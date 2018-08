Von Stefan Otto

Mannheim. Eine äußerst passende Umgebung bildete die Seebühne im Mannheimer Luisenpark für ein stimmungsvolles Konzert von Götz Alsmann & Band. Der versierte Musiker und Entertainer mit der Haartolle präsentierte sein aktuelles Album "... in Rom". Der taubengraue Himmel über dem Luisenpark und das grün-trübe Wasser des Kutzerweihers, auf dem die Seebühne schwimmt, hätten freilich blauer und klarer sein können, im Idealfall so blau wie das Leuchten des Wassers in der Grotte auf Capri, doch mit der einsetzenden Dämmerung wurde die Stimmung zunehmend faszinierender - und italienischer. Als die farbigen Lichter sich im schwarzen See zu spiegeln begannen, schienen die lauen Temperaturen des Abends und die Gondolettas, die hinter der Bühne im Wasser standen, das andächtig-vorwitzige Spiel mit den Stereotypen Italiens, das Alsmann und Band darbrachten, nurmehr zu bestätigen und zu unterstützen.

"Schau dir den Mond an" ("Guarda che luna"), zupfte Alsmann auf Italiens Nationalinstrument, der Mandoline, passend zum Nachthimmel, oder sang "Azzurro, so ist der Himmel für Verliebte, denn Azzurro heißt blau" nach Adriano Celentanos Hit von 1968. Natürlich machte er es sich leicht, wenn er auf Evergreens wie diesen, oder auf "Volare" von Domenico Modugno oder auf Rocco Granatas "Marina" zurückgriff. Doch gewann er sein Publikum damit bereits vom Eröffnungslied "Quando Quando Quando" an. Und vermochte darauf aufbauend, sich die alten Schlager durch Neu-Interpretationen und ungehörte, mal swingende und mal balladeske Arrangements individuell anzuverwandeln. Alsmann fügte den an sich schon abgenudelten Canzoni ureigene ironisch-humoristische bis verrucht laszive Noten hinzu. Seiner Band gestattete der umsichtige Leader auf die gleiche Weise immer wieder luftige Ausflüge an den Instrumenten bis hin zu entfesselten Soli, die besonders überzeugend der Multiinstrumentalist Altfrid Maria Sicking am Marimba-, Vibra- und Xylophon, an Klarinette und Trompete zu gestalten wusste.

Bossa Nova, Cha Cha Cha, Mambo, Klezmer und wenigstens ein Anflug von Rock’n’Roll ließen keinerlei Langeweile aufkommen und öffneten die Ohren auch für die unbekannteren, leichten, heiteren und gefühlvollen Lieder, die Alsmann ausgegraben hatte und frisch und liebevoll poliert präsentierte.

Das Prinzip blieb das gleiche wie bei den beiden Vorgänger-Alben aus Frankreich ("In Paris.") und den USA ("Am Broadway"). Nach den französischen Chansons und ausgewählten Titeln des Great American Songbook bildet "... in Rom" den abschließenden Teil einer Reisetrilogie, die stets augenzwinkernd die Klischees landestypischer Eigenheiten bedient, ohne im musikalischen Anspruch das Geringste schuldig zu bleiben. Wie zuvor nach New York und Paris, begaben sich Alsmann, Sicking, Ingo Senst (Kontrabass), Markus Paßlick (Percussion) und Rudi Marhold (Schlagzeug) für ihre jüngste CD nach Rom, in das von Filmkomponist Ennio Morricone vor einem halben Jahrhundert mitbegründete "Forum Music Village-Studio" in den Katakomben unter einer Basilika und selbst "eine Kathedrale der Tonkunst", wie Alsmann gewohnt pathetisch formulierte. "Im Keller werden sündige Lieder gesungen und darüber die Heilige Messe gelesen."

In gewagt violett und schwarz längsgestreiften Sakkos spielten Götz Alsmann & Band am Ende auch zwei deutsche Schlager, die von Italiensehnsucht zeugten: "Ja, für eine Fahrt ans Mittelmeer" von Friedel Hensch und den Cyprys (in jüngeren Jahren in "Wenn ich ein Turnschuh wär" auch von den "Goldenen Zitronen" wieder aufgegriffen) sowie, gleichsam unvermeidlich, Rudi Schurickes "Capri-Fischer". Sie kündeten von einer deutsch-italienischen Freundschaft wie von einer Überzeugung, die Alsmann wie folgt formulierte: "Italien ist Musik und Musik ist Italien."