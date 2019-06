Von Gerhard Bühler

Mannheim. Wenige Tage vor der Gemeinderatswahl am 26. Mai sorgte das Thema "Flucht" für eine kontroverse Diskussion unter den Parteien. In der Sitzung des Hauptausschusses forderten Grüne, Linke, SPD und FDP in getrennten Anträgen die Stadtverwaltung dazu auf, sich einem Appell deutscher Städte an die Bundeskanzlerin anzuschließen und Mannheim zu einem "Sicheren Hafen" für gerettete Flüchtlinge aus dem Mittelmeer zu erklären.

Schon vor dem Sitzungsraum im Stadthaus empfingen Demonstranten die Sitzungsteilnehmer mit Spruchbändern und Plakaten. Wie aus den verteilten Flugblättern hervorging, unterstützten zahlreiche Institutionen, darunter Kirchen und Gewerkschaften, die Forderung nach einem "Sicheren Hafen" in Mannheim.

In ihren Anträgen fordern Grüne, Linke, SPD und FDP die Stadt dazu auf, sich der Kampagne des Bündnisses "Seebrücke" anzuschließen. Diese wird bisher von rund 60 deutschen Städten unterstützt, unter anderem von Heidelberg, Köln und Freiburg. Die Stadt solle gegenüber Bund und Land ihre Bereitschaft erklären, aus Seenot gerettete Flüchtlinge aufzunehmen.

Darüber hinaus solle man bei der Bundeskanzlerin auf eine europäische Lösung des Flüchtlingsproblems drängen. Sprecher von Grünen, Linke, SPD und FDP betonten, die Situation der im Mittelmeer ertrinkenden Flüchtlinge sei eine Katastrophe. Es müsse mehr humanitäre Hilfe geben.

Dieser Analyse und der politischen Botschaft der Erklärung "Sicherer Hafen" könne er durchaus zustimmen, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz. Schwierig werde es jedoch bei den konkreten Konsequenzen.

So habe die Stadt wegen einer dort angesiedelten "Landeserstaufnahmestelle" eine Übereinkunft mit dem Land getroffen. Demnach sei Mannheim von der regulären Zuweisung von Flüchtlingen ausgenommen.

Für eine weitere Aufnahme sei für daher ein klarer Rahmen nötig, betonte Kurz. "Wir sind als Stadt bereit, in einer organisierten Flüchtlingspolitik unseren Teil beizutragen", sagte er und erinnerte daran, dass sich die Stadt 2011 an der Aufnahme von Jesiden beteiligt habe.

"Wir wollen bei dieser geforderten Resolution nicht mitmachen, weil vorher schon klar ist, dass sie keine Konsequenzen haben wird", begründete Stadtrat Claudius Kranz die Ablehnung der CDU. Eine andere Position machte Eberhard Will (Bürgerfraktion, ehemals AfD) deutlich. In Afrika seien Millionen Menschen auf der Flucht, sagte er. Das Netzwerk der Schlepper und Flüchtlingsretter sei ein "eingespieltes System". "Das geht ohne Ende weiter, wenn man es nicht stoppt", sagte Will und verwies auf den Erfolg der rigorosen Haltung Australiens.

Ebenfalls ablehnend zeigte sich die Fraktion der Mannheimer Liste/Freie Wähler. Mannheim sei wie keine andere der Unterzeichnerstädte mit einer solchen Zuwanderung aus Südosteuropa belastet. Dies fordere alle Kraft der Stadt, mehr sei nicht machbar, lautete die Begründung. Angesichts der auseinandergehenden Meinungen stellte Oberbürgermeister Kurz die Frage, ob ein mit knapper Mehrheit vom Gemeinderat verabschiedeter Appell überhaupt Sinn mache.

Er wolle für die nächste Gemeinderatssitzung einen neuen Textentwurf für ein Schreiben an die Bundeskanzlerin erarbeiten, der von einer breiten Mehrheit getragen werden könne. Wie Kurz in Erinnerung rief, hatte sich auch Mannheim ab 2011 an dem "Resettlement"-Programm zur zusätzlichen humanitären Aufnahme von Flüchtlingen aus Krisengebieten beteiligt. Von insgesamt 10.000 Plätzen seien bisher 3000 ausgeschöpft worden. Der Anteil für Mannheim habe sich im Bereich von Einzelfällen bewegt.