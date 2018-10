Von Olivia Kaiser

Mannheim. Der Verlust eines geliebten Menschen, sei es ein Elternteil, ein Geschwisterkind oder ein Großelternteil, ist für viele Kinder schwer zu verarbeiten. Kinder trauern sehr individuell und oft fällt es ihnen schwer, mit ihrer Trauer umzugehen. Deshalb bietet der Ökumenische Kinder- und Jugendhospizdienst Clara in Mannheim ab Dienstag, 6. Februar, eine Trauergruppe für Kinder im Grundschulalter an. Kursleiterin Brigitte Wörner berichtet im Interview mit der Rhein-Neckar-Zeitung, wie Erwachsene Kinder in ihrer Trauer unterstützen können und was in ihrem Kurs passiert.

Brigitte Wörner. Foto: RNZ

Frau Wörner, trauern Kinder anders als Erwachsene?

Ein ganz klares Ja. Trauernde Kinder können in zwei Welten leben. Ich spreche von Kindern im Alter ab vier bis fünf Jahren, die schon bewusst wahrnehmen können, dass jemand in ihrem Leben fehlt. Ein Kind sitzt in der Ecke und weint, weil es ein Elternteil, ein Geschwisterkind oder einen Freund verloren hat und drei Minuten später jauchzt es auf dem Trampolin. Das können Erwachsene oft nicht richtig einordnen und sind irritiert. Erwachsene stellen sich dann die Frage, ob das Kind richtig oder überhaupt trauert. Doch genau das braucht ein Kind. Es schützt sie im Trauerprozess, dass sie in beiden Welten unterwegs sein können.

Wie können Eltern die Situation erklären, wenn ein Kind einen geliebten Menschen verloren hat?

Erwachsene sollten stets in einer klaren Sprache mit den Kindern sprechen. "Für immer eingeschlafen" beispielsweise ist eine schwierige Formulierung für Kinder. Gerade die Kleineren wollten dann unter Umständen nicht mehr einschlafen, weil sie Angst haben, sie wachen nicht mehr auf. Je nachdem, welche spirituelle Zugehörigkeit in der Familie vorherrscht, kann ruhig vom Himmel gesprochen werden. Wichtig ist auch Ehrlichkeit. Wenn das Kind beispielsweise fragt, wie es im Himmel aussieht, kann man ruhig antworten, dass man es nicht weiß.

Hintergrund Brigitte Wörner ist 55 Jahre alt und lebt in Kappelrodeck. Sie ist Fachkrankenschwester für Intensivmedizin und Palliativpflege. Zunächst machte sie eine Fortbildung zur Trauerbegleiterin für Erwachsene, vor sieben Jahren absolvierte sie die Qualifizierung zur Trauerbegleiterin für Kinder und Jugendliche. Wörner ist Mitglied im Bundesverband für Trauerbegleitung. oka.

Kinder übermäßig zu schonen ist also kontraproduktiv?

Kinder sollten von Anfang an in den Trauerprozess mit einbezogen werden. Wir haben eine große Scheu, Kinder zu Verstorbenen oder zu einer Beerdigung mitzunehmen. Aber je mehr sie visuell wahrnehmen dürfen, desto besser verstehen sie, dass das Leben endlich ist und dass der Verstorbene nie mehr zurück kommen wird. In unserer Trauergruppe höre ich immer wieder, dass die Kinder nicht bei der Beerdigung dabei waren oder das Grab noch nicht besucht haben. Das ist aber wichtig für die Kinder.

Also sollten Kinder zu Beerdigungen gehen?

Wir sollten es Kindern ermöglichen. Man braucht natürlich einen gewissen Rahmen, so sollte dem Kind beispielsweise eine Bezugsperson zur Seite gestellt werden, die nur für das Kind da ist und auch mit ihm die Trauerhalle verlassen kann, sollte es dem Kind zu viel werden. Je nachdem, um wessen Beerdigung es sich handelt, kann das ein Eltern- oder Großelternteil sein, aber auch die Patentante oder eine enge Freundin der Familie. Hilfreich ist es auch, mit dem Kind vorher den Friedhof aufzusuchen, so dass dieser Ort dann nicht absolut neu ist. Kinder möchten mit einbezogen werden: Wie sieht der Sarg aus? Wie sieht der Blumenschmuck aus? Ich mache die Erfahrung: Je mehr ein Kind mit dabei sein konnte, desto mehr kann es danach auch darüber reden. Aber man sollte natürlich dem Kind die Freiheit lassen zu entscheiden, inwieweit es einbezogen werden möchte.

Sollten Erwachsene ihre Trauer vor dem Kind zeigen?

Ja. Erwachsene sollten ihre Tränen nicht verstecken oder aus dem Zimmer gehen, sondern tatsächlich mit den Kindern als Familie trauern - am besten sogar in der Familie gewisse Trauerrituale entwickeln. Gemeinsames Trauern und gemeinsam Erinnerungen austauschen, das ist für Kinder ebenso hilfreich wie für Erwachsene. Den Anderen schonen wollen, entfernt die Familienmitglieder voneinander. Wobei es bei Jugendlichen ein bisschen anders ist, sie möchten sich in ihrer Trauer nicht zeigen und suchen oft Trost bei Gleichaltrigen.

Was hilft Kindern bei der Trauerarbeit?

Man muss Kindern Räume schaffen und ihnen erlauben, Erinnerungsgegenstände zu haben. Es ist wichtig, dass immer wieder über den Verstorbenen geredet werden darf, ohne dass jemand aus dem Zimmer rennt oder sagt: ,Ich will das nicht mehr hören.’ Wenn ein Elternteil verstirbt, verlieren Kinder ein großes Stück Sicherheit. Deshalb sollte man besonders darauf achten, den Kinder einen sicheren Rahmen zu bieten. In keinem Fall sollte man die Kinder bemitleiden oder mit allen möglichen materiellen Dingen überschütten.

Was machen Sie in der Gruppe mit den Kindern?

Wir bieten zwei Räume an: Einen Raum, wo sie so sein dürfen, wie sie sind - mit allem Blödsinn, aller Lautstärke. In dem anderen Raum kann über den Verstorbenen gesprochen werden. Wenn wir eine neue Gruppe starten, basteln wir mit den Kindern eine Schatzkiste, die dann bemalt oder beklebt wird. In dieser Kiste hat dann später alles Platz, was an Erinnerungen an den Verstorbenen da ist. Wir singen mit den Kindern, wir drücken Gefühle aus und geben ihnen die Möglichkeit, untereinander Kontakt herzustellen. Wenn Kinder sehen, dass es andere Kinder in derselben Situation gibt, hilft ihnen das oft. Kinder trauen sich in der Gruppe Fragen zu stellen, die sie zuhause nicht stellen. Wir beantworten deshalb auch alle Fragen rund um das Thema Sterben und die Beerdigung.

Ab wann braucht ein Kind die Trauergruppe?

Die Trauergruppe kann für jedes Kind hilfreich sein. Letztendlich sind Trauergruppen dafür da, dass die Trauer noch einmal einen anderen Ort bekommt und das Familiensystem entlastet wird. Trauer drückt sich ja auch manchmal in Wut oder Zorn aus. Wir schaffen einen Raum, wo die Kinder mit ihrer Trauer hinkönnen. Primär sind die Gruppen offen für alle Kinder. Wenn ein Kind über eine längere Zeit Symptome zeigt wie Retardierung, Einnässen, Schlafstörungen oder Unkonzentriertheit, dann würde ich raten, das Kind einmal bei einem Kinderpsychologen vorzustellen. Es muss nicht jedes Kind, das trauert, zum Kinderpsychologen, aber wenn Auffälligkeiten sehr lange anhalten, ist das angemessen.

Info: Die Trauergruppe richtet sich an Jungen und Mädchen zwischen fünf und elf Jahren. Die nächste Gruppe beginnt am Dienstag, 6. Februar, in den Räumen des Ökumenischen Kinder- und Jugendhospizdiensts Clara im Quadrat M 1,2. Die Gruppe läuft circa ein halbes Jahr und bietet Platz für maximal acht Kinder. Ihnen sind zwei Trauerbegleiterinnen zur Seite gestellt. Die nächste Trauergruppe für Grundschulkinder startet dann im kommenden September. Die Kindertrauergruppe wird vom Diakonischen Werk und dem Caritasverband Mannheim getragen. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 0621/28 00 03 51, E-Mail: oek.kinderhospizdienst@diakonie-mannheim.de oder unter www. kinderhospizdienst-mannheim.de.