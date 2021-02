Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Mein Vater ist keine Person der Zeitgeschichte wie etwa Willy Brandt", sagt Bernd Leibowitz. "Er hat kein spektakuläres Leben geführt." Wohl aber eins, das exemplarisch für das 20. Jahrhundert in Deutschland steht: Kindheit im Dritten Reich, ein gewisses Maß an Verfolgung als unerwünschter Ausländer, frühe Kriegserfahrung, danach Hunger und Armut, aber schließlich die Teilhabe am wirtschaftlichen Aufschwung. Sein Buch "Fotografien meines Vaters" versteht der Mannheimer als Gedenkstein für seinen Vater, der stellvertretend für eine Generation steht, die viel durchgemacht hat und nicht in Vergessenheit geraten soll.

*

"Alt ist man dann, wenn die Vergangenheit wichtiger ist als die Zukunft" - wenn dieser Spruch auf jemanden zuträfe, dann auf seinen Vater in dessen letzten Jahren sagt Bernd Leibowitz. Zuvor ein ziemlich verschlossener Mensch, habe er ihm immer öfter seine alten Geschichten erzählt und Bilder gezeigt. "Es war ihm offensichtlich wichtig und ich hatte den Eindruck, er will nicht, dass es verloren geht", sagt der Sohn zu seiner Motivation, das Gehörte aufzuschreiben. Ursprünglich sollte der Text nur für seine Geschwister und Kinder bestimmt sein, die zeigten sich nicht nur angetan, sondern brachten eigene Erinnerungen ein und stimmten einer Veröffentlichung zu.

Ludwig Leibowitz war Zeit seines Lebens passionierter Hobbyfotograf und hielt viele Momente im Bild fest: den Campingurlaub mit Plastikgeschirr und wackeligen Stühlen, Aufnahmen der Familie, die zugleich Aufschluss darüber geben, welches Mobiliar, welche mitunter schrillen Tapetenmuster gerade den Zeitgeist treffen. In seiner Sammlung befanden sich darüber hinaus Aufnahmen, die Ludwig Leibowitz in jungen Jahren zeigen. Neben dem Hochzeitsfoto gibt es auch ein Passbild, auf dem er als 17-Jähriger in Uniform zu sehen ist.

Dass sein Vater mit seiner "freiwilligen" Verpflichtung bei der Marine seinen eigenen Vater vor weiteren Verhaftungen und Verhören retten wollte, erfuhr Bernd Leibowitz erst viel später. Sein Großvater stammte aus Rumänien und konnte keinen Ariernachweis vorlegen, deshalb galt er als staatenlos, und die Gestapo führt in mehrfach ab. Die Angehörigen von Frontsoldaten jedoch waren damals automatisch Deutsche.

Moment des Glücks: Ludwig Leibowitz steht einmal nicht hinter, sondern vor der Kamera – hier mit seinem Sohn Bernd. Foto: Privat

Auch Ludwig Leibowitz bekam Diskriminierung zu spüren. "Übergriffe durch Lehrer sind in seinen Erzählungen ein ständiges Thema gewesen", schreibt der Autor und berichtet von einem besonders linientreuen Lateinlehrer und glühendem Hitlerverehrer, der seinen Vater aufgrund des Nachnamens herablassend nur mit "der Herr Ausländer" ansprach und ihm durchweg schlechte Noten gab. Das unverschuldete Scheitern am Gymnasium, die Jahre der Unsicherheit mit den Verhaftungen des eigenen Vaters sowie die Vorführung von Ludwig und seiner Schwester zur sogenannten "Judenbeschau" hinterließen Spuren. Über die "Untersuchungen auf jüdische Merkmale" durch die Nazis, um die sogenannte "Rasse" der Kinder zu beurteilen, hat der Senior mit seinem Sohn nie gesprochen. "Das weiß ich nur von meiner Mutter", berichtet Bernd Leibowitz und ist sich sicher, dass diese unwürdige Behandlung seinen Vater ein Leben lang schwer belastet hat.

Ludwig Leibowitz wurde am 31. Dezember 1927 in Mannheim geboren und verbrachte die ersten Kinderjahre in der Schwetzinger Vorstadt, bevor die ganze Familien nach Ilvesheim zog. Bis die Brücke über den Neckar gebaut wurde, war sein Großvater mütterlicherseits Fährmann zwischen Ilvesheim und Seckenheim. 1954 heiratete Ludwig, der junge Elektriker, seine sieben Jahre jüngere Frau. Ein Jahr später erblickte Sohn Bernd das Licht der Welt. Drei weitere Kinder folgten. Der zweitgeborene Junge kam jedoch ohne Nieren zur Welt und starb kurz nach der Geburt. Auch wenn der Zusammenhang nie medizinisch untersucht wurde, so vertraute die Mutter ihrem Erstgeborenen kurz vor ihrem Tod an, dass sie einen Zusammenhang mit der Einnahme von Contergan vermutet.

Kurz vor Bernds Einschulung bezieht die Familie eine bescheidene Wohnung in der Collinistraße am Rand der Mannheimer Innenstadt, die sie nach und nach ausbauen und vergrößern. Nach seiner Pensionierung lebten Ludwig Leibowitz und seine Frau in Feudenheim. Als sie starb, zog er nach Wallstadt ins Betreute Wohnen. Am 31. Oktober 2019 verstarb Ludwig Leibowitz im Mannheimer Uniklinikum. Dass sein ältester Sohn ein Buch über sein Leben schreibt, hat er nicht mehr mitbekommen.

"Ob es ihm wirklich recht gewesen wäre, weiß ich gar nicht so genau. Mein Vater macht nicht gern Tamtam um seine Person. Aber meine Frau meint, es hätte ihm geschmeichelt", sagt Bernd Leibowitz und hat für sich festgestellt: "Je mehr man über einen Menschen weiß, desto entspannter kann man mit ihm umgehen."

Info: "Fotografien meines Vaters" ist im Draupadi Verlag Heidelberg unter der ISBN 978 3.945191 53 8 erschienen.