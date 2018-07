Von Jan Millenet

Mannheim. Es sieht aus, als würde sich ein gigantisches Loch in die Hauswand der Mittelstraße 9 fressen. Ein echter Blickfang. "Untitled" heißt das Werk des bekannten Streetart-Künstlers 1010.

Die Farbexplosion mit 3D-Effekt ist das neuste Kunstwerk, auf neudeutsch "Mural" genannt, des Mannheimer Projekts "Stadt.Wand.Kunst", das vor fünf Jahren eher zufällig seinen Anfang nahm. Das renommierte Streetart-Duo Herakut suchte weltweit große Wände, um dort einzelne Buchseiten für sein "Giant Storybook Project" entstehen zu lassen. Mannheim hob die Hand und eröffnete mit dem Herakut-Werk "My Superhero Power Is Forgiveness" in der Innenstadt sein ganz eigenes Kunstkapitel. Seitdem sind ein Dutzend weitere solcher Kunstwerke an Hauswänden entstanden.

Basierend auf dem Herakut-Mural rief die Alte Feuerwache Mannheim in Kooperation mit der Wohnungsbaugesellschaft GBG, die hauptsächlich die Wände zur Verfügung stellt, und dem Heidelberger Spraydosenhersteller Montana-Cans "Stadt.Wand.Kunst" ins Leben.

"Die Resonanz auf das Werk war so enorm, dass wir uns sagten, das darf nicht das letzte Mural gewesen sein", erinnert sich Sören Gerhold, Geschäftsführer der Alten Feuerwache, noch ganz genau. Heute zieren inklusive dem gerade entstehenden Objekts 13 Murals die Quadratestadt. Meist befinden sie sich in oder im näheren Umkreis der Innenstadt.

Vorher: das Mural „Untitled“ des Künstlers 1010 in der Mittelstraße. Fotos: Gerold/Dorn

Eigentlich waren es sogar mehr. Doch einige Murals, an denen sich Künstler mit dieser Überdimensionalität auseinandersetzen durften - beispielsweise auf dem Konversionsgelände Franklin - sind dem Abriss zum Opfer gefallen. Dass die Werke nur temporär sein würden, war zuvor bekannt gewesen.

Doch die urbane Freiluft-Galerie ist noch lange nicht vollständig bestückt. Dem Hamburger 1010, der vor kurzem erst ein temporäres 18.000- Quadratmeter-Mega-Werk an der Pariser Seine beendete, folgen dieses Jahr noch weitere Schwergewichte aus der Szene, wie Sören Gerhold verrät.

Darunter befinden sich Vladimir Manzhos alias Waone aus Kiev vom einstigen Duo Interesni Kazki, die Streetart-Ikonen The London Police aus Großbritannien und den Niederlanden, die Wienerin Isa Toman alias Frau Isa oder der finnische Graffiti-Künstler EGS, der laut Gerhold der wichtigste Finne aus diesem Kunstbereich sei.

Auch das Mannheimer Duo Sourati, hinter dem sich der Illustrator Mehrdad Zaeri und seine Partnerin Christina Laube verbergen, erhält dieses Jahr eine leere Mannheimer Wand. Ihr aktuelles Mural "Die Freidenkerin" wird ebenfalls der Vergangenheit bald angehören. Das Haus im Quadrat B 6 wird abgerissen.

Nachher: das Mural „Untitled“ des Künstlers 1010 in der Mittelstraße. Fotos: Gerold/Dorn

Doch zurück zu 1010, der nach wie vor anonym bleiben möchte und über den man nicht viel weiß. Nur etwa so viel, dass er 1979 in Polen geboren wurde und als Kind mit seinen Eltern nach Deutschland kam. Sein erstes Graffiti-Stück malte er im Alter von 15 Jahren. Nun ist er international gefragt.

Auch das "Stadt.Wand.Kunst"-Projekt selbst hat sich deutlich gemausert. In der Zwischenzeit gibt es Streetart-Führungen und eine Mural-Landkarte. Die geplante Vernetzung mit Streetart-Festivals und Kooperationen mit anderen Städten, die in diesem Kunstbereich aktiv sind, schreitet voran.

So reiste der Mannheimer Pablo Fontagnier aka Hombre SUK im Mai ins jordanische Amman, um dort beim Baladk Street Art Festival zu malen - die Alte Feuerwache vermittelte. Im August fliegt er nach Finnland, hält Workshops im Helsinki Art Museum und tritt in Finnlands Hauptstadt als Teilnehmer für "Stadt.Wand.Kunst" beim Urban Art Festival in Erscheinung. Das Besondere an Mannheims Streetart-Galerie: "Es sind keine Auftragsarbeiten", erklärt Gerhold.

Die Künstler müssen sich mit der Umgebung auseinandersetzen und behalten weitgehend ihre künstlerische Freiheit. Wichtig sei, so Gerhold, dass sie eine gewisse Originalität und Qualität haben. Ferner sollten sie - mit wenigen Ausnahmen - auch tatsächlich zur Streetart-Szene gehören. Denn darauf basieren oftmals auch die Zusagen der angefragten Künstler selbst, die mit ihren Mannheim-Werken nicht ihren Geldbeutel, sondern vielmehr ihr Portfolio füllen.

Info: "Stadt.Wand.Kunst", in Zusammenarbeit mit dem Mannheimer Kulturamt, wird vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg gefördert. Die nächste Führung findet am Sonntag, 15. Juli, statt. Treffpunkt ist um 11 Uhr in F 6, 1-5. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 0621/2 93 87 00 ist nötig.