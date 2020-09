Mannheim. (pol/kaf) In der Innenstadt kam es am Mittwochabend gegen 21 Uhr zu einer größeren Schlägerei zwischen zwei rivalisierenden Personengruppen. Das teilt die Polizei mit. Acht Personen wurden vorläufig festgenommen. Drei Beteiligte wurden bei der Schlägerei verletzt.

Als die ersten Streifenwagen eintrafen, rannten die Beteiligten davon. Acht Beteiligte konnten die Beamten noch festnehmen. Bei ihnen fanden sie einen Teleskopschlagstock, einen Elektroschocker, einen Baseballschläger und eine Reizgaspistole.

Die Videoaufnahmen vom Marktplatz werden noch ausgewertet, auch um weitere Beteiligte zu identifizieren. Noch sei unklar, wie viele Personen insgesamt zu den beiden Gruppen gehörten. Bei den Festgenommenen handle es sich um "multinationale" Personen, der überwiegenden Teil davon würde nicht in Mannheim wohnen.

Die acht Festgenommenen kamen nach den üblichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Sie äußerten sich bislang nicht zur Schlägerei.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat noch in der Nacht mit acht Ermittlern die weiteren Recherchen wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs aufgenommen. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sicherte Spuren am Tatort und an den festgenommenen Personen.

Wie die Polizei mitteilte, seien es weniger ethnische, als vielmehr "Milieustreitigkeiten im kriminellen Umfeld", die den Konflikts auslösten.

Hinweise zu den Geschehnissen auf dem Marktplatz erbittet der Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444 oder das Polizeirevier Innenstadt, Telefon 0621/1258-0.

Update: Donnerstag, 17. September 2020, 12.56 Uhr