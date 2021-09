Von Gaby Booth

Mannheim. Früher waren psychische Krankheiten ein Tabuthema. War in einer Familie jemand betroffen, wurde das als Makel betrachtet. Man sprach nicht darüber. Das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim hat in den letzten Jahrzehnten maßgeblich dazu beigetragen, dass mit psychischen Problemen, die jeden Menschen in jeder Phase aus der Bahn werfen können, offener umgegangen wird. Seit den 1970er Jahren ist das ZI, wie es im Mannheimer Sprachgebrauch abgekürzt bezeichnet wird, mitten in der Stadt eine feste Adresse. Eine Anlaufstelle für Hilfesuchende aus der ganzen Region.

Von Anfang an stand das Konzept der Integration in die Umgebung im Vordergrund. So ist es bis heute. Gerade bekommt das Institut eine bauliche Ergänzung in J 4. Auf dem Gelände des ursprünglichen Wirtschaftsgebäudes entsteht ein Neubau mit direkter Anbindung an das Therapiegebäude. Im nächsten Jahr soll das Haus fertig sein, mit modernen, patientengerechten Räumen. Auch das neue Gebäude wird sich in das städtebauliche Bild einfügen. Viergeschossig passt es sich an das denkmalgeschützte Gebäude des Suchtzentrums an. Mit einem grünen Eingangsbereich, neu gepflanzten Bäumen und einem Therapiegarten öffnet es sich der Nachbarschaft.

Das Zentralinstitut beschäftigt sich mit schweren Erkrankungen, ist aber auch Anlaufstelle für Fragen, die die Menschen im Alltag beschäftigen oder belasten. Eine davon dreht sich um Schlafprobleme, mit denen sich Michael Schredl, wissenschaftlicher Leiter, und Claudia Schilling, Leiterin des Schlaflabors, befassen (siehe Interview).

Ganz aktuell bietet das ZI auch eine Anlaufstelle für Menschen, die unter Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung leiden. Wer eine Corona-Infektion durchgemacht hat, aber immer noch unter Dauermüdigkeit, reduzierter Belastbarkeit oder anderen Beschwerden leidet, kann sich in der Ambulanz melden und beraten lassen.

Teil der Stadtgesellschaft sein, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte des Zentralinstituts. Psychisch kranke Menschen nicht ausgrenzen, das war der Grundgedanke, als das Institut im September 1976 eingeweiht wurde. Erster Direktor war der kürzlich verstorbene Heinz Häfner, der das Institut bis 1994 leitete. Dass es nach Mannheim kam, ist maßgeblich dem damaligen Sozialdezernenten Hans Martini zu verdanken. Das Haus genießt internationale Anerkennung als renommiertes Zentrum in der Forschung und Behandlung psychischer Störungen.

Über 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten im ZI. Ärzte, Pflegekräfte, Wissenschaftler, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Sozialarbeiter. Sie alle tragen dazu bei, dass psychische Erkrankungen aller Art besser verstanden und behandelt werden können. Ambulant und stationär.

Die Gründung des ZI als Landesstiftung des öffentlichen Rechts im April 1975 fiel in die Zeit der Psychiatriereform in Deutschland. Forschung und Krankenversorgung waren von Anfang an eng miteinander verbunden. Ziel der Forschung ist es, Ursachen und Mechanismen psychischer Erkrankungen besser zu verstehen, individualisierte Therapieansätze zu entwickeln und zu verbessern. Parallel dazu wird Präventionsforschung betrieben, um dazu beizutragen, dass Krankheiten erst gar nicht entstehen.