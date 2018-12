Von Stefan Otto

Mannheim. Etwas verhalten und nur hinter vorgehaltener Hand auszusprechen, das ist nicht ihre Sache. Die urgewaltige bayerische Kabarettistin Lisa Fitz sagt laut, was sie denkt und steht entschieden dazu. "Flüsterwitz" lautet dennoch der Titel ihres aktuellen Programms, mit dem sie nun im gut besuchten Mannheimer Capitol gastierte. Sogenannte Flüsterwitze erzählt man sich im Verborgenen. "Damit keine Dame in Ohnmacht fällt und kein Klosterschüler Schnappatmung bekommt", erklärt Fitz.

Er könnte Menschen in Hörweite beleidigen oder, in seiner politischen Variante, schwerwiegende Repressalien nach sich ziehen. "Eine Demokratie produziert keine Flüsterwitze, weil die ganzen Komiker in der Regierung sitzen", meint die Rottalerin und fragt sich doch: "Was darf man sagen? Was darf man nicht mehr sagen?" Und vor allem: "Was muss man sagen?"

"Freie Rede, solange es noch geht!", ruft sie und reckt die geballte Faust in die Luft wie eine Alt-68erin. "Wenn man dann selbst 68 wird, bekommt der Begriff Alt-68er eine ganz blöde Bedeutung", bemerkt die noch 67-Jährige, deren Publikum mit ihr in die Jahre gekommen ist. Lisa Fitz erinnert an Zeiten und Umstände, da man sich nicht frei äußern durfte. Ans Dritte Reich, das sie selbst, 1951 geboren, nicht mehr miterleben musste, oder an den langen und fortwährend geführten Kampf für die Gleichstellung der Frau.

In "Flüsterwitz" zeigt Lisa Fitz sich gewohnt meinungsstark und streitbar. Ihre Lieder stimmt sie mit kräftig-rauchiger Stimme an und versüßt sie mit volksmusikalischen Jodlern. Mit ihrer Meinung hält sie nicht hinter dem Berg und schert sich nicht darum, ob sie auf linke oder rechte Füße tritt. Furchtlos wie eine Amazone spannt sie den Bogen und zielt ringsum in alle Richtungen.

"Diskutiert muss werden, gestritten muss werden!", fordert Fitz. "Ma muaß reden mitanand", das Gemunkel aus dem Dunkeln ans Licht holen - gerade heute wieder, da politische Korrektheit zu Meinungsdiktatur werde, eine Gesinnungspolizei die Bürger bevormunde und Panikmache sich ausbreite. Besonders im Internet verschwänden systemkritische Bemerkungen auf mysteriöse Weise, Konten bei sozialen Medien würden gesperrt oder gleich ganz gelöscht, behauptete Fitz, die Anfang dieses Jahres selbst den Vorwurf zu hören bekam, sie befördere klassische antisemitische Weltverschwörungstheorien.

Sie hatte im Januar ihr neues Lied "Ich sehe was, was du nicht siehst" auf YouTube vorab veröffentlicht und darin gesungen: "Der Schattenstaat, die Schurkenbank, der Gierkonzern / Wer nennt die Namen und die Sünden dieser feinen Herrn? / Rothschilds, Rockefeller, Soros & Consorten / Die auf dem Scheißeberg des Teufels Dollars horten." In Mannheim singt sie den Titel auch, lässt allerdings den Namen der jüdischen Bankiersfamilie Rothschild weg und thematisiert anschließend die Medienkritik, die sie einstecken musste.

"Diese populistische Motivation, jede Art von Kritik mit dem Vorschlaghammer ,Verschwörungstheorie’ zu belegen, halte ich für gefährlich und narkotisierend", erklärt sie. Man mag allerdings nicht so recht glauben, dass Fitz einen Text dieser Art schreibt, ohne sich bewusst zu sein, was er auslöst. So drängt sich der Verdacht auf, dass die Kabarettistin mit Verschwörungstheorie-Vokabular kokettiert, um Beachtung in den Medien zu finden.