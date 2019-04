RNZ. Rund 50 Aussteller aus ganz Europa präsentieren am Wochenende wieder den Besuchern der Baumhainhalle im Luisenpark detailreich verzierte, handgefertigte Ostereier in allen Größen und unterschiedlichen Varianten. Beim Ostereiermarkt finden die Gäste liebevoll gemachte Dekorationen und können manchen Kunsthandwerkern bei der Arbeit zusehen. Die Ostereier erzählen viel über die Wertschätzung, die ihnen als Quelle neuen Lebens entgegengebracht wird. In der Baumhainhalle gibt es verschiedene ovale Kunstwerke zu entdecken - vom Wellensittich- bis zum Straußenei.

Da Eier während der Fastenzeit nach christlicher Tradition nicht gegessen werden durften, wurden sie gekocht und so haltbar gemacht. Am Ostersonntag war es dann wieder erlaubt, sie zu verspeisen. Von den ersten farbigen Ostereiern wird schon vor 800 Jahren berichtet. Besonders die Eier, die in der letzten Woche vor Ostern gesammelt wurden - man durfte sie ja nicht essen - sollten etwas Besonderes sein und wurden deswegen geweiht und bemalt.

Natürlich konnte man so auch die gekochten besser von den frischen Eiern unterscheiden! Die Farben hatten bestimmte Bedeutungen: Rot stand für die Farbe des Blutes von Jesus Christus, Orange für Kraft, Ehrgeiz und Ausdauer, Weiß für Reinheit und Gelb für Erleuchtung und Weisheit.

Beim Ostereiermarkt im Luisenpark werden Eier aus vielen Ländern Europas verkauft. Aus Rumänien kommt die Tradition gebatikter Eier. In Russland werden Holzeier wie Ikonen bemalt. Aus Polen, Tschechien und der Slowakei stammt die Kratztechnik, während man in Ungarn Eier mit Metall verziert. Frankreich ist für Porzellaneier berühmt. Glaseier werden im italienischen Murano gefertigt. Eier aus Email gelten als typisch englisch. Anregungen für die heimische Osteiermalerei gibt es also zuhauf. Aus diesem traditionellen Brauchtum ist heute eine Kunst geworden, die in vielfältiger Weise in der Baumhainhalle zu bestaunen ist. Viele der Aussteller arbeiten vor Ort und lassen sich dabei über die Schulter blicken. Was von den meisten der Eierkünstler nicht so gerne gesehen wird, ist das Fotografieren ihrer Werke, ohne vorher gefragt zu werden. Deshalb bitten die Organisatoren darum, sie auf jeden Fall vorher zu fragen, wenn nicht sowieso schon ein Fotografie-Verbotsschild aufgestellt wurde.

Info: Die Ausstellung ist am kommenden Samstag von 11 bis 18 Uhr und am darauffolgenden Sonntag, 11 bis 17 Uhr, geöffnet. Am Eingang zum Luisenpark wird ein Kombiticket (Park und Markt) zum Preis von 8,50 Euro angeboten (ermäßigt: 6,50 Euro). Kinder zwischen sechs und 15 Jahren zahlen 4,50 Euro, Jahreskarteninhaber direkt an der Ausstellungskasse 4,50 Euro (ermäßigt 3,50 Euro).