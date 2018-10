Von Peter Wiest

Mannheim. Ja ja, die 80er. Es war eine legendäre Zeit für eine ganz bestimmte und mittlerweile längst auch legendäre Sorte Musik. Damals, zum Anfang des neuen Jahrzehnts, betraten zahlreiche neue Künstler die Bühnen der Welt und prägten einen neuen Stil - wie etwa auch eine 21-jährige Sängerin, die nicht nur jung und wild war, sondern auch noch so hieß.

Kim Wilde startete damals in eine vielversprechende Karriere, die ihr und ihren Fans zahlreiche Hits bescherte - bevor sie dann doch wieder zumindest vorübergehend in der musikalischen Versenkung verschwand. Jetzt, 27 Jahre später, steht sie wieder im Rampenlicht - auf der Bühne des Mannheimer Capitols und vor einem mit ihr älter gewordenen, aber im Kopf jung gebliebenen und völlig begeisterten Publikum. Und irgendwie wirkt sie immer noch ein bisschen wild, die heute 57-Jährige. Vor allem jedoch ist sie musikalisch fitter denn je.

Das liegt zum einen daran, dass Kim Wildes Stimme über die Jahre aber auch gar nichts verloren hat von der schieren Power, von der Eindringlichkeit, andererseits jedoch auch von der Leichtigkeit und dem ganz eigenen Ausdruck, die sie so unverwechselbar machen. Zum anderen liegt es an der Band, die sie mitgebracht hat. Das sind teilweise alte Barden und Mitstreiter aus den frühen Jahren; dazu aber auch junge Musiker, wie etwa eine sichtlich richtig wilde Schlagzeugerin und eine nicht minder aufgedrehte zweite Sängerin: Eine Mischung, die einfach passt.

Nicht zuletzt liegt es jedoch auch an der musikalischen Bandbreite, die Kim Wilde und ihre Jungs und Mädels dem Publikum im Capitol auftischen. Da sind dann zunächst etliche neue Songs, die meisten vom in diesem Frühjahr gerade erschienenen Album "Here come the Aliens", mit denen man sich durchaus anfreunden kann. Schieren Rock gibt es, wie etwa bei "Yours ‘Til the End" oder "Cyber Nation War". Dazu jedoch auch Balladeskes wie etwa "Solstice" oder richtig Funkiges wie "Rosetta" - hörenswert und groovy.

Dann aber, und das ist letztlich der ultimative Erfolgsfaktor für dieses Konzert, kommt endlich das, was das Publikum eigentlich hören will und weswegen es gekommen ist: Die alten Hits, die alle noch im Ohr haben und die teilweise gassenhauerische Qualitäten haben.

Da singen alle spontan mit, textsicher sind sie sowieso. Und auch diejenigen, die oben auf den Rängen im Capitol Platz genommen haben, hält es nicht mehr auf ihren Sitzen. Spätestens bei "Chequered Love" geht sie endgültig ab, die Wilde Post - da tobt der Saal und steppt der Bär. "You came" wird diesem wundervollen Publikum gewidmet, das nach all den Jahren wieder gekommen ist, kokettiert die Sängerin gekonnt - Applaus, Applaus! Schließlich folgt noch ihre unvergleichliche Version des alten Supremes-Hits "You keep me hanging on". Und nach zwei Stunden ist dann mit dem neuen Song "1969" als i-Tüpfelchen Schluss. Puh!

Obwohl: Es ist noch nicht ganz vorbei. Ohne Zugaben geht auch eine 57-jährige Kim Wilde nicht von der Bühne - wo kämen wir denn da hin? Und hat da nicht doch noch irgendwas gefehlt in diesem nostalgisch-modernen Konzert der besonderen Art? Aber ja: Wo ist denn Kims größter Hit "Kids in America" geblieben? Den gibt es dann selbstverständlich auch noch - und dann ist wirklich alles gut. Zufriedene Gesichter bei den überwiegend älteren Kids im Capitol, die an diesem Abend endlich mal wieder jung und sogar ein bisschen wild sein durften. Was will man mehr?