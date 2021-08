Von Olivia Kaiser

Mannheim. Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf die Bevölkerung? Wie hat sich das Leben des Einzelnen verändert im Hinblick auf Beruf, Kinderbetreuung und Freizeitverhalten? Ein überaus interessantes Forschungsfeld für Soziologen oder Psychologen. Doch bevor sie wissenschaftliche Abhandlungen verfassen können, benötigen sie Antworten auf ebendiese Fragen. Dazu wäre eine entsprechende Umfrage innerhalb der Bevölkerung nötig. Die muss konzipiert, durchgeführt und ausgewertet werden. Nicht jeder hat dazu die nötige Fachkenntnis, die Ressourcen und das finanzielle Polster. Da kommt die Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen (Gesis) ins Spiel.

Das Institut, das in Mannheim und Köln einen Sitz hat, fungiert quasi als Dienstleisterin für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die mit Methoden der empirischen Sozialforschung arbeiten – vor allem an Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Deutschland, aber auch weltweit. Gesis-Mitarbeitende planen Studien, erheben Daten, analysieren sie, bereiten sie entsprechend auf und stellen sie Wissenschaft und Öffentlichkeit zur Verfügung.

"Gute Daten sind eine unverzichtbare Grundlage, um Aussagen über die Bevölkerung treffen zu können", sagt Gesis-Präsident Prof. Christof Wolf. Das Institut verfügt über ein eigenes Panel. So nennt man die eine Personengruppe, die über einen bestimmten Zeitraum hinweg befragt wird. Dem Gesis-Panel gehören derzeit etwa 4660 Personen an. "Davon sind mehr als die Hälfte seit der Gründung 2014 dabei, die anderen stammen aus sogenannten Auffrischungsstichproben", erklärt Wolf. Die Personen werden nicht gezielt ausgesucht, sondern aus dem Einwohnermelderegister gezogen. Die Gruppe wird alle drei Monate befragt. Das geschieht per Post und online.

Gesis wurde 1986 als "Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen" gegründet und bestand zunächst aus drei rechtlich selbstständigen Instituten, dem "Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen" (Zuma) in Mannheim, dem "Informationszentrum Sozialwissenschaften" (IZ) in Bonn und dem "Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung" (ZA) in Köln, das bereits 1960 an der Universität zu Köln gegründet wurde und damit das älteste seiner Art in Europa war. Die drei Institute verschmolzen 2007 zu einer Einrichtung und wurden ein Jahr später in die Leibniz-Gemeinschaft aufgenommen. Entsprechend erhielt Gesis den Namenszusatz Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. 2011 wurden die getrennten Standorte Bonn und Köln in Köln zusammengelegt. Die Leibniz-Gemeinschaft ist ein Zusammenschluss von 96 außeruniversitären Forschungs- und Serviceeinrichtungen. Jedes Mitglied agiert unabhängig für sich und wird durch eine gemeinsame Bund-Länder-Finanzierung getragen. Heute ist Gesis die größte europäische Infrastruktureinrichtung für Sozialwissenschaften und beschäftigt über 300 Mitarbeitende an den Standorten Mannheim und Köln. Im Juli bezog Gesis Mannheim den Neubau in B 6.

[-] Weniger anzeigen

Die Befragung dauert 20 bis 25 Minuten und fokussiert sich auf verschiedene Themen wie beispielsweise das persönliche Wertesystem oder Mediennutzung. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können sich mit ihrem Forschungsprojekt für fünf Minuten Umfragezeit bewerben. Wer angenommen wird, dessen Fragen werden ans Ende der Erhebung gesetzt. Die Forschenden können also auf die bereits bestehende Infrastruktur zurückgreifen und bekommen die Ergebnisse von Gesis geliefert. "Natürlich handelt sich das nur um Momentaufnahmen", gibt Wolf zu bedenken. "Einstellungen und Meinungen können sich ändern. Daher ist eine kontinuierliche Datenerhebung und Analyse entscheidend für ein besseres Verständnis unserer Gesellschaft."

Um zu untersuchen, wie sich die Einstellung zu gewissen Themen innerhalb einer Gesellschaft über Jahre oder Jahrzehnte hinweg entwickelt, erhebt Gesis seit 1980 die Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (Albus), die alle zwei Jahre durchgeführt wird. Dabei werden beispielsweise Fragen zur politischen Einstellung, zu Gesundheit oder Religion gestellt. So könne zum Beispiel die veränderte Einstellung der Gesellschaft zu Themen wie Abtreibung erfasst werden, aber auch Veränderungen in der Glaubensausübung oder dem subjektiven Sicherheitsempfinden in Sachen Kriminalität, so Wolf.

Befragungen dieser Größenordnung sind nicht ganz billig. Eine sehr hohe sechsstellige Summe, schätzt der Gesis-Präsident. "Das kann sich nicht jeder Lehrstuhl leisten. Deshalb stellen wir die Daten zur Verfügung." Die Ergebnisse der Umfragen sind der Forschungsgemeinschaft öffentlich zugänglich und können immer wieder herangezogen werden. Gesis unterhält ein Datenarchiv mit über 6500 Studien zur weiteren Analyse.

Für das Bundesinstitut für Bevölkerungsentwicklung betreut Gesis seit Oktober das familiendemografische Panel. Im Fokus stehen halbjährliche Befragungen von Frauen und Männern in der Phase der Familienbildung, also im Alter zwischen 18 und 49 Jahren. Die Fragebögen thematisieren alle Facetten des Familienlebens sowie andere Lebensbereiche, die damit im Zusammenhang stehen. Das Projekt ist zunächst auf fünf Jahre angelegt. Zudem wirkt Gesis an internationalen Umfragen mit und liefert die deutschen Daten. "Auch die Daten des Politbarometers der Forschungsgruppe Wahlen, die ebenfalls in Mannheim sitzt, werden für die Wissenschaft durch uns vertrieben", berichtet Christof Wolf.

Eine weitere Aufgabe des Instituts ist die Wissensvermittlung. Es finden beispielsweise Workshops zu den Themen Datenanalyse oder Umfragemethodik statt. "Darüber hinaus veranstalten wir eine Summerschool für den wissenschaftlichen Nachwuchs", so Wolf, der seit 2017 die Geschicke von Gesis leitet und dazu zwischen Mannheim und Köln pendelt. Die Verzahnung mit der Universität Mannheim ist eng, nicht nur durch die räumliche Nähe. So ist Wolf auch Professor für Soziologie mit dem Schwerpunkt Sozialstrukturanalyse an der Uni Mannheim.

Um aktuelle soziale und politische Phänomene wie globale Vernetzung, politische Meinungsbildung oder die Mechanismen hinter der Polarisierung der Gesellschaft ergründen zu können, werden digitale Daten immer wichtiger. Ein Gesis-Projekt, das sich derzeit im Aufbau befindet, befasst sich mit digitalen Verhaltensdaten aus Sozialen Medien, Browser-Suchverläufen oder der Smartphone-Nutzung.

"Daten aus sozialen Netzwerken wie Twitter oder Facebook könnten sich als zweite Säule neben den herkömmlichen Umfragen etablieren", erklärt Christof Wolf. Noch müssten dafür aber die rechtlichen Rahmenbedingungen festgelegt werden.