Mannheim. (rnz) Aufgrund von Wartungs- und Reparaturarbeiten an der Tunneltechnik werden die beiden Fahrlachtunnel-Röhren von Montag, 21. Mai, bis Sonntag, 3. Juni im Wechsel voll gesperrt. Autofahrer müssen rund um den Tunnel mit Staus rechnen.

Neben der Beleuchtung und der Lüftungsanlage werden ebenso die Entwässerungsanlage und die Signalelektronik gewartet, sowie diverse Reinigungsarbeiten durchgeführt. Die Arbeiten sind im regelmäßigen Zeitabständen erforderlich, um die Betriebssicherheit des Tunnels zu gewährleisten. Dem Verkehr steht in dieser Zeit nur jeweils eine Fahrspur in der jeweiligen Tunnelröhre zur Verfügung.

Die Vollsperrung der Tunnelröhre Nord beginnt am 21. Mai und endet am Sonntag, 27. Mai. In dieser Zeit ist die Nordröhre gesperrt. Der Verkehr wird über die Südröhre geführt. Diese ist dann nur einspurig in beide Richtungen befahrbar. Nachdem die Nordröhre wieder befahrbar ist, wird am gleichen Tag die Südröhre voll gesperrt. Am Sonntag, 3. Juni, sind die Arbeiten abgeschlossen und der Fahrlachtunnel wieder normal befahrbar.

Eine längere Teilsperrung des Tunnels ist auch in den Sommerferien geplant. Vom 15. Juli bis 9. September wird unter anderem die Sicherheitsbeleuchtung nachgerüstet.