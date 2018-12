Von Volker Endres

Mannheim. Beim Regionalwettbewerb für Wiesloch und Walldorf des weltweit ausgetragenen Forschungs- und Roboterwettbewerbs First Lego League (FLL) im Mannheimer Technoseum sicherten sich die SAP.Legomine aus Wiesloch den Sieg. Die sechs Jugendlichen fahren gemeinsam mit der Formation "Kasperl&SAPpel" und mit guten Aussichten Anfang 2019 zum deutschen Semifinale nach Regensburg.

Fabio Hübel und seine Freunde waren entspannt. Und das nicht allein, weil die meisten aus der Gruppe der SAP.Legomine bereits 16 Jahre alt sind und damit am Alterslimit des Wettbewerbs kratzten, oder weil die Schüler des Wieslocher Ottheinrich-Gymnasiums seit Jahren mit den Aufgabenstellungen der FLL vertraut sind und damit in doppelter Hinsicht zu den Veteranen der Szene zählen.

Nein, es war der erste Durchgang im Robotik-Wettbewerb, in dem ihr Konstrukt vollends überzeugte. Blitzschnell sauste das Legogefährt durch den stilisierten Weltraum, schoss Satelliten in die Umlaufbahn, rettete Astronauten aus einer verunglückten Weltraummission, brachte Solarpanele in Position und erledigte in der vorgeschriebenen Zeit von 150 Sekunden noch vieles andere mehr.

"Wir lagen nur ganz knapp unter dem Europarekord", sagte Hübel stolz. Sein Team musste daher in den Wettkampfpausen zwischen den Durchgängen kaum Verbesserungen vornehmen, hatte Zeit, sich in Ruhe die Lösungen der Konkurrenz im Mannheimer Technoseum zu betrachten. "Das größte Problem ist eigentlich immer, dass die Programmierung mit den Aufsätzen harmoniert", verriet der 16-Jährige.

Daran konnten die Teams bereits seit dem Ende der Sommerferien tüfteln. Die Anmeldung zum Wettbewerb ist zwar im April, die aktuellen Spielfelder, auf denen sich die Roboter zurechtfinden müssen, werden aber erst Ende Juli veröffentlicht. Die Aufgabenstellung erfolgt dann Ende August. Aber der Roboter steht nicht allein im Mittelpunkt. Auch die Teamleistung, die Auseinandersetzung mit dem Forschungsbereich und die Präsentation fliesen in die Bewertung ein.

"Die Aufgabengebiete befassen sich immer mit aktuellen Problemen", erklärte der Jury-Vorsitzende der Robotic-Wettbewerbe Martin Waibel. So sollen sich die Jugendlichen mit größeren Zusammenhängen auseinandersetzen. So waren bereits das Lebensumfeld von Senioren, oder globale Erwärmung Themen, berichtete Gabriele Hartmann aus dem Gesellschaftlichen Engagement der SAP. Der Walldorfer Software-Riese hat die Förderung der europäischen FLL-Sparte übernommen, unterstützt ein Großteil der Teams. In Mannheim hatten 13 der 14 Teilnehmermannschaften das Konzernlogo als Zeichen der Unterstützung im Teamnamen integriert. "Bei vielen Teams sind Kinder unserer Mitarbeiter dabei", erklärte Hartmann.

Der Regionalwettbewerb fand zwar in Mannheim statt, war aber für Teams aus Wiesloch und Walldorf. "Der Mannheimer Wettbewerb findet in zwei Wochen an der Hochschule statt", berichtete Stefanie Sieber, deren Agentur "Hands on Technologie" die Wettbewerbe in den Ländern Zentraleuropas organisiert. "Zu etwa 75 Prozent stammen die Teams aus Schulen, aber um Walldorf herum haben wir viele private Teams."

Mit Gabriele Hartmann und Juror Waibel glaubt sie an die Innovationskraft aus der Region: "Wir hatten in den vergangenen Jahren immer Teams, die es ins Weltfinale geschafft und dort vordere Plätze belegt haben." Die erfahrene Truppe von SAP.Legomine hat erneut gute Aussichten, es ins Final zu schaffen - sie sind sich der Konkurrenz bewusst, wie Hübel betonte:"Letztes Jahr lagen wir hinter einem Team aus Wiesloch. Die sind auch wieder mit dabei."