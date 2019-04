Mannheim. (pol/mare) In den letzten Tage hat das Mannheimer Gewerbe mit Einbrüchen zu kämpfen gehabt. Die Polizei berichtet von mehreren Fällen. Ein Überblick.

Unbekannte brachen Montagnacht gegen 3.15 Uhr in einen Imbiss ein, der vor einem Elektrofachmarkt in der Frankenthaler Straße stand. Mit brachialer Gewalt hebelten die Täter die Eingangstür des Imbisses auf und durchwühlten alle Schränke und Schubladen. Dabei ließen sie Lebensmittel wie Fleisch und Eiscreme, diverse Zigarettenschachteln, Bargeld und eine Kaffeemaschine im Gesamtwert von rund 1000 Euro mitgehen.

Ersten Hinweisen zufolge könnten für den Einbruch zwei Männer infrage kommen, die mit Fahrrädern unterwegs waren. Nähere Informationen zu den Unbekannten liegen der Polizei derzeit nicht vor. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugentelefon: 0621/777690.

Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr, brach ein Täter in das Gebäude eines Softwareentwicklers in der Gottlieb-Daimler-Straße ein. Der Unbekannte hatte auf bislang ungeklärte Art und Weise eine Schiebetür geöffnet und war über diese ins Innere gelangt, wo er sich mit brachialer Gewalt an einem Lebensmittelautomaten zu schaffen machte.

Aus der Geldkassette nahm er dann das gesamte Bargeld in noch unbekannter Höhe und ergriff damit die Flucht. Die Höhe des Sachschadens dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Zeugentelefon: 0621/1743310 oder 0621/441125.

Zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, kurz vor 8 Uhr, brach ein Unbekannter in ein Massagestudios im Friedrichsring in Höhe der Collinistraße ein. Der Unbekannte hatte die Glastür des Studios zerstört und war so ins Innere gelangt. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete er Bargeld in Höhe von über 1000 Euro und machte sich dann, so schnell wie er hereingekommen war, wieder aus dem Staub. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugentelefon: 0621/12580.