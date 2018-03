Mannheim. (U.W.) 44 Einbrüche und mehr als 100.000 Euro an Diebesgut - das ist die Bilanz von zwei Einbrecherbanden aus Südosteuropa, die sich in getrennten Prozessen seit Freitag vor dem Mannheimer Landgericht verantworten müssen. Eine rumänische Tätergruppe soll in 27 Schulen und Kindergärten eingebrochen sein - außerdem in sechs Gartenhäuser, zwei Wohnungen und in ein Kieswerk. Dabei soll das Trio Geld und Elektrogeräte im Wert von 60.000 Euro erbeutet haben.

Bei den Einbrüchen gingen die mutmaßlichen Täter brachial mit Brechstange und Flex zu Werk. Dabei richteten sie einen Sachschaden in Höhe von mehr als 140.000 Euro an. In acht Fällen stahlen sie nichts. Die Angeklagten sollen zwischen September 2016 und Juni 2017 in wechselnder Besetzung zugeschlagen haben. Tatorte waren Nordbaden, Rheinland-Pfalz und das südhessische Neckarsteinach. Allein in Mannheim werden ihnen 19 Einbrüche zur Last gelegt.

Einer der Angeklagten war zur Tatzeit 20 Jahre alt, deshalb wird der Prozess vor der Jugendkammer verhandelt. Die beiden Mitangeklagten waren bei der Verhaftung 25 und 39 Jahre alt. Ermittlungen, die die mehrere Monate gedauert hatten, führten im vergangenen Juni zu den Festnahme. Zwei von ihnen wurden nachts in Rastatt auf frischer Tat geschnappt, als sie in eine Schule einbrechen wollten. Den Dritten verhaftete die Polizei einige Stunden später in seiner Wohnung in Mannheim-Neckarstadt. Das Urteil ist für Ende April geplant.

Ebenfalls am Freitag hat in Mannheim ein weiterer Prozess gegen eine mutmaßliche Einbrecherbande begonnen. Vier der Angeklagten kommen aus Bosnien-Herzegowina, darunter ist eine Frau. Ein fünfter Angeklagter ist kroatischer Staatsbürger. Sie sollen in wechselnder Besetzung 17 Wohnungseinbrüche begangen haben, unter anderem in Mannheim, Ludwigshafen, Lampertheim und Lorsch. Weitere bisher nicht identifizierte Täter sollten beteiligt gewesen sein. Den Angeklagten wird zur Last gelegt, Bargeld, Schmuck, Elektrogeräte und Kleidung im Wert von über 50.000 Euro gestohlen haben. Das Diebesgut versetzten sie offenbar bei Juwelieren und Hehlern in Mannheim und im Internet. Den Zugang zu den Wohnungen sollen sie sich durch das Aufhebeln von Türen und Fenstern verschafft haben. In sechs Fällen blieb es beim Versuch. Die Angeklagten im Alter von 22 bis 38 Jahren wurden bereits im April 2017 verhaftet. Bei Durchsuchungen von sieben Wohnungen stellte die Polizei damals umfangreiches Beweismaterial sicher. Für den Prozess sind sieben Tage vorgesehen. Das Urteil soll Ende Februar verkündet werden.