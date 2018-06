Mannheim. (mare) Andreas Döring war am Montagnachmittag sprachlos. Der DFB hatte gerade entschieden, dass der KFC Uerdingen nicht gegen die Lizenzfrist verstoßen hat - obwohl das Geld zu spät eingegangen war - und somit in die Dritte Liga aufsteigen kann. Für den 32-Jährigen, der einige Semester Jura studiert und sich auch mit Juristen unterhalten hatte - für die die Sache eindeutig war -, war aber eigentlich klar: "Es lässt keinen anderen Schluss zu, als dass der Waldhof nachrückt." Dahin war die Hoffnung des Waldhof-Anhängers.

Doch das wollte Döring, der auch als Vereinsfotograf für die Blau-Schwarzen tätig ist, nicht einfach so schlucken. Und so startete er spontan eine Online-Petition.

Hintergrund Die Petition im Wortlaut: "Wir fordern die rechtliche Begründung für die Erteilung der Drittliga-Lizenz an den KFC Uerdingen 05 e.V, der den geforderten Liquiditätsnachweise in Höhe von 1,2 Millionen Euro nicht fristgerecht hatte. Dies hat der DFB in seiner Stellungnahme sogar bestätigt." So lautet eine Petition, die Fans des SV Waldhof als Reaktion auf die [+] Lesen Sie mehr Die Petition im Wortlaut: "Wir fordern die rechtliche Begründung für die Erteilung der Drittliga-Lizenz an den KFC Uerdingen 05 e.V, der den geforderten Liquiditätsnachweise in Höhe von 1,2 Millionen Euro nicht fristgerecht hatte. Dies hat der DFB in seiner Stellungnahme sogar bestätigt." So lautet eine Petition, die Fans des SV Waldhof als Reaktion auf die Entscheidung des DFB, dem KFC Uerdingen trotz Mängeln beim Antrag die Drittliga-Lizenz zu erteilen. Begründung: Vorweg: Es geht nicht darum, dem KFC Uerdingen 05 e.V. den sportlich verdienten Aufstieg in Abrede stellen zu wollen. Allerdings erscheint die Begründung seitens des DFB doch sehr fadenscheinig und willkürlich. Wir fragen uns: Wo ist der Unterschied, ob ein Fax wenige Minuten zu spät eingeht (vgl. Wilhelmshaven 2001) oder ein Geldbetrag auf einem Konto, wie nun im Fall des KFC, zu spät gebucht wird. Beiden Parteien ist der gute Wille anzuerkennen, doch Fristen gelten für alle. Es gibt Gerichtsurteile die besagen, dass nicht der Zeitpunkt der Überweisung ausschlaggebend ist, sondern der Zeitpunkt des Eingangs auf dem Konto des Gläubigers. Eine Bank ist nur dann verantwortlich, wenn sie grob fahrlässig gehandelt hat und das ist angesichts des späten Überweisungszeitpunkts hier nicht ersichtlich. Zudem konnten alle anderen Vereine die Frist offenbar einhalten. Ziel dieser Petition ist es nicht, den Aufstieg des SV Waldhof zu erzwingen, aber der DFB bedenkt nicht, was für weitreichende Konsequenzen dieser Fall für andere Vereine hat(te), die entweder bereits eine Lizenz aus ähnlichen Gründen verweigert bekamen oder die nun, wie im Fall der TuS Koblenz, absteigen müssen, weil offensichtlich mit zweierlei Maß beim Einhalten von Fristen gemessen wird. Zitat Theo Zwanziger zum Fall Wilhelmshaven 2001: 'Wir müssen alle Vereine gleich behandeln, und alle hatten genügend Zeit. So Leid einem das tut: Es ist egal, ob die Unterlagen eine Sekunde oder 14 Tage zu spät ankommen.' Vielen Dank für die Unterstützung, Andreas Döring"

"Aber weniger dem Frust über den verpassten Aufstieg am grünen Tisch geschuldet, als der Verständnislosigkeit in Anbetracht anderer vergleichbarer Fälle", sagt der Art Director einer Mannheimer Agentur. Seiner Meinung nach wird nämlich vom DFB mit zweierlei Maß gemessen.

Denn es gibt genug Beispiele, bei denen anders, härter entschieden wurde. Der MSV Duisburg oder SV Wilhelmshaven können ein Lied davon singen. Bei Letzterem fehlten sogar nur zehn Minuten ...

Das Ziel der Petition an den DFB ist es nicht, den Aufstieg des SV Waldhof zu erzwingen. Sondern eine lückenlose und rechtlich wasserdichte Begründung des DFB. "Diese Entscheidung lässt zahlreiche Vereine fragend zurück und ich hoffe", so Döring, "dass der DFB gezwungen ist, sich den anderen Vereinen gegenüber plausibel zu rechtfertigen."

Der sportliche Aufstieg des KFC Uerdingen, so heißt es in der Petition, solle nicht in Frage gestellt werden. Doch der Ablauf des Lizenzverfahren im Uerdinger Fall werfe Fragen auf. Gängige Rechtsprechung sei, dass der Schuldner dafür verantwortlich sei, dass das Geld vor Fristende beim Gläubiger eingeht.

Auch die Abmachungen des DFB mit der Commerzbank (s. Screenshot) seien fragwürdig.

Aber auch den KFC Uerdingen spricht Döring nicht frei von Kritik. "Alle anderen Vereine haben es geschafft, den Liquiditätsnachweis fristgerecht zu erbringen, mit Ausnahme des KFC Uerdingen." Die Verantwortlichen hätten damit rechnen können, dass eine Überweisung 24 Stunden braucht. Warum habe man also das Geld erst so spät überwiesen? "Worin liegt also der Unterschied zwischen dem angeblichen Verschulden der Bank und einem wenige Minuten zu spät angekommenen Fax?"

Die Entscheidung des DFB schade dem Fußball und öffne Tür und Tor für weitere Fristvergehen. "Der Nicht-Aufstieg ist zu akzeptieren", sagt Döring. "Aber die Umstände wirken nicht wie eine Entscheidung für Uerdingen, sondern nach den Vorkommnissen im Relegationsrückspiel wie eine Willkürentscheidung gegen Mannheim."

Die Petition schließt mit einem Zitat des ehemaligen DFB-Präsidenten Theo Zwanziger zum Wilhelmshavener Fall 2001: "Wir müssen alle Vereine gleich behandeln, und alle hatten genügend Zeit. So Leid einem das tut: Es ist egal, ob die Unterlagen eine Sekunde oder 14 Tage zu spät ankommen."

Die ganze Sache kann ohnehin in eine weitere Runde gehen. Der SV Waldhof hat angekündigt, vom DFB eine Begründung des Urteils zu wollen. Weitere Schritte hält sich der Klub offen.

Und die Petition von Andreas Döring fordert ja ähnliches. "Natürlich hoffe ich auf möglichst viele Unterzeichner, mindestens allerdings 2000", gibt der 32-Jährige vor. 193 Unterstützer haben schon unterschrieben, noch sechs Tage ist die Eingabe geöffnet.

Info: Wer sich Andreas Dörings Forderung anschließen möchte, kann dies hier tun.