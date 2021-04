Mannheim. (RNZ) In ihren Fahrzeugen hatten die Beschäftigten des Großkraftwerks Mannheim (GKM) am Mittwoch noch lautstark für mehr Gehalt gehupt. Das Hupkonzert hatte Erfolg: Nachdem die Beschäftigten des GKM zum zweiten Mal in der laufenden Tarifrunde die Arbeit niedergelegt hatten, erreichte die Gewerkschaft Verdi ein Tarifergebnis. Das gab Verdi am Donnerstag bekannt. Demnach vereinbarte die Gewerkschaft mit dem Arbeitgeber für die rund 570 Beschäftigten Entgeltsteigerungen, die weit über dem Branchenschnitt liegen, und damit die Einschnitte der vergangenen Jahre ausgleichen.

"Dieses gute Ergebnis haben sich die Kolleginnen und Kollegen verdient und selbst erkämpft", erklärte Verdi-Verhandlungsführer Angelo Bonelli. "Dank der hohen Beteiligung bei den beiden Warnstreiks konnten wir ein Ergebnis erreichen, das die Einschnitte der vergangenen Jahre ausgleicht und allen richtig ordentliche Reallohnsteigerungen bringt."

Der Abschluss sieht eine steuer- und abgabenfreien Corona-Beihilfe in Höhe von 1250 Euro für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie 625 Euro für Auszubildende im Juni vor. Eine erste Gehaltserhöhung von 2,5 Prozent erfolgt zum 1. Juli. Ab dem 1. Juli 2022 folgen weitere zwei Prozent, ab dem 1. Januar 2023 nochmals 1,5 Prozent bei einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2023. Die Ausbildungsvergütungen erhöhen sich zum 1. Juli um einen Festbetrag von 100 Euro monatlich, zum 1. Juli 2022 und 1. Januar 2023 um jeweils weitere 50 Euro, insgesamt also 200 Euro.

An den beiden Warnstreiks hatten von den möglichen rund 570 Streikenden etwa 450 Beschäftigte pro Tag die Arbeit niedergelegt. Am Mittwoch demonstrierten sie während der Verhandlungen in einer coronabedingten "Autokino"-Kundgebung in ihren Fahrzeugen vor dem GKM. Am Rande der Tarifverhandlungen konnte aber noch ein weiterer wesentlicher Punkt geregelt werden: "Dank der starken Unterstützung der lokalen Politik, insbesondere der SPD-Fraktion in Mannheim, konnte ebenso eine Einigung erzielt werden, die Ausbildung im GKM wieder mit sofortiger Wirkung aufzunehmen", heißt es in der Verdi-Mitteilung. Zuvor hatte der Arbeitgeber die Ausbildung einseitig beendet. "Das ist ein wichtiges Signal an die Region und vor allem an die Jugend. Die Ausbildung im GKM ist qualitativ sehr hochwertig, und wir sind froh darüber, dass diese wiederaufgenommen wird", betonte Angelo Bonelli.

Für beide Verhandlungsparteien gibt es jedoch nur eine kurze Verschnaufpause, bevor sie sich wieder an einen Tisch setzen müssen: Am 20. April geht es erneut in Tarifverhandlungen zum sozialvertraglichen Kohleausstieg im Großkraftwerk.

Hupkonzert beim Streik für höhere Löhne

Mannheim. Ümit Lehimcis Augen leuchten. Der Betriebsratsvorsitzende des Mannheimer Großkraftwerks (GKM) hat allen Grund zur Begeisterung. Auf seine Mannschaft ist eben Verlass. Die Gewerkschaft hat gerufen, und der Betriebsparkplatz vor den Strommeilern des Steinkohlekraftwerks ist am Mittwoch überfüllt. Gut und gern 350 Mitarbeiter sind mit ihren Fahrzeugen zu einer spektakulären Großkundgebung der Gewerkschaft Verdi vorgefahren. "Mehr als die Hälfte unserer organisierten Belegschaft will hier und heute dem Management klarmachen, dass sie einen gerechten Gehaltsabschluss fordert", sagt Lehimci. Das folgende Hupkonzert, das bis in die Chefetage des Unternehmens hallt, unterstreicht lautstark seine Forderung.

Vor vier Wochen hatte es den ersten Warnstreik in der 100-jährigen Geschichte des GKM gegeben. 450 Beschäftigte waren am größten Energiestandort in Baden-Württemberg mit von der Partie. Kein Wunder, denn von 573 Mitarbeitern des überregionalen Strom- und Fernwärmeproduzenten sind über 500 gewerkschaftlich organisiert. Jetzt ist der Andrang ähnlich hoch wie beim Premierenprotest. Doch um in Zeiten der Pandemie Solidarität zu demonstrieren und gleichzeitig die Kontaktregeln einzuhalten, haben sich die Macher das "Modell Autokino" ausgedacht. Nun reiht sich Blechkarosse an Blechkarosse und Hupkonzert folgt auf Hupkonzert. "Das können die Herren in den Anzügen während der laufenden Verhandlungen nicht übersehen und überhören", zeigt sich Lehimci kämpferisch.

Die Arbeitsniederlegungen am GKM haben am Dienstag um 6 Uhr begonnen und sollen bis Freitag früh fortgesetzt werden. "Wir erhöhen jetzt den Druck, um endlich Bewegung in die Tarifverhandlungen zu bringen", sagt Angelo Bonelli, Verdi-Verhandlungsführer, im Gespräch mit der RNZ. "Die Kolleginnen und Kollegen erwarten einen Gehaltsabschluss, der die erheblichen Einschnitte der letzten Jahre berücksichtigt." Verdi fordert unter anderem eine Erhöhung der Löhne um 6,5 Prozent und 100 Euro monatlich mehr für die Auszubildenden bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber bieten bisher 1,5 Prozent.

Auch eine Handvoll Azubis beteiligt sich an diesem Streik-Open-Air. Sie genießen es, nebenbei einmal wieder Livemusik zu hören. Die kostenlose Verpflegung mit Würstchen, Brezeln und Getränken kommt bei den Streikposten ebenfalls gut an. "Ohne Mampf kein Kampf", sagt Christoph, ein angehender Industriemechaniker, scherzhaft, um gleich wieder ernst zu werden.

Den Beschluss der Geschäftsführung, in diesem Jahr keine zwölf neuen Azubis einzustellen, hält er für ein schlechtes Signal an die nächste Generation der Schulabgänger. "Ich weiß, dass am GKM langfristig einmal die Lichter ausgehen. Die Qualität der Ausbildung hier ist aber so gut, dass ich mir keine Sorgen um einen neuen Job mache." Mit Unverständnis kommentieren auch die Mannheimer Sozialdemokraten und Die Linke den unpopulären Verzicht des Vorstandsduos Holger Becker und Gerard Uytdewilligen auf neue Ausbildungsplätze. Das Muskelspiel der beiden Verhandlungspartner im GKM werde unabhängig von der Dauer des Warnstreiks die Versorgungssicherheit von 2,5 Millionen Menschen sowie Gewerbe und Industrie nicht gefährden, verspricht Bonelli. "Selbst wenn die Geschäftsführung eine Notdienstvereinbarung mit uns nicht verlängert hat, sorgt Verdi eigenverantwortlich dafür, dass es während des Warnstreiks keinen Blackout geben wird", garantiert der Arbeitnehmervertreter.

