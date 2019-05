Von Jan Millenet

Mannheim. Es ist der erste Spielfilm von Florian Erker. Der Filmemacher, der sechs Jahre in Mannheim lebte, ist deshalb ziemlich gespannt, wie er beim Publikum ankommt. "Eine Unsterbliche Partie" nennt sich der Streifen, der nicht nur unterhaltsam und spannend sein soll, sondern auch ein kritischer Seitenhieb gegen den deutschen Film ist. Sehr teuer seien die Produktionen, doch die Qualität würde dem meist nicht entsprechen, findet Erker. Die Premiere seines Films steht am Mittwoch, 8. Mai, im Mannheimer Atlantis-Kino an.

Der Regisseur hat sich ganz bewusst für einen sogenannten No-Budget-Film entschieden. Es gab keine Kosten und es durfte keine geben. Alle Mitwirkungen sowie Dienstleistungen, darunter auch Dinge wie Hubschrauberaufnahmen, Catering oder Ausrüstung, basieren auf einer Art Tauschgeschäft oder Rückstellungen. "Der Film dient als Machbarkeitsstudie und als konstruktive Kritik am deutschen Film", so Florian Erker.

Regisseur Florian Erker. Foto: vaf

Ein Film ohne hohe Produktionskosten? Kann der qualitativ sein? Warum nicht? Denn das Filmteam konnte professionelle Mannheimer und Heidelberger Schauspieler gewinnen, die ehrenamtlich vor die Kamera traten. Massoud Baygan zum Beispiel, der schon seit Jahren am Jungen Theater Heidelberg aktiv ist. Oder der Mannheimer Sascha Koal, der unter anderem das Theater Felina-Areal leitet. Oder Gabriela Badura, die Grande Dame des Mannheimer Nationaltheaters. Einst wollte Alfred Hitchcock sie für seinen Film "Vertigo" haben. Doch sie erteilte ihm eine Abfuhr, weil sie eine Karriere auf der Bühne anstrebte. Die Liste ließe sich fortführen.

Zur Handlung: Kian Pyâdah (Massoud Baygan) ist Taxifahrer. Er hat soeben von seinem guten Freund und Chef erfahren, dass dieser hohe Spielschulden habe und voraussichtlich das Taxigeschäft aufgeben müsse. Mit dieser - auch für ihn schlechten - Nachricht im Gepäck fährt er durch die Nacht und entdeckt im Handschuhfach mehrere Beutel Kokain. Über einen Anruf erfährt er von einem mysteriösen Gegenspieler, der sich nur "A." nennt, dass er das Material über die Stadt verteilen muss. "A." wird übrigens von Deutsch-Rapper Curse gesprochen.

Hintergrund > Florian Sebastian Erker wurde nahe Gemmingen geboren und wuchs in Sulzfeld (Baden) auf. Er produziert seit 2011 Werbe- und seit 2015 Kurzfilme, bei denen er selbst Regie führt. Von 2012 bis 2018 lebte er in Mannheim und wohnt jetzt mit seiner Familie in Kaltenkirchen in Schleswig-Holstein. Erker ist Autodidakt und hat keine filmische Ausbildung. Aktuell schreibt er an einem Drehbuch für eine große Hollywood-Produktion, die 2020/21 gedreht werden soll. jami

Weigert sich der Taxifahrer, fällt er der Polizei als Bauernopfer in die Hände. Gelingt ihm die Aufgabe, ist er um 20.000 Euro reicher. Widerwillig nimmt Pyâdah an und beginnt mit den Lieferungen in der Stadt, die dem Muster eines Schachbretts gleicht. Bald wird Kian, der leidenschaftlicher Schachspieler ist, klar, dass alle Fahrten zu einem Muster passen, nämlich einem berühmten Schachspiel aus dem 19. Jahrhundert: "Die Unsterbliche Partie". Er erkennt: Es geht um viel mehr als eine Drogenlieferung.

Florian Erker drehte in Mannheim. Nicht nur, weil er selbst dort lebte, "sondern weil die Quadratestadt das perfekte Setting für den Streifen bot", erklärt er. Immerhin geht es um Schach. Vier Monate dauerte der Dreh, rund 20 Tage nahm er in Anspruch. Wie das Ergebnis ankommt, wird sich zeigen. Ebenfalls, ob seine Kritik am Deutschen Film verstanden wird.

"Ich möchte mit diesem Werk sozusagen meinen ersten Teil zur Reformation beitragen. Wir wollen beweisen, dass auch abseits der üblichen Wege gute Sachen entstehen können", so der Regisseur. In erster Linie wolle er unterhalten, herausfordern und neue Reize setzen. Etwas, das ein Film seiner Meinung nach als Prämisse haben sollte.

Info: Die Premiere von "Eine Unsterbliche Partie" startet am 8. Mai um 20.30 Uhr im Atlantis-Kino. Danach läuft der Film am 9., 10. und 11. Mai im Odeon, jeweils ab 19.30 Uhr.