Von Alexander Albrecht

Mannheim. Auf die Eröffnungseuphorie folgt der Knatsch: Die Mitglieder des Kulturausschusses ärgerten sich am Mittwoch über die Stadtverwaltung - weil die Außenanlagen der neuen Kunsthalle über eine Million Euro mehr kosten als geplant. Insgesamt schlagen die Ausgaben nun mit 3,15 Millionen Euro zu Buche.

Was gehört zu den Außenanlagen? Dazu zählen sechs schon vorhandene Plastiken eines Skulpturenparks, komplett neue Gehwege und Pflasterungen mit Blindenleitstreifen, Fahrradabstellplätze, Grünflächen, Baumpflanzungen, die Beleuchtung sowie die umgestaltete und nun nicht mehr für den Verkehr zugelassene Moltkestraße.

Warum ist das Projekt teurer geworden? Zunächst musste die Ausschreibung im Frühjahr 2017 wiederholt werden, weil zwei von vier Firmen, die sich beworben hatten, Formvorschriften verletzten. Die Angebote der beiden anderen Unternehmen überstiegen das vom Gemeinderat bewilligte Budget deutlich. Zudem verwies Baubürgermeister Lothar Quast Ende Mai, kurz vor der Eröffnung der Kunsthalle, auf technische Probleme und berichtete von ausgefallenen Arbeiten im Winter. Viele Leitungen im Boden lagen darüber hinaus nicht dort, wo sie auf dem Plan verzeichnet waren, später stießen die Arbeiter bei Baumpflanzungen auch noch auf Reste des Bunker-Fundaments.

Wer bezahlt die Außenanlagen? Während die Investitionen für den Neubau in Höhe von 68 Millionen Euro hauptsächlich vom Ehepaar Hector und weiteren Stiftern getragen wurden, stand von Anfang fest, dass die Kosten für die neuen Bäume, Bänke und Wiesen allein Sache der Stadt sind.

Seit wann ist bekannt, dass die Kosten höher als geplant sind? Quast musste jetzt beim Kulturausschuss einräumen, dass er bereits seit Ende Mai von den Mehrausgaben wusste. Damals hatte er die Kostensteigerung bei einem Vororttermin als "etwas höher" beziffert. Für diese Aussage entschuldigte er sich jetzt bei den Stadträten. Er habe den Betrag zunächst nicht genannt, da die Abrechnungen der Baufirmen noch nicht geprüft worden seien. "Auch ich bin mit der Kostenentwicklung nicht so zufrieden", sagte der Dezernent.

Wie geht es jetzt weiter? Quast sagte, dass die Stadt mehr als 600.000 Euro wieder reinhole, in dem man auf eine bereits 2011 geplante Solaranlage auf dem Jugendstilbau verzichtet. Der Rest werde durch einen Zuschuss aus Städtebaufördermitteln des Landes gedeckt. Vertreter sämtlicher Fraktionen übten dennoch heftig Kritik an den höheren Kosten. CDU-Mann Jens Kirsch nannte das Vorgehen der Stadt "unprofessionell". SPD und Grüne stießen sich an dem Verzicht auf die Solaranlage. Das, obwohl Stephan N. Barthelmess, Kaufmännischer Leiter der Kunsthalle, betonte, dass diese "wirtschaftlich nicht zu betreiben" sei. Das Gremium wollte den Mehrausgaben nicht zustimmen. Deshalb muss sich am kommenden Dienstagnachmittag der Hauptausschuss erneut mit dem Thema befassen.