Einst war es eine baufällige, einsturzgefährdete Ruine, in der südosteuropäische Zuwanderer unter verheerenden Umständen wohnten. Dann stand die Immobilie jahrelang leer und wurde kurzzeitig sogar von Aktivisten besetzt. Nun ist das Gebäude in der Hafenstraße 66 im Mannheimer Stadtteil Jungbusch ein fertiger Neubau, der einkommensschwächeren Menschen Wohnraum bieten soll. Gemeinsam mit Baubürgermeister Ralf Eisenhauer hat GBG-Geschäftsführer Karl-Heinz Frings das Objekt der Öffentlichkeit vorgestellt.

Das Gebäude fügt sich recht gut in den Mix aus Alt- und Neubestand des Stadtteils ein. Im Erdgeschoss hat sich eine Bäckerei mit Tagescafé angesiedelt, die dem einst verruchten Stadtteil und heutigen Kneipenviertel guttun dürfte. Genauso wie die kleine Poststelle, die sich darin befindet. "Diese Art der Nutzung ist im Umfeld nicht vorhanden", sagt Karl-Heinz Frings. Und das Angebot werde bis jetzt gut genutzt. Die Bäckerei samt Post ist seit dem 1. Dezember geöffnet.

Wichtiger jedoch ist die Frage, wie hoch die Mietpreise im Gebäude sind. Denn eines kann der von Gentrifizierung geprägte Jungbusch nicht gebrauchen: teure Wohnungen. Die GBG – Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft, eine Tochtergesellschaft der Stadt, hat die Schrottimmobilie 2018 von der Stadt Mannheim abgekauft. Und sie hat schon damals versprochen, den Mietpreis auf niedrigem Niveau zu halten: 7,50 Euro pro Quadratmeter. Dieses Versprechen wurde eingelöst, wie Karl-Heinz Frings bestätigte. Im Gebäude befinden sich jetzt insgesamt 15 geförderte Wohnungen. Fünf Wohnungen sind zudem barrierefrei, was in dem von vielen Altbauten geprägten Stadtteil Jungbusch eine wichtige Ergänzung ist – und so fast nur in einem Neubau ermöglicht werden kann. Ein weiterer Pluspunkt also für den Stadtteil.

Die GBG besitzt eigenen Angaben zufolge aktuell mehr als 19.200 Wohnungen in ganz Mannheim, Tendenz steigend. Durchschnittlich liegt die Miethöhe in diesen Wohnungen bei 6,78 Euro pro Quadratmeter und damit unter dem Mietspiegeldurchschnitt in Mannheim. Seit einigen Jahren hat das Unternehmen seine Ankaufspolitik verändert und übernimmt gerade in den Stadtteilen Neckarstadt-West und Jungbusch gezielt einzelne Gebäude, um den Wohnungsmarkt zu stabilisieren und die Quartiere positiv zu beeinflussen.

Laut Karl-Heinz Frings sind bereits acht Wohnungen der Hafenstraße 66 vermietet. Sechs Mietparteien sind sogar schon eingezogen. "Das heißt also, das Haus lebt – und es belebt das Quartier an dieser Stelle", sagte der GBG-Geschäftsführer. Ziel der GBG sei es, in der Vermieterstruktur eine gute Mischung zu erreichen. "Deshalb haben wir sowohl Ein- , als auch Zwei- und Drei-Zimmerwohnungen in der Vermietung."

Es sollen junge Menschen genauso angesprochen werden wie kleine Familien oder Alleinlebende. "Da der Neubau mit Landesmitteln gefördert wurde, muss die Miete ein Drittel unterhalb der üblichen Neubaumiete liegen", so Frings weiter. Um solch eine Wohnung zu bekommen, ist außerdem ein Wohnberechtigungsschein nötig, der an das Einkommen gekoppelt ist. "Wobei das Land in den letzten Jahren diesbezüglich sehr nachgearbeitet hat, weil nicht nur Geringverdiener am Wohnungsmarkt unter Druck gekommen sind. Sondern es fällt auch den klassischen Gruppen, die durchaus im mittleren Bereich verdienen, immer schwerer, sich mit Wohnungen zu versorgen – beispielsweise eine vierköpfige Familie", erklärte Frings. Diese habe ebenfalls Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein, wenn sie unter 68.000 Euro im Jahr verdiene.

Auch die Stadtverwaltung zeigt sich zufrieden über den Neubau. "Aus einer Problemimmobilie ist ein moderner Neubau mit attraktivem und bezahlbarem Wohnbau entstanden", so Baubürgermeister Eisenhauer. Es sei ein gutes Signal für den Jungbusch, aber auch für die ganze Stadt. Eisenhauer sprach auf der Pressekonferenz zudem eine neue Kampagne mit ähnlichem Ziel an, die die Überschrift "Offensive Wohnen" trägt. In diesem Rahmen werde mit Plakaten und in den sozialen Medien darauf hingewiesen, dass derzeit rund 1900 neue, bezahlbare Wohnungen entstehen.