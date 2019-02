Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Richard Brox wippt nervös mit dem rechten Fuß. Ungewöhnlich für einen Mann, der schon locker Interviews im Radio und Fernsehen gegeben hat. Doch dieser Auftritt im Mannheimer Dalberghaus ist etwas Besonderes. Zum ersten Mal liest der 53-Jährige vor Publikum aus seinem Buch "Kein Dach über dem Leben", und dann auch noch in seiner Heimatstadt, zu der er ein gespaltenes Verhältnis hat. Der Andrang ist groß: Über 100 Leute wollen den Mann kennenlernen, der vom Obdachlosen zum Bestsellerautor geworden ist.

"Die Stadtbibliothek verbindet" steht auf einen Plakat hinter dem Lesetisch. Eine hohe Hürde, denn der Autor, der zusammen mit seinem langjährigen Freund Albrecht Kieser einige Kapitel vorträgt, ist auch heute noch - 32 Jahre nach der Zwangsräumung der elterlichen Wohnung im Mannheimer Stadtteil Schönau - nicht gut auf Mannheim zu sprechen. Rücksichtlos und eiskalt sei er als junger Mann in die Obdachlosigkeit geworfen worden, erzählt er. Die grausame Kindheit mit sexueller Gewalt und Missbrauch in Kinderheimen wie Walldürn oder Schloss Stutensee gipfelte in der Einweisung in die Psychiatrie des Zentralinstituts für seelische Gesundheit in Mannheim. "Niemand wollte mir glauben", erinnert sich Brox. Soziale Kälte und Ignoranz sei die Reaktion der Mannheimer Behörden gewesen.

Klar sei er damals mit 21 Jahren abhängig von Drogen und Alkohol gewesen, hören die Gäste. Aber dass ihm niemand Hilfe anbot und er in seiner ersten Nacht im Männerwohnheim seiner letzten Habseligkeiten beraubt wurde, könne er nicht vergessen. "Bis heute hat sich kein städtischer Vertreter bei mir entschuldigt", erzählt Brox einer nachdenklich gewordenen Zuhörerschaft. So überrascht auch sein Rat an eine Obdachlose im Saal nicht: "Verlassen Sie Mannheim, gehen Sie nach Heidelberg, diese Stadt ist nicht so kaltherzig und bekommt eine glatte 1". Mannheim verkaufe sich gern als soziale Stadt, aber das sei nur Fassade. Auch Aktionen wie die Vesperkirche änderten nichts an der Meinung des Mannes, der mittlerweile mit seiner Internet-Seite zum Lobbyisten für Heimatlose und Suchtkranke geworden ist.

Auf diese Weise lernte Brox den Schriftsteller Günter Wallraff kennen, sie drehten den Film "Unter Null - Obdachlos durch den Winter" und wurden Freunde. Bis heute lebt er mietfrei in Wallraffs Wohnung in Rheinland-Pfalz, wo auch sein 272 Seiten starkes Werk entstand. Alle Einnahmen des Lehrstücks über die Schattenseiten der Gesellschaft und ihre soziale Verwahrlosung hat der Autor schon verplant. Das Durchschnittsalter eines Nichtsesshaften in Deutschland betrage gerade einmal 45 Jahre, bilanziert er. Diese Zahl sei geschätzt, da keine offiziellen Statistiken über diese Menschen geführt würden. "Ich will das ganze Geld in eine hospizähnliche Betreuungsform für allein stehende, allein lebende und vereinsamte Obdachlose stecken, deren Krankheitsverlauf im Endstadium ist." Eine Herkulesaufgabe, doch der Kurpfälzer im Exil ist auf gutem Weg.

Stefanie Bachstein, die Leiterin der Zentralbibliothek, hat einen derartigen Ansturm noch nicht erlebt: "Über 100 Interessenten mussten wir leider absagen". Lutz Liebknecht von der Bücherei Bender staunt nicht schlecht, als nach eineinhalb Stunden alle Taschenbücher ausverkauft sind. Da wundert es ihn auch kaum, dass die Lebensgeschichte des verstoßenen Sohn Mannheims inzwischen Rang zehn der Spiegel-Verkaufscharts belegt und in die dritte Auflage geht.

Niemals hätte Richard Brox geglaubt, einmal seine Bücher signieren zu dürfen. Die Schlange am Tisch ist lang und nach einer gefühlten Ewigkeit, unzähligen Widmungen und Selfies darf er kurz durchatmen. Und sein Jugendidol Charly Graf sowie Andy Bayless, den Gitarristen der Söhne Mannheims, in die Arme schließen.