Von Stefan Otto

Mannheim. Ingo Appelt ist in Hochform. An Dreistigkeit, Rüpelhaftigkeit und geschmacklichen Wagnissen in absehbarer Zeit nicht mehr zu überbieten. Das bewies der Comedian im Leoparden-Sakko nun mit seinem Programm "Besser ... ist besser!" bei einem annähernd dreistündigen Auftritt im Mannheimer Capitol.

"Früher war ich ja so ’ne alte Drecksau", erinnerte der 51-Jährige, der wegen geschmacklicher Entgleisungen, zum Beispiel in seiner "Ingo Appelt Show" auf Pro Sieben, schon öfter mal in die Kritik geraten war. Inzwischen habe er sich verändert und geradezu "vom Saulus zum Paulus" gewandelt, behauptete er anfangs in Mannheim. Dabei zeigte er sich vordergründig geläutert und doch drastisch, ungezügelt und ungezogen wie eh und je.

"Sind Nazis hier?" muss das Publikum im Capitol sich fragen lassen. Appelt erkundigt sich nach anwesenden Flüchtlingen, Rassisten und Türken. Als sich auf seine Nachfrage "Sind Ossis hier?" schließlich ein Magdeburger meldet, wird der direkt angepflaumt und zurechtgewiesen: "Warum meldest du dich nicht gleich, wenn ich nach Nazis frage?"

Appelt holt umstandslos zum Rundumschlag aus, zieht über Franken oder Berliner her. In Würzburg ist er aufgewachsen ("das war das Grab meiner Jugend"), seit vier Jahren lebt er in Berlin. Das haben die Städte jetzt davon. Gnaden- und rückhaltlos zieht der Comedian über Prominente, Politiker und die Geschlechter her. Er arbeitet gezielt und beharrlich gegen ein Zuviel an Politischer Korrektheit an und bricht Tabus, die man für ehern hält, bis er sie radikal hinwegfegt.

Dabei weiß Appelt: "Ich hab’ überhaupt kein Thema, ich hau’ einfach raus, laber, laber, laber!" Tatsächlich redet er wie ein Wasserfall und improvisiert und extemporiert leidenschaftlich. Immer wieder äußert er sich unfassbar drastisch, aber auch unglaublich ehrlich. Auf brachiale Weise offenbart er tiefe Einsichten in die Psyche des Menschen, in einer Show, die auf verschiedenste gesellschaftliche und politische Missstände und Verkrustungen hinweist und von Zwängen befreit.

Bei ihm geht es unanständig, dreckig und tiefschwarzhumorig zu. Seine Dreh- und Angelpunkte liegen deutlich unterhalb der Gürtellinie, in Regionen, deren sich der gebürtige Essener ausführlich, hemmungslos und sarkastisch annimmt. Mit genüsslich vorgetragenen Ausführungen über körperliche Ausscheidungsvorgänge, Menstruation oder der Sexualität in den verschiedensten Spielarten nimmt er sich grinsend Themen an, die anderen die Schamesröte ins Gesicht treiben.

Der selbst ernannte Allround-Entertainer begann seine kabarettistische Karriere vor nunmehr drei Jahrzehnten noch als gelernter Maschinenschlosser. Damals war er gewerkschaftlich organisiert und bewies sein komödiantisches Talent erstmals bei einer Jugendkonferenz auf der Bühne der IG Metall.

Seit 1993 ist er hauptberuflich Komiker und wurde schon bald einem breiten Publikum durch seine TV-Auftritte bei "RTL Samstag Nacht" und im "Quatsch Comedy Club" bekannt. Im Jahr 2000 startete die "Ingo Appelt Show", die jedoch nach 11 von 13 geplanten Folgen abgesetzt wurde, weil der Comedyrüpel in einem Sketch Babys wie Fußbälle weg gekickt hatte. Heute ist er Ensemblemitglied von "Nuhr im Ersten" und Gastgeber des "Kabaretts aus Franken" im Bayerischen Rundfunk.

Jetzt sieht er den Männern zunehmend die Felle davonschwimmen, weil nicht mehr sie, sondern ihre Frauen das Sagen haben. Nun müssen die Herren an sich arbeiten, weil ihre traditionellen Aufgaben als Ernährer und Beschützer inzwischen verloren gegangen sind und sie nurmehr als "Dienstleister" Geltung haben. Heute sollen Männer dem Willen ihrer Frauen zufolge stark, aber gebrochen sein. Kraftvoll, aber kaputt, Machos und zugleich Weicheier, kurz: Matsch-Eier.

Am Ende bleibt Ingo Appelt nur, am Keyboard eine Liebeserklärung an den eigenen "Schwanz" zu intonieren. Das Publikum ist begeistert.