Mannheim. (pol/mare) Zwei Einbrechern ist die Mannheimer Polizei aktuell auf der Spur. Das teilen die Beamten mit.

In der Zeit von Montag, 12.45 Uhr, bis Mittwoch, 8.15 Uhr, wurde in einen Kindergarten im Rudolstadter Weg eingebrochen. Der Täter hebelte eines der Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt. Ob er etwas mitgehen ließ, steht bislang noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugentelefon: 0621/718490 oder 0621/707700.

In der Seckenheimer Hauptstraße in Höhe der Ettlinger Straße kam es am Mittwoch zwischen 9.30 und 17.30 Uhr, zu einem Wohnungseinbruch. Der Täter hatte die Balkontür der Wohnung aufgehebelt und war so ins Innere gelangt.

Er durchsuchte mehrere Räume, wobei ihm eine Spardose mit Münzgeld und eine Geldkassette in die Hände fielen. In der Kassette befanden sich unter anderem fünf goldene Armreifen, eine Goldkette sowie Ohrringe im Wert von mehreren hundert Euro. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugentelefon: 06203/9305-0 oder 0621/48971.