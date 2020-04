Mannheim. (lyd) Seit zwei Jahren sind Lydia Dartsch und Timo Tamm aktiv im Gemeinschaftsgarten Lindenhof in Mannheim. Seit einem Jahr bloggen die Journalistin und der Künstler über ihre Erfahrungen mit Urban Gardening auf BetonAcker.de. "Es ist ein Hochbeet auf der Betondecke eines Tiefbunkers aus dem zweiten Weltkrieg", erklärt Lydia die Namensgebung: "Auf einem Acker baut man essbare Pflanzen an – so wie wir. Der Beton gibt dem Namen einen witzigen Dreh und lässt ihn interessant klingen. Denn auf Beton wächst ja eigentlich nichts."

Nach eigenem Bekunden haben sie wenig Ahnung vom Gärtnern. Und sie stehen dazu: "Letztes Jahr haben wir Zucchini in der Wohnung vorgezogen und haben sie am ersten warmen Wochenende nach draußen gepflanzt", erzählt Timo: "Das war ziemlich doof. Bis auf eine sind alle erfroren." Scheitern nehmen die beiden vom BetonAcker als Aufhänger für ihre Artikel. Und sie lernen daraus. Dieses Jahr wollen sie erst im Mai Zucchinis säen – diesmal draußen.

Die beiden wollen Ratgeber sein für Menschen, die – wie sie – noch wenig Ahnung vom Gärtnern haben. Auf Instagram folgen ihnen rund 260 Menschen. Zwei Drittel von ihnen sind Frauen zwischen 25 und 55 Jahren. "Wir wollen sie ermuntern, neugierig zu sein und dazuzulernen", sagt Timo und Lydia ergänzt: "Wenn man einen Samen in die Erde steckt, gießt und wartet: Was kann schon passieren? Im schlimmsten Fall geht der Samen nicht auf. Im besten Fall pflückt man im Sommer Tomaten."

Und so ticken Timo und Lydia

Mannheim. (lyd) Auf ihrem Blog zeigen sie regelmäßig, was man auf zwei Quadratmetern Hochbeet alles säen, pflanzen und ernten kann. Und das alles, ohne viel Ahnung aber mit viel Neugier. Wir haben uns mit "BetonAcker" unterhalten:

Was fotografiert ihr lieber: Porträts oder Natur?

Timo: Ich fotografiere am liebsten Porträts von Menschen in authentischer Umgebung.

Lydia: Ich möchte die erstaunlichen Details meiner Motive einfangen. Das sind Natur-Motive und Porträts gleichermaßen. Dazu gehe ich sehr nahe ran.

Mit welcher Kamera entstehen eure Fotos?

Timo: Mit meiner digitalen Spiegelreflex.

Lydia: Mit der Kamera meines S9.

Was bedeutet euch Instagram?

Timo: Die visuellen Eindrücke auf Instagram ergänzen unsere inhaltlichen Blogbeiträge auf BetonAcker.de gut.

Lydia: Hier gibt es direktes und unmittelbares Feedback durch die Gemeinschaft. Diese Interaktion mit unseren Followern ist meine Inspirationsquelle.

Unser liebster Filter ist …

Timo: … das richtige Licht und meine 50mm Festbrennweite.

Lydia: Juno und meine Bearbeitung von Struktur, Schatten und Sättigung.

Pommes – rot oder weiß?

Timo: Rot.

Lydia: Weiß.

Vervollständigt den Satz: Wenn ich fotografiere, fühle ich mich …

Timo: Hellwach und aufmerksam.

Lydia: Fasziniert von der Unendlichkeit der Details.

Unser Lieblingsplatz ist …

... unser BetonAcker, ein Hochbeet im Gemeinschaftsgarten Lindenhof.

Und in der Region …

… gehen wir gerne auf der Reiß-Insel spazieren. Hier finden wir Ruhe und mit etwas Glück seltene Tiere und Pflanzen.

Wohin ich unbedingt mal reisen möchte:

Timo: Ich würde Lydia gerne Merida in Mexiko zeigen.

Lydia: Ich würde gerne mit Timo durch die Mittsommernacht in Schweden tanzen.

Wenn ich drei Wünsche frei hätte:

Timo: Ich wäre gerne vollständig gesund, möchte eine große Ausstellung in Berlin und würde gerne ein zeitloses Kunstwerk erschaffen.

Lydia: Ich würde gerne mit Eric Clapton Gitarre spielen, würde gerne wie ein Luchs sehen können und hätte gerne einen großen Garten.

Hund oder Katze?

Timo: Hund.

Lydia: Katze.

Mein Geheimtipp für alle Heidelberger und Menschen aus der Region:

Timo: Die wunderbare Aussicht vom Königsstuhl.

Lydia: Der Blick von der Friesenheimer Insel in Mannheim auf die BASF bei Nacht.

Kino oder Netflix?

Timo: Programmkino.

Lydia: Für gute Geschichten gehe ich gerne ins Kino.

Den perfekten Schnappschuss bekomme ich …

Timo: Mit dem richtigen Licht.

Lydia: Intuition.

Das gefällt mir an Heidelberg und der Region gar nicht:

Timo: Zu viele Autos und zu viel Verkehr.

Lydia: Das Gedränge der Menschen.

Earlybird oder Morgenmuffel?

Timo: Ich bin schon sehr früh am Morgen gut drauf - ihr werdet es ja sehen.

Lydia: Ich stehe zwar gerne früh auf, brauche aber ein Frühstück, bevor ich mich der Welt da draußen stelle.

Das kann ich besonders gut:

Timo: Zeichnen und fotografieren.

Lydia: Schreiben und backen.

Das gar nicht:

Timo: Langweilige Routineaufgaben erledigen.

Lydia: Hungern.

Drei Dinge, die ihr auf eine einsame Insel mitnehmen würdet:

Timo: Zeichenstift, einen unendlichen Zeichenblock und mein Holodeck.

Lydia: Meine Gitarre, mein Smartphone mit einem Akku aus ewiger Quantenenergie und mein Schweizer Taschenmesser.

Den RNZonline-Instagram-Followern möchte ich zeigen …

Wie unendlich viel Spaß es macht, einen kleinen Samen in die Erde zu stecken und zu beobachten, was daraus wird. Man muss dabei keine große Ahnung vom Gärtnern haben. Wenn man immer neugierig ist, auch mal Scheitern erträgt, seinen Followern und Mitgärtnern Fragen stellt, lernt man, ohne es zu merken.