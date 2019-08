Mannheim. (pol/rl) Am Freitag gegen 17 Uhr verschafften sich ein Mann und eine Frau Zugang zur Wohnung eines Seniors in der Riedfeldstraße in der Neckarstadt-West, lenkten diesen ab und erbeuteten 160 Euro Bargeld.

Das Betrügerpaar gab an, sich für die Wohnung des an Demenz erkrankten Mannes zu interessieren, woraufhin der sie in seine Wohnung ließ. In der Wohnung fragte das Paar den Senior, wo er sein Geld aufbewahre. Als der Senior meinte, dass es sich auf der Bank befinde, fragte ihn der Mann, ob er ihm Geld wechseln könne. Daraufhin holte der Senior seine Geldbörse und legte sie auf einem Tisch. Das Paar lenkte den Senior ab und klaute die Geldbörse, in der sich 160 Euro befanden. Danach verließen die der Mann und die Frau die Wohnung wieder.

Der Mann wird mit "südeuropäischem" oder südosteuropäischem Phänotyp" beschrieben. Er soll etwa 45 Jahre und 1,85 Meter groß gewesen sein. Er trug kurze dunkle Haare, einen Drei-Tage-Bart, dunkle Jeans eine graue Jacke und hat eine kräftige Statur.

Die Frau sah "europäisch" aus, soll etwa 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Sie war kräftig, hatte dunkle Haare und trug helle Kleidung.

Info: Hinweise auf das Diebesduo bitte an das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621/33010.