Mannheim. (RNZ) 140 Meter zusätzliche Fußgängerzone in der Innenstadt haben laut Stadtverwaltung am Wochenende für einen Besucheransturm gesorgt: Das Stadtmarketing hatte am Freitag und Samstag zum Start der neuen geänderten Verkehrsführung die frei gewordene Fläche in der Fressgasse zwischen P1/Q1 und E1/F1 in eine grüne Oase verwandelt.

Auf Lounge-Sitzgelegenheiten und umgeben von Pflanzen konnten Besucherinnen und Besucher nach ihrem Einkaufsbummel entspannen, heiße und kalte Getränke genießen und sich vom bunten Rahmenprogramm regionaler Künstlerinnen und Künstler unterhalten lassen (die RNZ berichtete). "Sowohl am Freitag als auch am Samstag waren die Sitzgelegenheiten beinahe immer besetzt. Mit der neuen Fußgängerzone wollen wir eine bessere Aufenthaltsqualität erreichen," resümiert der für die Stadtentwicklung zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer.

Karmen Strahonja, Geschäftsführerin der Stadtmarketing Mannheim GmbH, ergänzt: "Wir freuen uns, dass unser Angebot am Wochenende so gut angenommen wurde. Auch die Anzahl der Passantinnen und Passanten in den Planken hat an diesem Wochenende leicht zugenommen."An beiden Tagen waren Besucherinnen und Besucher eingeladen, anonym ihre Meinung zum Verkehrsversuch zu äußern. Unter den 160 Befragten werteten laut der Mitteilung 75 Prozent die Verkehrsberuhigung in der Innenstadt positiv. Mehr als die Hälfte gab an, durch die neue Verkehrsführung öfter in die Innenstadt kommen zu wollen.

Die unterbrochene Durchfahrt in der Fressgasse habe am Wochenende "zu keiner Zeit für außergewöhnliche Verkehrsbehinderungen und Rückstaus gesorgt", hieß es zudem. Es sei zu erwarten, dass eine Eingewöhnungszeit notwendig ist, bis die neue Verkehrsführung angenommen werde. Die Verwaltung will aber die Entwicklung weiterhin beobachten und erinnert daran, dass diejenigen, die die Innenstadt lediglich durchfahren wollen, auf dem Ring bleiben sollen. Von dort sind auch weiterhin alle Parkhäuser erreichbar.