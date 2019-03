Parken per Handy etabliert sich. Symbolfoto: dpa

Mannheim. (RNZ) Für ein digitales Parkleitsystem zur Vermeidung von Parksuchverkehr und zur Verbesserung der Luftqualität erhält die Stadt Mannheim aus dem Sofortprogramm "Saubere Luft 2017-2020" der Bundesregierung etwa 1,8 Millionen Euro. Die Stadt hatte sich im Sommer dafür beworben. Die Förderquote beträgt 50 Prozent.

"Sowohl im Innenstadtbereich als auch in den Stadtbezirken besteht eine Belastung durch Parksuchverkehr, Falschparker, Verkehrsbehinderungen durch Baustellen sowie Verkehr bei Veranstaltungen. Dabei hat der motorisierte Individualverkehr einen sehr hohen Anteil an dieser Situation, sodass eine gezielte Lenkung sowohl zu einer Lärmentlastung als auch Schadstoffreduktion beitragen kann" erklärt Oberbürgermeister Peter Kurz.

"Durch echtzeitbasierte Datenerhebung und -bereitstellung sollen Kapazitäten und Belegungsgrade nahezu in Echtzeit erhoben und kommuniziert werden. Ein integriertes Routenempfehlungssystem soll dem Autofahrer die optimale Parkmöglichkeit im Zielbereich anbieten", so der für die Koordination der Mobilitätsprogramme und Digitalisierung zuständige Erste Bürgermeister Christian Specht. "Ein wesentlicher Bestandteil des Projekts ist, dass die Standorte der Ladestationen für Elektrofahrzeuge und deren Belegungsgrad integriert werden." Das sei ein wichtiger Schritt, um Mannheim für die Nutzung von E-Fahrzeugen attraktiv zu machen."

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer überreichte dem Mannheimer Bundestagsabgeordneten und Gemeinderat Nikolas Löbel (CDU) den Förderbescheid. "Ich freue mich, dass die Bewerbung Mannheims erfolgreich war", erklärt Löbel. Ein intelligentes Parkleitsystem, das die Stadt Mannheim nun mit Hilfe der Bundesförderung einrichten wird, kann einen Beitrag dazu leisten, den Verkehr in um die Innenstadt flüssiger und damit umweltfreundlicher zu machen."

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Ralf Eisenhauer und der Landtagsabgeordnete Boris Weirauch, zudem verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Gemeinderatsfraktion, begrüßen den Bundeszuschuss: "Ein Großteil des Verkehrs in der Innenstadt machen Menschen aus, die gerade auf der Suche nach einem Parkplatz sind. Jeder Schritt, mit dem wir diesen Verkehr reduzieren können, hilft der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt insgesamt. 30 Prozent aller Staus in Innenstädten entstehen durch die Suche nach einem Parkplatz."

Man freue sich sehr, dass Handyparken und digitales Parkleitsystem im Gemeinderat als Komponente der Digitalisierungsstrategie der Stadt beschlossen worden sei und jetzt aufgrund der Bundesförderung auch die Finanzierung deutlich konkreter werde, so FDP-Stadträtin Birgit Reinemund. "Die FDP wird im Zug der nächsten Haushaltsberatungen Mittel für die 50-Prozent-Kofinanzierung beantragen. Freie Parkplätze per Navi direkt ansteuern zu können, vermindert den sogenannten Parksuchverkehr in der Innenstadt und damit Staus."