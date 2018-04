Immer mehr Geschäfte außerhalb der Innenstadt müssen schließen, so auch in der Mannheimer Straße in KäfertalFotos: Gerold

Von Jan Millenet

Mannheim. Während die Mannheimer Innenstadt sich zum Einkaufsmagnet der Metropolregion Rhein-Neckar entwickelt hat, leiden die kleinen eigentümergeführten Läden in den Stadtvierteln. Das ist auch schon Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD)aufgefallen, der zugab: Besonders in Käfertal, Waldhof und Schönau hätten die Hauptstraßen ihre Versorgungsfunktion verloren. Ein Besuch vor Ort zeigt obendrein: Mit dem Ladensterben geht auch ein Stückchen Seele der Stadtteile verloren.

> Käfertal: Eine Bäckerei, ein Friseur, ein Kiosk. Das war es allerdings fast schon, was in der Mannheimer Straße an Einkaufsmöglichkeiten geblieben ist. "Hier ist bald tuck’", sagt die Frankenthalerin Esther Bein, die in der Mannheimer Straße seit zwei Jahren das Kiosk "Allerlei" betreibt. Der Gemüsehändler nebenan hat zugemacht. Das Holzgeschäft ein Stück weiter gibt es ebenfalls nicht mehr. Nur die Bäckerei halte sich schon seit 30 Jahren, erzählt sie. "Die Straße stirbt aus." Esther Bein bangt ebenfalls um ihre Existenz. "Wegen der Bundesgartenschau werden gegenüber demnächst Gebäude saniert. Ungefähr 80 Wohnungen sind schon leer", sagt sie. Die Folge: Ihr fehlen fast 50 Prozent der Kunden.

Drei Jahre soll die Sanierungsmaßnahme dauern. "Doch ob ich die drei Jahre durchhalte? Ich weiß es nicht", so Bein nachdenklich. Sollte sie es nicht schaffen, leiden auch die Anwohner. Vor allem die älteren. Einer von ihnen ist Norbert Hennig. Der Rentner geht regelmäßig im Kiosk einkaufen, die Inhaberin kennt ihn - wie viele andere Kunden auch - mit Namen. "Es ist schade, wenn die kleinen Läden sterben", sagt er. Es werde besonders für ältere Menschen schwerer. Dazu erklärt Esther Bein, dass es zwar Supermärkte im Umfeld gebe, doch könnten Senioren die Wege kaum zu Fuß bewältigen. "Meine Kunden bitten mich regelrecht, zu bleiben", sagt die Kioskbesitzerin, bei der man in der Zwischenzeit auch das Nötigste für den Alltag bekommt. Gemüse, Toilettenpapier, Konserven oder Seife. Und natürlich ein Schwätzchen.

> Waldhof: Ähnliches berichtet im benachbarten Waldhof der Ladeninhaber Erich Specht. Seine Drogerie im Speckweg, die der 80-Jährige mit seiner Frau Christel führt, dürfte seinen Angaben nach die älteste Mannheims sein. Sein Vater habe sie 1932 gegründet, erzählt der Drogist. "Es sind die Supermärkte, die für das Verschwinden von uns Kleinen sorgen", sagt er. Und er erinnert sich an frühere Zeiten, als es im Waldhof noch etliche Geschäfte gab. Doch ähnlich wie in Käfertal existiert auch dort heute keine wirkliche Einkaufsstraße mehr, die dem Stadtteil eine gewisse Lebendigkeit schenkt.

Immer wieder, so Specht, würden es Mutige versuchen, kleine Lädchen zu eröffnen. Doch die meisten scheitern an zu geringer Kaufkraft. "Die gehen alle in die Supermärkte oder ins Internet", beklagt auch eine Waldhöferin und Drogerie-Kundin. Ihren Namen möchte sie nicht nennen. "Es tut mir weh, das die kleinen Läden schließen", erzählt sie weiter. Mit ihnen gehe neben einer guten Beratung das Persönliche, das Familiäre verloren. Auch die Spechts sprechen fast jeden Kunden, der zu ihnen hereinkommt, mit Namen an.

> Schönau: Türkischer Supermarkt, Apotheke, Hähnchengrill, Dönerladen. Der Stadtteil Schönau hat einzelhandelstechnisch ebenfalls nicht mehr wirklich viel zu bieten. Zumindest kommt die auf weiter Flur einzige zusammenhängende "Einkaufsmeile" in der Ortelsburger Straße ziemlich trist herüber. Dass das im Stadtteil mal ganz anders aussah, daran erinnert sich Dany Iacomini noch sehr gut. Die 41-jährige Schönauerin arbeitet in der Apotheke im Schönau-Center, nicht weit weg von der Ortelsburger Straße. "Früher gab es hier ein Zoo-Geschäft, einen kleinen Supermarkt, einen Getränkeladen, einen Schuhladen, ein Kleidergeschäft, eine Bäckerei mit Backstube", zählt sie beispielhaft auf. Doch die meisten Geschäfte gebe es nicht mehr - auch ihrer Meinung nach dank einiger großer Supermärkte, die sich in Schönau und Umgebung niedergelassen haben. Das macht den Stadtteil nicht besonders attraktiv.

"Wir haben keine richtige Metzgerei mehr. Selbst ein Kinderarzt, der hier dringend benötigt wird, fehlt seit drei Jahren. Es will keiner kommen", so Iacomini. Von den Umständen, die die fehlende Vielfalt mit sich bringt, kann auch die 41-Jährige berichten. "Ältere Menschen können nicht mehr einfach zum Schuhladen um die Ecke. Sie müssen, wenn sie überhaupt noch können, weite Wege in Kauf nehmen", erklärt Iacomini. Sie vermisse die früheren Tage sehr, fügt die Apothekenangestellte hinzu. Die Zeit, in der man sich in den Lädchen beim Einkaufen traf und erzählte.

Die Zeit, in der ihr Vater, als er früh morgens von der Arbeit heim kam, bei der Backstube ans Fenster klopfte und frische Brötchen mit nach Hause brachte. Die Zeit, als ihr Schönau irgendwie mehr Dorf als Vorort war. "Das Flair ist weg", sagt Dany Iacomini. Und damit auch ein Stück Herzlichkeit. Ob sie die Hoffnung hat, dass es jemals wieder anders sein wird? "Ich glaube, es gibt keine Chance mehr, dass sich etwas ändert."