Heidelberg. (ger) Das Mannheimer Gewerbegebiet "Eastsite" im Stadtteil Neuostheim zieht seit zehn Jahren nicht nur immer mehr Firmen an, sondern ist auch durch seine einheitliche Architektur bemerkenswert. Mittlerweile umfasst der Büropark rund 50.000 Quadratmeter Bürofläche. Dafür verantwortlich ist der Unternehmer Peter Gaul mit seinem Bauunternehmen B.A.U. GmbH, der zwölf moderne Bürogebäude erstellt hat. Die innovativen Bauten sind effizient gestaltet und setzen auch in ökologischer Hinsicht Maßstäbe. Für die Planung der Häuser ist das Mannheimer Architekturbüro Claus Fischer verantwortlich.

"Bereits mit dem ersten Projekt Eastsite One haben wir eine einheitliche Architektursprache entwickelt. Trotzdem sollte jedes Gebäude individuell und wiedererkennbar bleiben", macht der Architekt deutlich. Was er damit meint, fällt jedem Besucher sofort ins Auge. Alle Gebäude zeigen rasterartige Fassaden, bei denen sich regelmäßig angeordnete Platten aus Architekturbeton mit Glasflächen abwechseln.

Trotz der Gemeinsamkeiten gleicht keines der Gebäude genau einem anderen. Auch innerhalb der Fassaden sorgen subtile Veränderungen dafür, den Eindruck von Monotonie zu vermeiden. Man hat das Gefühl, in einer Zukunftsstadt gelandet zu sein.

Ihre eigentlichen Stärken offenbart die Architektur jedoch erst im Inneren. "Wir können frei nach dem Wunsch der Mieter gestalten", so Gaul. Möglich wird das durch eine Gebäudestatik, die auf tragenden Außenwänden und nur wenigen Stützen im Inneren beruht. Heizung und Kühlung erfolgen über Bauteil-Temperierung der Geschossdecken. Außenwände aus Glasfaser-Textilbeton tragen zum Temperaturausgleich bei. Genutzt wird Geothermie (Erdwärme), Strom kommt von der Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach. Eine kontrollierte Lüftung sorgt für Wärmerückgewinnung und Luftbefeuchtung.

Während der seit zehn Jahren andauernden Zusammenarbeit ist die Bauweise immer weiter optimiert worden. Angesichts der erreichten Energie-Standards fallen die Betriebskosten für die Gebäude entsprechend niedrig aus. "Unsere Vermietungsquote liegt bei 100 Prozent, Leerstand gibt es nicht", betont Gaul. "Wenn die sich gerade im Bau befindlichen Bürohäuser Eastsite X und Eastsite Patio 2019 fertig sind, werden 60 Unternehmen mit 3000 Mitarbeitern im Büropark Eastsite beheimatet sein", erläutert der Geschäftsführer. Rund 150 Millionen Euro hat er nach eigenen Angaben dann in den Büropark investiert.

Zu den Mietern zählen Start-up-Firmen und etablierte Unternehmen, das Branchenspektrum reicht von der IT-Technik bis zur Anwaltskanzlei. Ein Anteil von 90 Prozent an den errichteten Gebäuden wird an Anleger und Firmen weiterverkauft, dazu kümmert sich B.A.U. weiter um den Betrieb der Häuser, erläutert Gaul sein Geschäftskonzept.

Ein Parkhaus ist derzeit im Bau, geplant sind außerdem ein Kindergarten und ein Kasino für die gastronomische Versorgung. Ein Auge hat Gaul auf die ehemaligen Thomaskirche in Neuostheim geworfen, die ganz in der Nähe liegt. Die einstigen Kirchenräume sollen in einen Veranstaltungsort und Treffpunkt für alle Unternehmen der "Eastsite" umgewandelt werden.