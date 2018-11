Jan Delay (l.) und Samy Deluxe diskutieren am Samstag in der Jungbuschhalle. Fotos: dpa

Von Alexander Albrecht

Mannheim. Darüber gesprochen und diskutiert worden ist in den letzten Jahren immer wieder mal, doch das Heidelberger Hip-Hop-Archiv verharrt im Ideenstatus. Dabei wäre die Stadt als Sammlungsort prädestiniert, gilt sie doch als "Wiege" des Genres in Deutschland. Dafür steht vor allem der Name Frederik Hahn, besser bekannt als Torch, Gründungsmitglied der früheren Heidelberger Rap-Combo Advanced Chemistry ("Fremd im eigenen Land"). Der 47-jährige Wahl-Züricher hatte der Stadt 2011 für das Hip-Hop-Archiv Originalexponate aus der glorreichen Zeit zur Verfügung gestellt.

Ob und was daraus wird, muss sich weisen. Doch Torch hat noch ein weiteres Anliegen, das in der deutschen Wissenschaftslandschaft bislang eher nebensächlich behandelt wird. Der Rapper will das Kulturgut Hip-Hop zum Forschungsgegenstand machen, wie es in US-Universitäten schon längst der Fall ist. Der Anfang soll in Mannheim gemacht werden. Torch ist Kurator eines zweitägigen, namhaft besetzten und ersten deutschen Hip-Hop-Symposiums, das er gemeinsam mit Popakademie-Sprecher Andreas Margara konzipiert hat.

Los geht es am kommenden Freitagabend im Programmkino Odeon (G7, 10). Dort werden zwei Dokumentationen aus den 80ern über die Bronx in New York gezeigt, wo Graffitikunst, Breakdance und Rap ihre Anfänge haben. Den Streifen "Breakout - Tanz aus dem Ghetto" hat der aus Heidelberg stammende Michael Pakleppa produziert. Die Doku habe viele deutsche Hip-Hopper inspiriert, sagt Margara, sei aber im Archiv des SWR verschwunden. Nun wird sie in einer restaurierten Neuauflage im Odeon gezeigt. Anschließend diskutiert Pakleppa mit dem Publikum in der "Dankbar" (G7, 22).

Diskussionsrunden, Vorträge und Workshops stehen am darauffolgenden Samstag in der Popakademie auf dem Programm. Schon weg sind die kostenlosen Karten für eine Veranstaltung, die wegen des großen Interesses in die Jungbuschhalle verlegt werden musste. Um 15.15 Uhr sprechen Torch und der Linguistik-Professor Jannis Androutsopoulos mit den beiden Hip-Hop-Größen Jan Delay und Samy Deluxe. Die Runde untersucht Rap-Texte. Und geht - in Mannheim (!) - der Frage nach: "Heidelberg: Mekka für Rapper?"

Den Anfängen des Hip-Hop in der Region Rhein-Neckar spürt bereits um 12 Uhr das erste "Diskussionspanel" nach. Dabei sticht unter den Teilnehmern ein Mann heraus, der nicht unbedingt auf diesem Podium zu erwarten ist: Soulsänger und Söhne-Mannheim-Mitglied Rolf Stahlhofen. "Er reiste in den 80ern als Roadie mit Ice-T und Public Enemy und war Breakdancer", erklärt Margara. Ein zunächst ebenfalls überraschender Gast tritt bei der dritten Diskussionsrunde um 17.15 Uhr zum Thema "Politiker und Medien auf": Danyal Bayaz, Grünen-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen. Auf den zweiten Blick ist Bayaz’ Teilnahme logisch. Als Heidelberger ist er mit dem Hip-Hop groß geworden. Ab und an würzt er seine Reden mit einem Rap-Zitat.

Spannung verspricht ein Gespräch von Margara mit Eva Ries um 13.30 Uhr in der Popakademie (Raum 002). Die Ladenburgerin ist vor 25 Jahren in die USA ausgewandert und Managerin des Wu-Tang Clans geworden, der eine "düstere" Strömung im Hip-Hop verkörpert. Ries, die inzwischen wieder in der Region lebt, wird in dem Interview auch erzählen, wie ihre weltweit bekannten Schützlinge einst in einem Tonstudio in Edingen-Neckarhausen Songs aufgenommen haben.