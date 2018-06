Von Olivia Kaiser

Mannheim. Dass für die Sanierung des Rheindamms wohl mehr als 1000 Bäume gefällt werden sollen, sorgt bei vielen Mannheimer Bürgern für Ärger - vor allem bei den Einwohnern der am Damm befindlichen Stadtteile Lindenhof, Almenhof, Niederfeld und Neckarau. Allerdings betont das für die Sanierung zuständige Regierungspräsidium (RP) in Karlsruhe, dass der Kahlschlag auf einem Korridor von knapp 3,5 Kilometern für einen adäquaten Hochwasserschutz zwingend notwendig ist. Am Montag kam Landeswirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) auf Einladung des CDU-Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel nach Mannheim, um sich vor Ort einen Eindruck zu verschaffen.

Etwa 40 Bürger, darunter einige Gemeinde- und Bezirksratsmitglieder, waren zu dem Termin am Rheindamm in Höhe des Stadtteils Almenhof gekommen. Sie wollten die Gelegenheit nutzen, dem Minister und den Planern des RP ihr Anliegen vorzutragen und Fragen zu stellen.

Immerhin mehr als 20.000 Bürger haben die Online-Petition der Bürger-Interessengemeinschaft (BIG) Lindenhof bereits unterzeichnet, die sich für den Erhalt der teilweise sehr alten Bäume ausspricht.

Doch deren Rettung ist äußerst unwahrscheinlich - das machte Armin Stelzer, der zuständige Referatsleiter des RP, deutlich. Man habe aus den verheerenden Hochwassern an Elbe und Oder bittere Lehren gezogen und deshalb die Entfernung von Dammbewuchs gesetzlich verankert. Es stimme nicht, dass das Wurzelwerk der Bäume den Damm stabilisiere, wie es die BIG-Aktiven mehrfach kommuniziert hätten.

Landwirtschaftsminister Peter Hauk (Dritter von rechts) und Nikolas Löbel (Zweiter von links) suchten beim Vort-Ort-Termin am Mannheimer Rheindamm das Gespräch mit den Bürgern. Foto: Privat

Landwirtschaftsminister Peter Hauk machte unmissverständlich klar, dass es keine Abstriche beim Hochwasserschutz geben dürfe. Das sei auch die Linie von Nikolas Löbel, betonte sein Sprecher Thomas Hornung, der auch für die CDU im Gemeinderat sitzt: "Das hat oberste Priorität. Die Stabilität des Damms muss unbedingt gewährleistet sein."

Man sei sich aber auch des Werts des Naherholungsgebiets am Rhein bewusst, das teilweise unter Naturschutz steht. Deshalb möchte sich Löbel dafür einsetzen, dass so wenig Bäume wie möglich gefällt werden. Um den obersten Dienstherrn des Projekt für diese Vorgehensweise zu erwärmen, hatte er Hauk an den Rheindamm geholt.

Denn, so gab Hornung zu bedenken, die Zahl der zu fällenden Bäume sei noch nicht fix."Es handelt sich erst um die Entwurfsplanung. Wir möchten, dass das RP in den Detailplanungen prüft, ob es bei Einhaltung aller Sicherheitsaspekte möglich ist, den Korridor beispielsweise zu schmälern, so dass die Zahl der zu fällenden Bäume sich verringert - auch wenn die Sanierung vielleicht dadurch teurer wird."

Diese Idee fand die Zustimmung des Ministers. Er wolle sich dafür einsetzten, dass ganz genau geprüft werde, ob die Fällung aller Bäume wirklich notwendig sei, erklärte er. "Es ist ein erheblicher Eingriff vorgesehen, der nicht verhindert werden kann", stellte Thomas Hornung fest. "Aber wir hoffen, dass man ihn wenigsten ein bisschen minimieren kann."

Da man aber in der Zukunft vermehrt mit lang anhaltenden Hochwassern rechnen müsse, sei die Sanierung zum Schutz der Mannheimer Bürger unausweichlich. Er verwies außerdem auf die Ausgleichsmaßnahmen, die vorgesehen sind: "Es werden mehr neue Bäume gepflanzt, als gefällt."

Info: Am 13. Juli lädt das Regierungspräsidium um 18 Uhr zu einer Bürgerversammlung ein, der Ort steht noch nicht fest.