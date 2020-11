Von Olivia Kaiser

Mannheim. Im Kampf gegen den derzeitigen Aufwärtstrend der Coronakurve kann Mannheim zwar keine Entwarnung, aber eine leichte Entspannung verbuchen. "Wir sehen derzeit eine Seitwärtsbewegung", erklärte Oberbürgermeister Peter Kurz. Dies sei aber wahrscheinlich größtenteils auf Maßnahmen zurückzuführen, die bereits vor dem am 2. November gestarteten Teil-Lockdown ergriffen wurden. Zur Halbzeit gaben der Rathauschef, Gesundheitsamtsleiter Peter Schäfer, Erster Bürgermeister Christian Specht, Bildungsbürgermeister Dirk Grunert und Polizeipräsident Andreas Stenger einen Überblick über die derzeitige Pandemie-Situation und die Akzeptanz der Einschränkungen innerhalb der Bürgerschaft.

> Infektionsgeschehen: Bei der Mannheimer Kurve gab es Mitte Oktober einen deutlichen Sprung nach oben. Innerhalb einer Woche kam es fast zu einer Verdopplung. Betrug der Anteil der Reiserückkehrer in Sommer bis zu zwei Drittel, so sei er jetzt sehr klein, bilanzierte Peter Schäfer. 60 Prozent der gemeldeten Infektionen könne man einer Quelle zuordnen. Die Ansteckung erfolgt fast immer über die Familie, die Wohngemeinschaft oder das Arbeitsplatzumfeld. Mittlerweile werden circa 4580 Menschen pro Woche auf das Coronavirus getestet. "Das bedeutet, dass etwa 1,5 Prozent der Mannheimer Bürger pro Woche einen Abstrich bekommen", so der Leiter des Gesundheitsamts. Immer mehr Seniorenheime verwenden den Antigen-Schnelltest. In der vergangenen Woche befanden sich über 1850 Personen in Quarantäne. "Bei den Neuinfizierten handelt es sich häufig um enge Kontaktpersonen, die bereits in Quarantäne waren", erklärte Schäfer.

Gesundheitsamtsleiter Peter Schäfer betonte, dass man 60 Prozent der Infektionen einer Quelle zuordnen kann. Foto: Gerold

> Infektionsschutz: Um die Pandemie einzudämmen, ist für Peter Kurz der Eigenschutz unerlässlich. "Wenn das funktionieren würde, wären wir schon viel weiter. Denn wer sich selbst schützt, schützt damit auch andere." Das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung sowie die Einschränkung sozialer Kontakte seien adäquate Mittel. "Wir müssen Erfolg haben." Der OB appellierte an die Bürger, Solidarität zu zeigen – mit Senioren oder chronisch Kranken, mit Menschen, die derzeit nicht arbeiten können, weil sie im Gastrogewerbe oder der Kulturbranche tätig sind, und mit Menschen, die ein erhöhtes Risiko eingehen, weil sie nicht ins Homeoffice können, beispielsweise Pflegekräfte oder Polizisten. "Coronamüdigkeit können wir uns nicht leisten", betonte Kurz.

> Akzeptanz: Eine große Corona-Verordnung und 21 Spezialverordnungen gibt es in Baden-Württemberg. "Wir müssen nicht nur überwachen, dass sie eingehalten werden, sondern vor allem Akzeptanz dafür schaffen", erklärte der Erste Bürgermeister, Christian Specht, verantwortlich für den Fachbereich "Sicherheit und Ordnung". "In einer Demokratie kann man nicht jeden flächendeckend überwachen." Die gute Nachricht: Mehr als 90 Prozent der Bürger akzeptieren die Grundregeln zur Pandemie-Eindämmung wie Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen. In manchen Teilbereichen bröckelt dieses Verständnis allerdings, beispielsweise bei der Schließung der Gastronomie oder – wie beim ersten Lockdown – von einzelnen Geschäften. Dass es in jedem Bundesland unterschiedliche Handhabungen gibt, sei eine besondere Herausforderung. "Wir leben in einem Dreiländereck, und die Bürger sehen, wie manches in Hessen oder Rheinland-Pfalz gehandhabt wird", so Specht. Zum Beispiel seien die Sportstätten in Baden-Württemberg geschlossen, in Hessen nicht. Bei den Verweigerern gebe es übrigens keine spezielle Konzentration was Alter, Geschlecht, Herkunft oder soziale Stellung angehe, betonte der Erste Bürgermeister.

Damit es keine Missverständnisse gibt: Die Stadtverwaltung hat neue Plakate aufhängen lassen, die genau zeigen, in welchen Bereichen der Innenstadt die Maskenpflicht gilt – zum Beispiel in der Kunststraße. Fotos: Gerold

> Maskenpflicht: In der Innenstadt gilt auf den Planken, der Kunststraße und der Fressgasse, auf der Kurpfalzstraße (Breite Straße) mit den flankierenden Quadraten sowie auf dem Bahnhofsvorplatz eine Maskenpflicht. 21.000 Anfragen bezüglich deren Geltungsbereichs habe es bislang beim Ordnungsamt gegeben, bilanzierte Specht. Neue Plakate sollen Orientierung geben. Die Kontrolle der Maskenpflicht übernehmen Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdiensts – der mittlerweile von Mitarbeitern des Verkehrsordnungsdiensts unterstützt wird – und die Polizei. "Dabei geht es uns nicht in erster Linie darum, Bußgelder zu verhängen", stellte Polizeipräsident Andreas Stenger klar. "Wir setzen auf Verhältnismäßigkeit und Fingerspitzengefühl." Wer seine Maske nicht trägt, weil er es schlicht vergessen hat, diese aber mit sich führt und gleich aufsetzt, muss kein Bußgeld zahlen. "Wer sie aber gleich wieder abnimmt oder das Tragen ganz verweigert, muss mit einem Bußgeld von 100 Euro rechnen", so Stenger. Bei insgesamt 3000 Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden laut Specht 500 Verfahren wegen Missachtung der Maskenpflicht eingeleitet. Fünf Polizeistreifen patrouillieren zwischen 11 und 19 Uhr in der Fußgängerzone. "Wir wollen ansprechbar sein", bekräftigte der Polizeipräsident.

> Öffentlicher Nahverkehr: Auch in den Bussen und Stadtbahnen muss eine Mund-Nasenbedeckung getragen werden. Die Kontrolle übernehmen zwischen 12 und 19 Uhr Mitarbeiter der RNV mit Unterstützung der Polizei. Maskenverweigerern kann die Fahrt trotz gültigem Fahrschein verweigert werden. Die Akzeptanz im öffentlichen Nahverkehr liege bei circa 97 Prozent, wie Specht mitteilte. An den Haltestellen zeichnet sich laut Stenger ein differenziertes Bild.

Bildungsbürgermeister Dirk Grunert berichtete über die Lage in Schulen und Kitas. Foto: Gerold

> Gastronomie: Vor dem Teil-Lockdown wurden 229 Sondergenehmigungen für die Außengastronomie erteilt. Dabei handelt es sich um die Umwandlung von Parkplätzen in einen Außenbereich oder dessen Vergrößerung, beispielsweise in den Seitenstraßen der Planken. Bis zum 2. November fanden in den Gastronomiebetrieben regelmäßig Kontrollen statt. 30 Betreiber wurden bei Verstößen gegen die Corona-Verordnung erwischt. Dabei wurden in manchen Fällen bis zu 2500 Euro Bußgeld fällig, drei Mal sogar ein Bußgeld von 3500 Euro.

> Versammlungsfreiheit: Auch in Coronazeiten sind Demonstrationen zulässig. "Es gilt, das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit optimal gegen den Schutz der Teilnehmer und der anderen Betroffenen im Straßenbild abzuwägen", gab Christian Specht zu bedenken. "Es gilt die Masken- und Abstandspflicht." Wer sich nicht daran hält, muss bei einer Demonstration mit einem Bußgeld von 150 Euro rechnen.

> Privatfeiern: Bereits im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung hatte der Polizeipräsident erklärt, dass ihn vor allem die Menschenansammlungen in privaten Räumlichkeiten umtreiben, denn was hinter verschlossenen Türen passiert, ist schwer zu kontrollieren. Außerdem gilt der Grundsatz der Unverletzlichkeit der Wohnung. "Wenn wir allerdings genügend Verdachtsmomente haben, dann agieren wir, und dann gibt es auch eine Anzeige", warnte Stenger und erwähnte die Halloween-Nacht, als einige Partylöwen sogar eine Wohnung angemietet hatten, um ungestört zu feiern. Die Polizei setzte dem Treiben ein Ende.

> Gesundheitsamt: Das Personal des Gesundheitsamts wurde massiv aufgestockt. Vor der Pandemie arbeiteten dort 50 Mitarbeiter in Vollzeit, derzeit sind es 135 – und es könnten noch mehr werden. Unterstützung kommt dabei auch von der Bundeswehr. "Das ist ein Zeichen, wie ernst wir die Situation nehmen", betonte Bildungsbürgermeister Dirk Grunert, dessen Dezernat auch für das Gesundheitsamt verantwortlich ist.

> Quarantäne: Insgesamt hat das Gesundheitsamt 4100 Quarantäne-Verordnungen ausgesprochen. Auch hier könne es keine flächendeckende Kontrolle geben, stellte Specht klar. Die genauen Modalitäten der Quarantäne erklären die Mitarbeiter des Gesundheitsamts den Betroffenen am Telefon. "Dabei ist die Versorgungssicherheit ein zentrales Element", berichtete Peter Schäfer. Ob sich Betroffene an die Quarantäne halten, werde stichprobenartig per Telefonanruf überprüft. Wenn Personen mehrfach nicht den Hörer abheben, offenen Widerstand äußern, oder es andere Hinweise gibt, melde man diese Fälle an den Fachbereich Sicherheit und Ordnung, so Schäfer. Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdiensts oder die Polizei überprüfen dann vor Ort, ob die Quarantäne eingehalten wird. "Bisher haben wir zwei Verfügungen gegen Quarantäne-Verweigerer erlassen müssen", so Schäfer.

> Schulen und Kitas: "Wir können feststellen, dass Kinder in der Regel nicht so schwer erkranken und sich weniger anstecken", erklärte Bildungsbürgermeister Dirk Grunert. Er befürwortet die Offenhaltung von Kindertagesstätten und Schulen. Seit dem 2. November haben 35 Kitas wieder voll geöffnet, lediglich bei 19 Einrichtungen gibt es noch Einschränkungen in den Randzeiten. Möglich sei das durch zusätzliches Personal, so Grunert. Von Corona-Infektionen waren seit Ende der Sommerferien bisher 30 Kitas und 22 Grundschulen betroffen. "Das Virus wurde meist von außen eingeschleppt", sagte Grunert und betonte, dass es innerhalb der Einrichtungen nicht zu einer großflächigen Verbreitung gekommen sei. In den weiterführenden Schulen ist die Zahl der Infektionen laut Grunert zurückgegangen, bei Grundschulen und Kitas hält sich das Niveau. Dass Stadtbibliothek, Musikschule und Abendakademie geöffnet sind, gegründet der Bildungsbürgermeister mit den funktionierenden Hygienekonzepten der Einrichtungen.

> Forderungen an die Bundesregierung: "Eine bessere Berechenbarkeit der Maßnahmen", wünscht sich OB Kurz mit Blick auf Berlin. Er hoffe, dass nicht erst 24 Stunden vor Beendigung des Teil-Lockdowns verkündet werde, wie es weiter geht. Er sprach sich für harte, aber kurze und planbare Maßnahmen aus. Auch eine Impfstoff-Strategie müsse entwickelt werden. Kurz plädierte zudem dafür, wenn nötig, weitere Maßnahmen an die Zeit nach den Weihnachten mit Ferien und Feiertagen anzuknüpfen, um dann gut durch Januar und Februar zu kommen.

> Ausblick: "Das Infektionsgeschehen bestimmt den Weg", verdeutlichte Peter Kurz. Er sieht den Teil-Lockdown skeptisch, da er schmerzhafte Eingriffe bedeute, die vielleicht aber nicht ausreichend sind. Man sei zwar jetzt auf halber Strecke, ob allerdings die Maßnahmen Ende November tatsächlich gelockert werden, könne momentan niemand sagen. Ebenso wenig, ob nicht sogar eine Verschärfung notwendig werde. "Vor uns stehen noch zwei bis drei schwierige Monate", sagte Kurz.