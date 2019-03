Mannheim. (RNZ) Ab etwa 12 Uhr ist für die Dauer des Umzuges die An- und Abfahrt im Bereich der Kunststraße und des Friedrichsplatzes nicht mehr möglich. Die Jungbuschbrücke und die Friedrich-Ebert-Brücke sind frei, Autofahrer sollten die Stadt insbesondere über die Südtangente und den Fahrlachtunnel umfahren. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass die Fahrtrichtung in Richtung Bismarckstraße wegen der Zugaufstellung von den Sperrmaßnahmen betroffen ist.

Ab 8 Uhr gilt ein befristetes Halteverbote in der verlängerten Breiten Straße zwischen A1/L1 und C1/N1 auf beiden Straßenseiten, in der Kunststraße vom Paradeplatz bis zum Kaiserring auf beiden Straßenseiten, um den gesamten Friedrichsplatz, zwischen den Quadraten B5/6, C5/6 und D5/6 auf beiden Straßenseiten, zwischen den Quadraten A5/B6 und A5/B7 auf beiden Straßenseiten und im Fahrbahnbereich der Stichstraße O2/3.

Umleitungen, Sperrungen und Haltverbote sind ausgeschildert. "Die städtische Verkehrsüberwachung überprüft die Einhaltung der Haltverbote und sorgt gegebenenfalls dafür, dass widerrechtlich parkende Fahrzeuge rechtzeitig entfernt werden", sagte ein Stadtsprecher.

Da die Eröffnung der Planken erst Anfang April erfolgt, bestehen während des Umzugs noch Baufelder in den Quadraten P1, O2, O4 und O6. Außerdem sind die Stichstraßen P1/2, O3/4 sowie O4/5 nicht und die Stichstraße zwischen O2/3 nur zur Hälfte begehbar. Hinsichtlich der nur eingeschränkten Standmöglichkeiten für Zuschauer in den Planken sollten die Besucher sich beim Umzug 2019 verstärkt in der Kunststraße, am Friedrichsplatz sowie zwischen D1/E1 aufstellen.

Enge Kurvenbereiche sowie die Planken werden mit Gittern versehen, um so einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu gewährleisten. Aufgrund der in den Planken neu entstandenen Hochsteige der Straßenbahnhaltestellen ist eine besondere Absicherung von Nöten. Diese Gitter werden bereits nachts aufgestellt. Die Bahnen fahren deshalb am Sonntag bereits bereits ab 3 Uhr nicht mehr durch die Planken. Ab 12 Uhr wird der Stadtbahnverkehr in der Breiten Straße und ab 13 Uhr im Bereich Friedrichsring eingestellt.

Ab Montag, 4. März, fahren die Bahnen ab circa 3 Uhr wieder durch die Planken. Die restlichen Straßenbahnen nehmen ihren Betrieb nach dem Umzug wieder auf. Die Kindersammelstelle von Polizei und Sanitätsdienst wird wie gewohnt im Medical Center Rosengarten eingerichtet.

Info: www.mannheim.de