Von Olivia Kaiser

Mannheim. Veranstaltungen mit einer Größenordnung von mehr als 1000 Personen sollen abgesagt werden, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen – aus der Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und des Robert-Koch-Instituts will das Gesundheitsministerium Baden-Württemberg nun eine verbindliche Verordnung machen. Das begrüßt Mannheims Oberbürgermeister und Präsident des baden-württembergischen Städtetags, Peter Kurz, ausdrücklich: "Rechtssicherheit und Einheitlichkeit des Vorgehens sind für diese weitreichenden Eingriffe notwendig. Die Ankündigung entspricht der am Dienstag festgelegten Linie. Eine Verordnung in dieser Frage ist von den Kommunen gewünscht."

Die Stadt Mannheim hatte bereits am Montag mit Veranstaltern Kontakt aufgenommen, um Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern in der Regel abzusagen. Dies sei aufgrund der dynamischen Entwicklung der Infektionszahlen in Baden-Württemberg und der Region Rhein-Neckar sowie der Tatsache erfolgt, dass aktuell nicht mehr alle Infektionsfälle im Einzelfall zurückverfolgt werden könnten, wie die Stadtverwaltung am Dienstag in einer Pressemitteilung vermeldete. "Unter Beachtung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit ist die Stadt damit in der Lage, sich kurzfristig und gezielt an diejenigen zu wenden, deren Veranstaltungen als kritisch zu bewerten sind", heißt es weiter.

Damit steht auch der Mannheimer Maimarkt auf der Kippe. Deutschlands größte regionale Verbrauchermesse mit 1400 Ausstellern ist vom 25. April bis 5. Mai terminiert. Man rechne mit einer Absage, bedauerte Geschäftsführerin Stephany Goschmann. Bis endgültig Klarheit herrscht, laufen die Vorbereitungen allerdings weiter wie bisher, erklärte Sylvie Brackenhofer, Sprecherin der Mannheimer Ausstellungs-GmbH am Dienstagmittag.

Die erste städtische Großveranstaltung, die aufgrund des Coronavirus nun abgesagt wurde, ist der Mittelaltermarkt im Herzogenriedpark mit seinen geschätzt 15.000 Besuchern, der vom 13. bis 15. März hätte stattfinden sollen. "Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht", erläutert Joachim Költzsch, Geschäftsführer der Stadtpark Mannheim gGmbH, die Absage. Derzeit prüft die Stadtpark-Geschäftsleitung, ob es einen Ersatztermin des Markts zu einem späteren Zeitpunkt geben wird.

Der Sender Radio Regenbogen gab am Dienstag bekannt, dass der Radio-Regenbogen-Award in diesem Jahr nicht stattfindet. Die Verleihung mit mehr als 1500 Gästen aus Baden und der Pfalz sowie nationalen und internationalen Prominenten war für den 3. April im Europa-Park Rust geplant.

Beim Gesundheitsamt Mannheim wurden derweil zwei weitere bestätigte Coronavirus-Fälle gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf elf. Erkrankt ist eine 1952 geborene Frau, die Kontakt zu einer Person hatte, bei der eine Coronainfektion nachgewiesen wurde. Die Frau befand sich bereits in häuslicher Isolation. Im zweiten Fall handelt es sich um einen 1996 geborenen Mann, der mit der Skigruppe, aus der bereits zwei nachgewiesene Corona-Fälle bekannt sind, von Südtirol zurückgekehrt war. Als Kontaktperson war er bereits in häuslicher Isolation. Der Mann entwickelte grippeartige Symptome und wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Das Universitätsklinikum Mannheim (UMM) richtet ab Mittwoch einen Coronavirus-Diagnose-Stützpunkt in mehreren speziell ausgestatteten Containern im Park des UMM-Campus nahe des Hauses 22 ein. Die Zuweisung erfolgt über das Infotelefon des Gesundheitsamts. Personen, bei denen der begründete Verdacht besteht, dass sie sich infiziert haben, können dort getrennt von anderen Patienten auf das neuartige Coronavirus getestet werden.

Info: Die Stadt Mannheim hat ein Infotelefon geschaltet. Die Rufnummer 0621/2 93 22 53 ist täglich von 7.30 bis 19 Uhr erreichbar. Infos gibt es auch im Internet unter www.mannheim.de/corona