Der Wasserturm in der Mannheimer Innenstadt. Archivfoto: Alfred Gerold

Mannheim. (RNZ) Boris Weirauch kritisiert Verzögerungen bei der Mietpreisbremse für Mannheim. Sein Vorwurf: CDU-Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut nehme sich "Zeit, die wir nicht haben!" Insgesamt fallen 68 baden-württembergische Gemeinden unter den Schutzbereich der Verordnung, Mannheim gehört bisher noch nicht dazu.

Der SPD-Landtagsabgeordnete und Mannheimer Stadtrat hatte bei der CDU-Wohnungsbauministerin dafür geworben, bei der Neufassung der Rechtsverordnung zur Mietpreisbremse künftig den Mannheimer Wohnungsmarkt in den Anwendungsbereich einzubeziehen.

"Die Mieten in Mannheim sind in den Jahren 2016 bis 2018 durchschnittlich um fast zehn Prozent gestiegen. Die Mietpreisbremse muss künftig auch in Mannheim gelten", machte der Abgeordnete deutlich. Hoffmeister-Kraut teilte Weirauch jetzt schriftlich mit, dass vor Erlass der Verordnung erst eine aktuelle Datenbasis im Rahmen eines Gutachtens eingeholt werden soll.

Den Zeitrahmen prognostiziert die CDU-Ministerin auf "ungefähr ein Jahr". "Die Antwort aus Stuttgart fällt leider ernüchternd aus, ich hätte mir ein schnelleres Verfahren zumindest für Ballungsräume wie Mannheim gewünscht", sagte Weihrauch.