Von Alexander Albrecht

Mannheim. Ohrenbetäubend laut tönt das Zughorn, Kameras werden gezückt, viele Hände winken - dann rattert der Güterzug am Donnerstagmorgen pünktlich um 10 Uhr los. Insgesamt 2000 Tonnen Fracht in 41 Containern und auf gut 650 Meter Länge setzten sich am Mannheimer Hafen in Bewegung. Und begeben sich auf eine lange Reise. Über das polnische Malaszewicze, Brest in Weißrussland, das kasachische Dostyk und Alashankou im Reich der Mitte rollt der Mega-Transport auf direktem Weg in die südwestchinesische 30-Millionen-Einwohner-Metropole Chongqing. In voraussichtlich 17 oder 18 Tagen haben die Container ihr Ziel erreicht - nach rund 112.000 Kilometer Fahrt.

"Der Zug ist komplett von Daimler gebucht worden", sagt Konrad Fischer, Co-Geschäftsführer des Logistik-Dienstleisters Contargo, der die Güterwagen mit den Containern beladen hat, in denen sich Kfz-Teile des Autokonzerns für den chinesischen Markt befinden. Die Jungfernfahrt der neuen Verbindung sei bereits in der vergangenen Woche über die Bühne gegangen - mit einem Drittel der Fracht vom Donnerstag. Geplant ist, dass die Güterzüge künftig wöchentlich verkehren. Als nächsten Termin nennt Fischer den 1. November. Auch regionale Unternehmen wie BASF, Roche, Fuchs Petrolub, John Deere wollen ihre Produkte für das China-Geschäft aufs Gleis bringen. Die von der chinesischen Firma Yuxionou betriebene Zugverbindung ist das Ergebnis der hervorragenden Beziehungen Mannheims nach Fernost.

Als einzige Kommune in Deutschland hat sie gleich zwei Partnerstädte in China. Chongqing gehört (noch) nicht dazu. Die am Oberlauf des Yangtse gelegene Stadt ist von hoher strategischer Bedeutung für die Güterlogistik, da sie Start- und Zielpunkt des Transeurasia-Expresses ist, der China mit Europa verbindet. Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz beziffert das Handelsvolumen der Kurpfalzmetropole mit China auf 127 Millionen Euro - Tendenz steigend.

Kurz war es auch, der 2016 bei einem Gespräch in Peking die neue Zugverbindung ins Spiel brachte. "Gemessen an der Komplexität eines solchen Themas haben wir seither ein fast schon chinesisches Tempo hingelegt", so der OB. Das Projekt auf die Schiene gesetzt hat die EU im Rahmen ihres Programms IUC (International Urban Cooperation). "Es ist das weltweit größte zwischen europäischen und nicht europäischen Staaten", sagt Charles White von der Generaldirektion Regionalpolitik der Europäischen Kommission. Dabei würden Lösungen für Themen wie Verkehr, Luftqualität, Energie und Zuwanderung erarbeitet.

An dem Programm nehmen knapp 140 Städte teil, New York oder Sao Paulo zum Beispiel. "Mannheim und Chongqing sind aber die ersten, die so ein bedeutendes und langfristiges Ergebnis wie die Zugverbindung erzielt haben", lobt White. Die noch dazu den CO2-Ausstoß senke und damit wesentlich zum Umweltschutz beitrage. Abgesehen davon seien Züge viel schneller als Schiffe, die für den Gütertransport zwischen Mannheim und China doppelt so lange brauchten.

"Von einem historischen Tag", spricht Wu Cunrong, Erster Vizebürgermeister von Chongqing. China sei ein bedeutender Absatzmarkt für Firmen in Mannheim und der Region. Zugleich sei Mannheim ein bedeutender Umschlagplatz für Güter. Der zusätzliche Transportweg stärke beide Standorte.

Hafendirektor Roland Hörner hebt die "8" als Glückszahl hervor. 1828 ist der Freihafen in Mannheim eröffnet, 1868 die "Mannheimer Akte" verabschiedet worden, die den freien Warenverkehr auf dem Rhein regelte. Hundert Jahre danach, 1968, entstand der erste deutsche Containerterminal in Mannheim. "Damals noch mit vier Containern", so Hörner. "Heute sind es 120.000. " 1998 folgte der Startschuss für die Fernsteuerung der Hafenschleuse Mannheim.

20 Jahre später wird die neue Zugverbindung feierlich eingeweiht - wie es in China bei Festen üblich ist mit einem Löwentanz. Zwei Frauen des Heidelberger "Wuyi Athletic Gym" sind dazu in entsprechende Kostüme geschlüpft und gesellen sich auch unter die Gäste, die den Güterzug aus dem Hafen verabschieden. Vorläufig endet die Fahrt bereits am Mannheimer Rangierbahnhof, wo eine E- die Rangierlok ablöst. In Polen muss die Fracht wegen der unterschiedlichen Schienenstruktur umgeladen werden.