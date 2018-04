Von Jan Millenet

Mannheim. "Jetzt müssen wir es einfach mal anpacken", dachten sich Eduard Justus und seine Frau. Sie haben Mannheims ersten Unverpackt-Laden in der Schwetzinger Vorstadt eröffnet. Das Konzept dahinter: Die Kunden bringen ihre Gefäße und Stofftaschen selbst mit ins Geschäft und füllen sich die Ware darin ab. Es ist die gelebte Verbannung des Verpackungsmülls, die beim täglichen Einkauf im Supermarkt bislang nur eingeschränkt möglich ist. "Mich hat das Konzept schon immer begeistert", erzählt er.

Besonders beim eigenen Einkauf fielen ihm teils abstruse Verpackungstechniken auf. Die Gurke in der Plastikfolie ist ein prominentes Beispiel. "Oder die typischen drei, in Folie abgepackten Paprika, die es in manchen Supermärkten gibt", so Justus. Meist seien sie zwar etwas günstiger, aber letztendlich passiert es häufig, dass eine oder zwei Exemplare davon vergammeln. Was bleibt, ist der Ärger darüber - und der Müll.

In "Eddie's - Verpackungsfrei Einkaufen" läuft das anders. Hülsenfrüchte, Getreide, Mehl, Müsli, Salz, Pasta, Kaffee, Essig, Öl und vieles mehr befinden sich dort in Behältern. Der Kunde kann daraus seine mitgebrachten Gefäße befüllen. Am Ende zahlt er nur das, was er abgefüllt hat. Denn das Gewicht des Behältnisses wird vor dem Befüllen abgewogen und dann an der Kasse wieder abgezogen.

Da der Kunde nicht direkt mit den Waren in Kontakt kommt, hat Justus - und im Übrigen auch das Gesundheitsamt, das sich den Laden vor der Eröffnung angeschaut hat - keine Bedenken hinsichtlich der Hygiene. "Es gibt einfach ein paar Regeln, die eingehalten werden müssen", sagt der frischgebackene Ladeninhaber. Zum Beispiel müssen die mitgebrachten Gefäße sauber sein, zum anderen gilt, falls man doch in Berührung mit Waren kommt, dass diese gekauft werden müssen.

Als "Ökos" bezeichnet Eduard Justus sich und seine Frau nicht direkt. "Aber wir machen uns Gedanken und hinterfragen bestimmte Dinge", erzählt er. Zuhause haben die beiden sich daher bewusst gemacht, wie viel Müll sie eigentlich produzieren. "Mindestens alle zwei Wochen ein bis zwei volle gelbe Säcke", erinnert sich der Wahl-Mannheimer. Es folgte ein Umbruch: "Wir ließen zum Beispiel die Shampoos weg und verwendeten Seife. Meine Frau verzichtete auf viele Kosmetika. Wir probierten viele Alternativen aus." Es stellte sich ein Lernprozess ein und die Überzeugung, dass es auch ohne beziehungsweise mit wenig Verpackungsmüll geht.

Eigentlich ist der 31-Jährige Diplomwirtschaftsingenieur und arbeitete einst bei John Deere in Mannheim. Seine Frau ist Bekleidungstechnikerin und hatte ebenfalls einen festen Job. "Irgendwann haben wir beide gekündigt", so Justus. Denn sie wollten reisen. In Südostasien und vor allem Australien hielten sie sich eine geraume Zeit auf.

"Doch dann kam die Frage auf, was wir machen, wenn wir wieder zurückkehren", sagt Justus. Die Idee des verpackungsfreien Ladens ließ sie nicht mehr los. In Deutschland gibt es ungefähr 50 dieser Geschäfte. In der Umgebung um Mannheim seien es Städte wie Heidelberg, Lorsch und Landau, in denen Unverpackt-Läden zu finden seien, so Justus, der bezogen auf Mannheim damit offensichtlich eine Marktlücke entdeckt hat. So ganz ohne Verpackung geht es allerdings auch bei "Eddie's" nicht. Gerade bei Hygieneartikeln ist eine schützende Hülle unverzichtbar. "Aber die sind dann aus Glas, Karton oder Blech", so Justus. Und man könne sie im Anschluss ja auch noch für anderes verwenden.

Einen bestimmten Kundenstamm möchten Eduard Justus und seine Frau mit ihrem Laden nicht ansprechen. "Wir möchten alle erreichen. Und diejenigen, die mit diesem Thema noch nicht in Berührung kamen, inspirieren." Denn Verpackungsmüll zu reduzieren, muss nicht schwer sein. Aber auch da gilt: Man muss es einfach nur mal anpacken.