Von Christian Berger

Mannheim. Erdige Düfte liegen am Samstagmorgen in der feuchtwarmen Luft in einem Laborraum der Hochschule Mannheim. Die Professoren Lasse Greiner und Philipp Weller sowie rund ein halbes Dutzend Studenten haben zwei Stahlkessel mit Gerstenmalz und Wasser aufgesetzt.

"Das ist etwa unsere 30. Braukampagne", erklärt Greiner, während die Temperatur in den Kesseln auf mehr als 70 Grad ansteigt. Die Idee zu der Brau-AG hatte er vor ungefähr zwei Jahren zusammen mit seinem Kollegen Weller. Vor gut einem Jahr waren alle nötigen Geräte angeschafft und die erste Kampagne konnte losgehen.

"Wir brauen heute in unserem großen Kessel rund 140 Liter Summer Ale und im kleineren Behälter zum ersten Mal ein Russian Imperial Stout", informiert Weller, der an der Hochschule im Fachgebiet Instrumentelle Analytik forscht und lehrt. Der Lebensmittelchemiker habe vor vier Jahren bei einem Urlaub in Neuseeland Geschmack am Craft Beer gefunden.

Schon länger ist Greiner von handwerklich hergestellten Gerstensäften begeistert. Als er vor etlichen Jahren noch an der Technischen Hochschule Aachen arbeitete, engagierte er sich in einer ähnlichen AG. Wie sein Kollege "betreibt" auch Greiner, der in Mannheim für Bioverfahrenstechnik zuständig ist, eine kleine private Hausbrauerei. "Wir wollen unseren Studenten die Möglichkeit bieten, ein Lebensmittel zu produzieren.

Das Bierbrauen ist ein relativ robustes und einfaches Verfahren", sagt Weller. Gründungsmitglied ist neben den beiden Professoren auch Labormitarbeiter und Diplom-Biotechnologe Michael Reuter. Meist einmal im Monat stelle man aus Gerstenmalz, gefiltertem (kalkarmem) Wasser, Hopfen, Hefe sowie unterschiedlichen Zusätzen verschiedene Biere her.

AG-Teilnehmer Alexander Norman (l.) und Professor Lasse Greiner bei der Arbeit. Foto: Berger

Aller Robustheit und Einfachheit zum Trotz: Das Engagement bedeutet für die AG-Mitglieder im Labor eine Menge geistige und körperliche Arbeit an einem Freitag und dem darauffolgenden Samstag – das sind die beiden Brautage. So gilt es, mehrfach Wasser in die Kessel nachzufüllen und weiteres Malz hineinzuschütten. Überdies müssen sie die Temperatur und den Zuckergehalt genau beobachten. Auch das häufige Umrühren darf man keinesfalls vergessen.

Das gemeinsame Brauen früh morgens bis zum späten Nachmittag verbindet nicht nur Professoren und Studierende. Bei dem Projekt arbeiten auch Studienanfänger, Fortgeschrittene und selbst Absolventen zusammen. Frederic Koehnsen, Erstsemester in Mechatronik, ist zum zweiten Mal bei einer Kampagne dabei. "Es macht einfach Spaß", sagt er – und schüttet heißes Wasser in den kleineren der beiden Kessel nach. Einige Minuten später rührt Tanja Le die Flüssigkeit kräftig um, während Alexander Norman unermüdlich Malz nachschüttet.

Le und Norman sind beide Absolventen des Masters Biotechnologie und schon sehr früh in die AG eingestiegen. Die junge Frau mit vietnamesischen Wurzeln findet das Projekt einfach "cool". Sie habe viel dabei gelernt. Deshalb fahre sie auch nach ihrem Abschluss noch immer gerne von ihrem Wohnort im Raum Karlsruhe für eine Braukampagne nach Mannheim, sagt Le. Bei dem interdisziplinären Projekt wird Professor Greiner nicht nur von manchem Brauergebnis überrascht. Auch die Vorhersage, welches Bier wem schmeckt, sei spannend. "Wir haben auch mal ein Rauchbier mit ganz starkem, würzigem Geschmack gebraut. Ich habe nicht gedacht, dass es vielen Frauen schmecken würde, aber das Gegenteil war der Fall", sagt er rückblickend.

Derweil ist Kollege Weller im Nachbarraum mit dem Abfüllen von bereits reifen Bieren in 0,5- und 0,33-Liter-Flaschen beschäftigt. Die Gerstensäfte, für die Studentin Clara Heimburger selbst gedruckte Etiketten auf Flaschenhalsschlaufen klebt, seien vor vier, fünf Wochen gebraut worden. So lange dauere es in der Regel, bis die am Ende zugesetzte Hefe – nach weiteren Beigaben wie etwa Honig (ausnahmsweise) und Hopfen (immer) – ihr Werk in großen Gärtanks vollendet und den Zucker in Alkohol umgewandelt hat.

Professor Greiner zeigt sich bisher zufrieden mit dem Geschmack des Russian Imperial Stout und ist auf das Endergebnis gespannt. Ohne die finanzielle Unterstützung durch den Allgemeinen Studierendenausschuss, die Fachschaft und weitere Sponsoren wäre die Brau-AG nicht möglich gewesen, betont er. Zumal man das Hochschul-Bier nicht verkauft habe. Bis vor kurzem jedenfalls. Denn nach Auskunft von Weller stehen nun mehrere Sorten "versuchsweise" auf der Karte des Restaurants Grenningloh im Hofgut Gönnheim bei Bad Dürkheim.