsmärkte, aber auch der Kinos, Museen und vieler Einkaufstempel, gebündelt ist. Und das schon seit August, so Stadtmarketing-Chefin Karmen Strahonja. „Im Sommer werden die Busreisen gebucht, deshalb mussten wir da schon präsent sein“, erklärte sie.

Es sei aber noch Luft nach oben. Die Eröffnung der Weihnachtsschaufenster bei Engelhorn ist beispielsweise noch nicht aufgeführt und für Donnerstag, 21. November, vorgesehen – wieder mit großem Feuerwerk und in Zusammenarbeit mit dem Disney-Unterhaltungskonzern, der einen neuen Animationsfilm, „Die Eiskönigin II“ bewerben will. Alles zusammen eine langfristige Planung also und wenig Zeit für kurzfristige Reaktionen.

Kein „Park & Ride“-Angebot

„Wir konnten in diesem Jahr kein Park & Ride-Angebot vereinbaren“, bedauerte Pauels, der damit auf die Sperrung der Hochstraße Süd reagieren wollte. Immerhin: „Die Arbeiten auf der Konrad-Adenauer-Brücke werden an diesem Wochenende, und damit rechtzeitig vor der wichtigen Einkaufszeit, abgeschlossen sein“, versprach Baustellenmanagerin Anja Ehrenpreis. Damit stehen alle Zeichen auf Grün für ein tolles Einkaufserlebnis in der Mannheimer Innenstadt. „Und ein echter Erlebniseinkauf ist eben doch etwas anderes, als ein einsamer Einkauf im Internet“, warb Bürgermeister Grötsch für den „stationären“ Handel.