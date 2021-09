Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Freitagnachmittag, 62 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 18.521.

Bislang gelten in Mannheim 16.845 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 1.368 akute Infektionsfälle.

Zahl der positiven Schnelltestungen

Im Zeitraum vom 6. bis zum 12. September hat das Gesundheitsamt 110 Meldungen über positive Schnelltestungen bei Mannheimer Bürgerinnen und Bürgern erhalten, davon liegt für 83 eine Bestätigung durch einen PCR-Test vor. Alle 83 Personen waren ohne Krankheitszeichen, wären ohne einen Schnelltest erst später oder gar nicht entdeckt worden.

Mit 83 Fällen machen diese über Schnelltests entdeckten Fälle gegenüber der Gesamtzahl in der 36. Kalenderwoche von 432 neuen positiven Fällen 19,2 Prozent aus. Insgesamt wurden in der 36. Kalenderwoche 49.491 Schnelltests vorgenommen.

Von den insgesamt 432 positiven Fällen, sind 85 Fälle reiseassoziiert.

Impfstatus

Von den insgesamt 432 positiven Fällen sind 326 Fälle nicht geimpft, 28 Fälle waren einmal und 78 Fälle vollständig geimpft.

In der Zeit vom 27.12.2020 bis zum 16.09.2021 wurden in Mannheim 305.925 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt. Dabei handelt es sich um 157.858 Erstimpfungen, um 146.414 Zweitimpfungen und 1.653 Drittimpfungen. Die Zahlen beinhalten sowohl die Impfungen im Mannheimer Impfzentrum als auch die Impfungen der mobilen Impfteams.

Update: Freitag, 17. September 2021, 16.20 Uhr

71 neue Fälle

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Donnerstagnachmittag 71 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 18.459.

Bislang gelten in Mannheim 16.787 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 1.364 akute Infektionsfälle.

Update: Donnerstag, 16. September 2021, 17.32 Uhr

69 weitere Coronafälle

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Mittwochnachmittag 69 weitere Coronfälle gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 18.388.

Bislang gelten in Mannheim 16.702 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 1.378 akute Infektionsfälle.

Update: Mittwoch, 15. September 2021, 16.31 Uhr

103 neue Fälle gemeldet

Mannheim. (RNZ) Für Mannheim hat das Landesgesundheitsamt am Dienstag 103 Neuinfektionen gemeldet. Am Montag waren es 33. Die Inzidenz sinkt leicht auf 142,7 (143,7).

Update: Dienstag, 14. September 2021, 17.39 Uhr

Inzidenz steigt auf 143,7

Mannheim. (RNZ) Dem Landesgesundheitsamt sind am Montagnachmittag 33 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 18.219.

Die Inzidenz in Mannheim steigt auf 143,7 (Vortag: 141,6).

Update: Montag, 13. September 2021, 18.05 Uhr

Über 300.000 Impfungen in der Stadt

Mannheim. (RNZ) 70 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 18.085. Bislang gelten in Mannheim 16.574 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1204 akute Infektionsfälle.

In der Zeit vom 27. Dezember bis zum 9. September (Stand: 21 Uhr) wurden in Mannheim 301.970 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt. Dabei handelt es sich um 156.176 Erstimpfungen und um 144.722 Zweitimpfungen und 1072 Drittimpfungen. Die Zahlen beinhalten sowohl die Impfungen im Mannheimer Impfzentrum als auch die Impfungen der mobilen Impfteams.

Das Impfzentrum Mannheim bietet bis 30. September immer freitags und samstags als Sonderaktion Impfungen für alle ab 18 Jahren mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson an. Impfwillige können ohne Termin zwischen 11.30 Uhr und 19 Uhr ins Impfzentrum am Maimarktgelände kommen.

Auch von Montag bis Donnerstag besteht die Möglichkeit zur Impfung mit Johnson & Johnson ohne Termin – wenn jeweils fünf Personen zusammenkommen, die diesen Impfstoff wünschen, kann auch außerhalb der Sonderaktion eine Ampulle geöffnet werden.

Eine Übersicht über laufende und kommende Impf-Aktionen in Mannheim finden Sie hier: www.mannheim.de/impfaktionen

Update: Freitag, 10. September 2021, 17.20 Uhr

79 neue Infektionen am Donnerstag

Mannheim. (RNZ) 79 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion hat die Stadt am Donnerstag gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 18.051.

Bislang gelten in Mannheim 16.528 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1180 akute Infektionsfälle.

Update: Donnerstag, 9. September 2021, 16.40 Uhr

51 weitere Covid-19-Fälle

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Mittwoch 51 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 17.936. Bislang gelten in Mannheim 16.506 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1123 akute Infektionsfälle.

Der mobile Impfbus wird am Montag, 13. September, am Kurzpfalz-Center auf dem Parkplatz zwischen Kurpfalz-Center und Bauhaus stehen. Geimpft wird ohne Termin von 9 bis 14.30 Uhr mit dem Impfstoff von Biontech. Im Falle einer Erstimpfung kann für die Zweitimpfung ein Termin bei der Hausarztpraxis bzw. einer niedergelassenen Ärztin oder einem niedergelassenen Arzt vereinbart werden.

Für die Impfung vor Ort wird ein Personalausweis benötigt. Ebenso wird darum gebeten, die Krankenkassenkarte und den Impfpass (falls vorhanden) mitzubringen. Wer keinen Impfpass hat, erhält vor Ort eine Bescheinigung.

Eine Übersicht über laufende und kommende Impf-Aktionen in Mannheim finden Sie hier: www.mannheim.de/impfaktionen

Update: Mittwoch, 8. September 2021, 17.17 Uhr

Gesundheitsamt-Chef will nicht nur auf die Inzidenz schauen

Mannheim. (dpa/lsw) Mannheim weist seit Tagen die höchste Corona-Ansteckungsrate auf. Nun hat der Leiter des Mannheimer Gesundheitsamtes, Peter Schäfer, dazu aufgerufen, die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, nicht mehr in den Mittelpunkt der Wahrnehmung zu rücken. "Lassen Sie uns nicht immer nur auf die Sieben-Tage-Inzidenz schauen, sondern auf die anderen Steuerungselemente", sagte Peter Schäfer dem Sender SWR. Als Beispiele nannte er Faktoren wie die Belegung der Krankenhäuser. Die hohe Inzidenz-Zahl in Mannheim mit Werten von zuletzt mehr als 160 sei nicht mehr so bedeutend, sagte Schäfer.

So sehen das auch der Bund und die Landesregierung. Wesentlicher Maßstab für zu ergreifende Maßnahmen soll nach dem geänderten Infektionsschutzgesetz die Zahl aufgenommener Corona-Patienten in den Kliniken je 100.000 Einwohner in sieben Tagen sein. Es sollen aber auch andere Indikatoren berücksichtigt werden, etwa die verfügbaren Intensivkapazitäten und die Zahl der Geimpften. Die Länder sollen dann selbst Schwellenwerte festsetzen.

Bisher sind im Bundesgesetz einheitliche Werte genannt, ab welcher Inzidenz die Länder oder Behörden vor Ort einschreiten sollen: ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen zum Beispiel mit "umfassenden Schutzmaßnahmen". Die landesweite Inzidenz beträgt derzeit 91,0.

Update: Mittwoch, 8. September 2021, 10.43 Uhr

1082 akute Infektionsfälle - Impfaktion am Wochenende

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis zum Dienstagnachmittag 106 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 17.885.

Bislang gelten in Mannheim 16.496 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 1.082 akute Infektionsfälle.

Impfbus am Edeka-Center in Neuostheim am 10. und 11.September

Der mobile Impfbus wird am Freitag und Samstag am Edeka-Center in Neuostheim, Seckenheimer Landstraße 246, 68163 Mannheim, stehen. Geimpft wird ohne Termin jeweils von 9 bis 14.30 Uhr mit dem Impfstoff von Biontech. Im Falle einer Erstimpfung kann für die Zweitimpfung ein Termin bei der Hausarztpraxis oder einer niedergelassenen Ärztin bzw. einem niedergelassenen Arzt vereinbart werden.

Für die Impfung vor Ort wird ein Personalausweis benötigt. Ebenso wird darum gebeten, die Krankenkassenkarte und den Impfpass (falls vorhanden) mitzubringen. Wer keinen Impfpass hat, erhält vor Ort eine Bescheinigung.

Eine Übersicht über laufende und kommende Impf-Aktionen in Mannheim finden Sie hier: www.mannheim.de/impfaktionen. Die Liste wird stetig aktualisiert.

Die Mannheimer Hallenbäder öffnen wieder – Saisonstart am 13. September mit 3-G-Regelung

Die Freibadsaison endet am kommenden Wochenende. Am 13. September öffnen dann die Hallenbäder Herschelbad, Waldhof Ost und Gartenhallenbad Neckarau ihre Türen. Das Hallenbad Vogelstang wird eine Woche später, am 21. September, wieder geöffnet sein.

So ist der Zutritt zu den Hallenbädern entsprechend der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg nur für diejenigen möglich, die geimpft, genesen oder aktuell negativ getestet sind. Ausgenommen hiervon sind Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sowie Schulkinder.

Wie für die Freibadsaison müssen auch für die Hallenbäder vorab bis zu sieben Tage im Voraus Online-Tickets unter www.schwimmen-mannheim.de erworben werden. Diese gelten den ganzen Tag. Einzige Ausnahme bildet das Gartenhallenbad Neckarau, wo am Wochenende jeweils zwei Zeitslots angeboten werden, damit das Bad möglichst vielen Badegästen zur Verfügung steht.

Um Warteschlangen zu vermeiden, sollten beim Betreten des Bades die Eintrittskarte und der 3-G-Nachweis griffbereit sein. Im Eingangs- und Kassenbereich sowie im Nassbereich und auf den Toiletten gilt zudem die Maskenpflicht.

Update: Dienstag, 7. September 2021, 17.32 Uhr

Über 143.000 Mannheimer sind zweifach geimpft

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Montag 28 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 17.779. Bislang gelten in Mannheim 16.473 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 999 akute Infektionsfälle.

In der Zeit vom 27. Dezember bis zum 2. September (Stand: 21 Uhr) wurden in Mannheim 298.167 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt. Dabei handelt es sich um 154.652 Erstimpfungen um 143.180 Zweitimpfungen und 335 Drittimpfung. Die Zahlen beinhalten sowohl die Impfungen im Mannheimer Impfzentrum als auch die Impfungen der mobilen Impfteams.

Update: Montag, 6. September 2021, 18.34 Uhr

91 weitere Infektionen am Freitag

Mannheim. (RNZ) 91 weitere Fälle hat die Stadt am Freitag gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 17.633. Bislang gelten in Mannheim 16.378 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 948 akute Infektionsfälle.

Vom 23. August bis zum 29. August hat das Gesundheitsamt 91 Meldungen über positive Schnelltestungen bei Mannheimern erhalten, davon liegt für 44 eine Bestätigung durch einen PCR-Test vor. Alle 44 Personen waren ohne Krankheitszeichen, wären ohne einen Schnelltest erst später oder gar nicht entdeckt worden.

Von den insgesamt 309 positiven Fällen, die dem Gesundheitsamt in der 34. Kalenderwoche gemeldet wurden, hängen 113 mmit Reisen zusammen. 227 Fälle waren nicht geimpft, 22 Fälle waren einmal und 60 Fälle vollständig geimpft.

Eine Übersicht über laufende und kommende Impf-Aktionen in Mannheim finden Sie unter www.mannheim.de/impfaktionen.

Update: Freitag, 3. September 2021, 16.53 Uhr

51 weitere Fälle am Donnerstag

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Donnerstag 51 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 17.542. Bislang gelten in Mannheim 16.355 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 880 akute Infektionsfälle.

Auffrischungsimpfungen im Impfzentrum: keine langen Wartezeiten

In Mannheim sind seit 1. September Auffrischungsimpfungen für berechtigte Personen ohne lange Wartezeiten möglich. Mit den Auffrischungsimpfungen soll sichergestellt werden, dass besonders vulnerable Personen, deren Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt, auch weiterhin einen optimalen Impfschutz haben.

Wie für Erst- und Zweitimpfungen ist auch für die Auffrischungsimpfung kein Termin im Impfzentrum notwendig. Bis zum 30. September ist die Impfung im Mannheimer Impfzentrum einfach und spontan von Montag bis Samstag zwischen 11.30 und 19 Uhr möglich.

Das Impfzentrum ist noch bis 30. September geöffnet.

Update: Donnerstag, 2. September 2021, 18.05 Uhr

114 neue Fälle in der Stadt

Mannheim. (RNZ) 114 neue Infektions-Fälle meldet die Stadt am Mittwoch. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 17.491.

Bislang gelten in Mannheim 16.329 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 855 akute Infektionsfälle.

Die Inzidenz ist damit wieder dreistellig und beträgt 114,3.

Update: Mittwoch, 1. September 2021, 17.24 Uhr

62 neue Fälle - Impfzentrum schließt Ende September

Mannheim. (RNZ) 62 weitere Fälle einer Coronavirus-Infektion hat die Stadt am Dienstag gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 17.377. Bislang gelten in Mannheim 16.313 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 757 akute Infektionsfälle.

Impfzentrum noch bis 30. September geöffnet

Da die Impfzentren in Baden-Württemberg bis 30. September geöffnet sind, wird das Mannheimer Impfzentrum danach planmäßig den Betrieb einstellen. Damit werden die Impfungen ab 1. Oktober in die Regelversorgung übergehen. Eine Erst- oder Zweitimpfung gibt es dann bei Ärzten. Die Stadt prüft derzeit ein Impfangebot für Mannheimerinnen und Mannheimer, insbesondere über Mobile Impfteams, das über den 30. September hinausgeht.

Bis zum 30. September ist die Impfung im Mannheimer Impfzentrum nach wie vor einfach und spontan von Montag bis Samstag zwischen 11.30 und 19 Uhr möglich. Alle, die ihre Erstimpfung im Mannheimer Impfzentrum erhalten haben, können für die Zweitimpfung auch einen Termin bei der Hausärztin oder dem Hausarzt vereinbaren. Auch die Auffrischungsimpfungen für besonders vulnerable Personen werden in die Regelversorgung bei Hausärzten übergehen.

Update: Dienstag, 31. August 2021, 17.00 Uhr

30 neue Fälle am Montag

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Montag 30 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 17.315.

Bislang gelten in Mannheim 16.298 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 710 akute Infektionsfälle. Am Wochenende hatte es insgesamt 59 weitere Corona-Fälle gegeben.

Mobiler Impfbus beim SV Waldhof-Heimspiel am 4. September

Beim Heimspiel zwischen dem SV Waldhof gegen Türkgücü München am 04.09.2021 gibt es die Möglichkeit, sich im mobilen Impfbus vor Ort am Carl-Benz-Stadion impfen zu lassen. Der mobile Impfbus wird ab 12 Uhr bis Spielbeginn am Eingang des Stadions stehen. Die Impfungen werden ohne vorherigen Termin durchgeführt und können sowohl Erst- als auch Zweitimpfung sein. Als Impfstoff wird Biontech verwendet. Im Falle einer Erstimpfung erfolgt die Zweitimpfung nach drei Wochen im Impfzentrum.

Mobiler Impfbus beim Adler-Heimspiel am 4. September

Beim Heimspiel zwischen den Adlern Mannheim gegen den finnischen Eishockeyverein Lukko am 04.09.2021 gibt es die Möglichkeit, sich im mobilen Impfbus vor Ort an der SAP-Arena impfen zu lassen. Der mobile Impfbus wird ab 18 Uhr bis Spielbeginn an der SAP-Arena stehen. Die Impfungen werden ohne vorherigen Termin durchgeführt und können sowohl Erst- als auch Zweitimpfung sein. Als Impfstoff wird Biontech verwendet. Im Falle einer Erstimpfung erfolgt die Zweitimpfung nach drei Wochen im Impfzentrum.

Info: Für die Impfungen vor Ort wird ein Personalausweis benötigt. Ebenso wird darum gebeten, die Krankenkassenkarte und den Impfpass (falls vorhanden) mitzubringen. Wer keinen Impfpass hat, erhält vor Ort eine Bescheinigung. Im Falle eines anschließenden Stadionbesuchs ist zwingend ein negativer Schnelltest am Einlass vorzuzeigen, da Personen erst 14 Tage nach der Zweitimpfung als geimpft gelten.

Update: Montag, 30. August 2021, 18.26 Uhr

Inzidenz liegt bei 103

Mannheim. (RNZ) Laut Angaben des Landesgesundheitsamts sind in Mannheim am Sonntag 27 Neuinfektionen registriert worden. Am Samstag waren es 34.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 103 (Samstag: 97,2).

Update: Sonntag, 29. August 2021, 19.46 Uhr

Inzidenz nähert sich weiter der 100

Mannheim. (RNZ) Das Landesgesundheitsamt hat für Mannheim am Samstag 34 Neuinfektionen gemeldet. Am Freitag waren es laut LGA 40.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit von 95 auf 97,2.

Update: Samstag, 28. August 2021, 16.53 Uhr

39 Neuinfektionen

Mannheim. (RNZ/rl) Dem Gesundheitsamt wurden bis Freitagnachmittag, 27. August, 16 Uhr, insgesamt 39 weitere Coronavirus-Infektionen gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle steigt damit in Mannheim auf 17.226. Bislang gelten in Mannheim 16.258 Personen als genesen, es gibt 661 akute Infektionsfälle.

Bisher wurden in Mannheim 294.814 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt. Dabei handelt es sich um 152.835 Erstimpfungen und um 141.979 Zweitimpfungen. Die Zahlen beinhalten sowohl die Impfungen im Mannheimer Impfzentrum als auch die Impfungen der mobilen Impfteams.

Anzahl der positiven Schnelltestungen

Zwischen 16. und 22. August hat das Gesundheitsamt 123 Meldungen über positive Schnelltestungen bei Mannheimern erhalten, davon gab es für 93 eine Bestätigung durch einen PCR-Test. Alle 93 Personen waren ohne Krankheitszeichen, wären ohne einen Schnelltest erst später oder gar nicht entdeckt worden. Durch die Nutzung von Schnelltests können Infizierte frühzeitig erkannt und mögliche Infektionsketten schnell unterbunden werden. Mit 93 Fällen machen diese über Schnelltests entdeckten Fälle gegenüber der Gesamtzahl in der 33. Kalenderwoche von 172 neuen positiven Fällen 54,1 Prozent aus. Insgesamt wurden laut Mitteilung der einzelnen Teststellen an das Gesundheitsamt in der 33. Kalenderwoche 32.784 Bürgertestungen (Schnelltest der Bürger – auch mit Wohnsitz außerhalb von Mannheim – ohne Krankheitszeichen) vorgenommen.

Die Zahl der dem Gesundheitsamt gemeldeten positiven Schnelltestungen wird regelmäßig in der Coronameldung vom Freitag mitgeteilt. So kann der Einfluss der Schnelltestungen auf die Gesamtzahl der gemeldeten Infektionen und die Inzidenz nachvollzogen werden.

Der Anteil unter den PCR-Bestätigten durch die positiven Schnelltestungen ist im Vergleich zu letzter Woche leicht gesunken. Lag der Anteil in der Kalenderwoche 32 bei 59,3 Prozent, sind es in der Kalenderwoche 54,1 Prozent. Dies unterstreiche der Stadt Mannheim zufolge weiterhin die Bedeutung der Schnelltestungen im Hinblick auf die Unterbrechung von Infektionsketten und die weitere Eindämmung des Infektionsgeschehens insbesondere im Hinblick auf die neue Corona-Verordnung des Landes, die seit dem 16. August gilt. Demnach erhalten unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz Personen, die weder geimpft noch genesen sind, lediglich mit einem Test (PCR/Schnelltest) Zutritt zu definierten Anlässen.

Reiseassoziierte Fälle

Von den insgesamt 172 positiven Fällen, die dem Gesundheitsamt in der 33. Kalenderwoche gemeldet wurden, seien 71 Fälle reiseassoziiert, teilte die Stadt mit. Weitere Informationen für Reiserückkehrer gibt es auf www.mannheim.de

Impfstatus

Von den insgesamt 172 positiven Fällen in der Kalenderwoche 33 sind 117 Fälle nicht geimpft, 7 Fälle waren einmal und 48 Fälle vollständig geimpft. Der mehrheitliche Anteil der Ungeimpften unter den Infizierten unterstreicht die Bedeutung der Impfung mit dem dadurch möglichen individuellen Schutz, insbesondere vor schweren Verläufen der Corona-Infektion. Daneben ist durch eine möglichst hohe Durchimpfungsrate auch der Schutz von den Menschen möglich, die sich derzeit noch nicht impfen lassen können. Die Zahlen bestätigen darüber hinaus die Beobachtung, dass sich auch vollständig geimpfte Personen infizieren können, auch wenn diese überwiegend keine schweren Krankheitszeichen aufweisen. Deshalb sollten auch vollständig Geimpfte die AHA-Regeln konsequent einhalten.

Information in eigener Sache

Aufgrund der aktuellen Coronaverordnung des Landes Baden-Württemberg ist die Inzidenz nicht mehr ausschlaggebend für entsprechende Maßnahmen. Deshalb gibt es – wie gehabt – werktäglich, von Montag bis Freitag eine Coronameldung. Am Wochenende wird es diese Meldung aber nicht mehr geben. Die Fallzahlen vom Wochenende werden in der Tagesmeldung am darauffolgenden Montag veröffentlicht.

Update: Freitag, 27. August 2021, 16.45 Uhr

40 neue Infektionen in der Stadt

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Donnerstag 40 weitere Corona-Fälle. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 17.187.

Für die Verwaltung sind flächendeckende Schnelltests neben der Immunisierung eine wichtige Säule in der Pandemiebekämpfung. Das hat Oberbürgermeister Peter Kurz immer wieder betont. Dass die Verwaltung am Mittwoch die Teststrategie in einer neuen Allgemeinverfügung fortsetzt, ist also nicht verwunderlich. Regelmäßige Tests in Kindertagesstätten (Kitas) finden auf der Grundlage einer entsprechenden Allgemeinverfügung, die immer wieder verlängert wurde, bereits seit April statt. Jetzt wird diese Vorgehensweise bis zum 23. September erneut verlängert.

Beschäftigte von Kindertageseinrichtungen in öffentlicher und freier Trägerschaft und Kinder, die in Kindergärten oder Betreuungsangeboten für Schulkinder betreut werden, müssen demnach in der Regel zwei Mal pro Woche auf Covid-19 getestet werden. Negative Tests sind die Voraussetzung für den Zutritt zur Einrichtung sowie für die Teilnahme an den Angeboten.

Ebenfalls bis zum 23. September verlängert wurde die Allgemeinverfügung zur Meldepflicht von betrieblichen Clustern, also der Anhäufung von Corona-Infektionen in einem Unternehmen. Um Ausbrüche in Betrieben wirksam eindämmen zu können, hatte die Verwaltung ebenfalls im April eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Im Fokus sind vor allem Arbeitsstätten, in denen sich Beschäftigte zumindest zeitweise innerhalb desselben umschlossenen Raums aufhalten, zum Beispiel Gemeinschaftsbüros, Werkhallen und Werkstätten, aber auch Fahrzeuge oder Pausenräume.

Demnach sind Unternehmen verpflichtet, dem Gesundheitsamt zu melden, wenn innerhalb von 14 Tagen zwei oder mehr durch einen PCR-Test oder einen Antigen-Schnelltest bestätigte Infektionen auftreten. Verstöße gegen die Meldepflicht werden in der Regel mit einem Bußgeld von 200 Euro geahndet. Im Wiederholungsfall kann die Ordnungswidrigkeit eine Geldbuße von bis zu 25.000 Euro zur Folge haben.

Um Menschen zum Impfen zu motivieren, bietet das Impfzentrum am Maimarktgelände bis 30. September immer freitags und samstags als Sonderaktion Impfungen für Personen ab 18 Jahren mit dem Impfstoff Johnson & Johnson – bei dem eine Dosis bereits zu Immunisierung führt – an. Die nächste Aktion findet am Freitag und Samstag, 27. und 28. August, statt. Impfwillige können ohne Termin zwischen 11.30 und 19 Uhr ins Impfzentrum kommen. Auch von Montag bis Donnerstag besteht die Möglichkeit zur Impfung mit Johnson & Johnson ohne Termin. "Wenn jeweils fünf Personen zusammenkommen, kann auch außerhalb der Sonderaktion eine Ampulle geöffnet werden", heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

Update: Donnerstag, 26. August 2021, 19.45 Uhr

Inzidenz steigt auf 87,2

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt sind bis Mittwoch 61 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 17.147. Die Inzidenz liegt laut Landesgesundheitsamt am Mittwoch bei 87,2 (Dienstag: 75).

Allgemeinverfügung zur Testung von Kita-Kindern verlängert

Die Stadt Mannheim hat am 15. April eine Allgemeinverfügung (AV) zu Testungen an Kindertagesstätten (Kitas) erlassen, die zunächst bis zum 25. August verlängert wurde. Mit der am Mittwoch erlassenen Allgemeinverfügung wird diese bis zum 23. September erneut verlängert, die inhaltlichen Regelungen gelten unverändert weiter.

Überarbeitete Corona-Verordnung Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen tritt in Kraft

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration hat die Corona-Verordnung für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen überarbeitet und an die vergangene Woche in Kraft getretene neue Corona-Verordnung des Landes angepasst. Die Verordnung zu Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen wurde am Dienstag verkündet, die Regelungen traten ab Mittwoch in Kraft. Künftig gibt es in den Einrichtungen keine Beschränkungen mehr bei der Besucherzahl. Bislang hing diese von der jeweiligen Inzidenz vor Ort ab.

Update: Mittwoch, 25. August 2021, 17.57 Uhr

86 Neuinfektionen – Fast 40 Fälle aus Familienclustern

Mannheim. (RNZ/rl) Dem Gesundheitsamt wurden bis Dienstagnachmittag, 16 Uhr, insgesamt 86 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 17.086. Unter den neuen Fällen sind sieben reiseassoziierte Fälle und rund 30 bis 40 Fälle aus zwölf Familienclustern.

Bislang gelten in Mannheim 16.230 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 549 akute Infektionsfälle.

"Johnson & Johnson" ohne Termin im Impfzentrum

Das Impfzentrum Mannheim bietet am Freitag und Samstag (27./28. August) in einer Sonderaktion Impfungen für alle ab 18 Jahren mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson an. Impfwillige können ohne Termin zwischen 11.30 und 19 Uhr ins Impfzentrum am Maimarktgelände kommen.

Auch von Montag bis Donnerstag besteht die Möglichkeit zur Impfung mit Johnson & Johnson ohne Termin – wenn jeweils fünf Personen zusammenkommen, die diesen Impfstoff wünschen, kann auch außerhalb der Sonderaktion eine Ampulle geöffnet werden.

Impfteam im GBG-Gemeinwesenbüro in der Untermühlaustraße

Bis Freitag, 27. August, ist ein mobiles Impfteam des Mannheimer Impfzentrums im Gemeinwesenbüro der GBG in der Untermühlaustraße 132 im Einsatz. Geimpft wird von 9 bis 14.30 Uhr mit dem Impfstoff von Moderna. (Zweitimpfung vier Wochen später ohne Termin am 24. September in der Untermühlaustraße 132). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Impfaktion richtet sich besonders auch an die Bewohnerinnen und Bewohner der umliegenden Wohnquartiere.

Impfbus am Jobcenter

Bis Freitag, 27. August, sowie von Montag bis Freitag, 30. August bis 3. September, ist das Impfzentrum Mannheim mit dem Impfbus vor dem Jobcenter Mannheim im Einsatz. Geimpft wird ohne Termin von 9 bis 14.30 Uhr mit Moderna. Der Impfbus wird zwischen dem Jobcenter und dem Nationaltheater in der Hebelstraße stehen. Die Zweitimpfungen können vier Wochen später ohne Termin im Mannheimer Impfzentrum auf dem Maimarktgelände durchgeführt werden.

Impfbus vor K1

Am Samstag und Sonntag, 28./29. August, ist das Impfzentrum Mannheim mit dem Impfbus vor K1 im Einsatz. Geimpft wird ohne Termin von 9 bis 14.30 Uhr von Moderna. Der Impfbus wird mit einem mobilen Impfteam auf dem Platz an K1 auf der Seite zum Luisenring stehen. Die Zweitimpfungen können vier Wochen später ohne Termin im Mannheimer Impfzentrum auf dem Maimarktgelände durchgeführt werden.

Impfteams im Herzogenried

Von Montag bis Sonntag, 30. August bis 5. September, ist das Impfzentrum Mannheim für die Zweit-Impfungen im Herzogenried im Einsatz. Auch Erstimpfungen sind ohne Anmeldung möglich (Zweitimpfung vier Wochen später ohne Termin im Impfzentrum auf dem Maimarktgelände). Geimpft wird von 9 bis 14.30 Uhr mit dem Impfstoff von Moderna. Die Impfungen finden im Quartiermanagement Herzogenried, am Brunnengarten 8, statt.

Update: Dienstag, 24. August 2021, 16.45 Uhr

24 Neuinfektionen und eine Corona-Tote

Mannheim. (RNZ/rl) Dem Gesundheitsamt wurden bis Montagnachmittag, 16 Uhr, insgesamt 24 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 17.000.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 80 Jahre alte Frau verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 307 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Bislang gelten in Mannheim 16.220 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 473 akute Infektionsfälle.

Fallzahlen vom Wochenende

Dem Gesundheitsamt wurden bis Samstag bis 16 Uhr, 28 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöhte sich damit am Samstag auf insgesamt 16.967. Am Samstag galten in Mannheim 16.181 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gab es am Samstag in Mannheim 480 akute Infektionsfälle.

Dem Gesundheitsamt wurden bis Sonntag bis 16 Uhr, 9 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöhte sich damit am Sonntag auf insgesamt 16.976. Am Sonntag galten in Mannheim 16.202 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gab es am Sonntag in Mannheim 468 akute Infektionsfälle.

3-G-Regelung in der Stadtbibliothek Mannheim

Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg müssen alle Besucher der Stadtbibliothek einen Impfnachweis, einen Nachweis über Genesung oder einen negativen Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) vorlegen. Kinder und Schüler sind von dieser Verpflichtung ausgenommen. Bei Schülern gilt der Schülerausweis als Nachweis.

Die Verpflichtung zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes, Abstandsregelungen und die Kontaktdatenerfassung (Registrierung über die LUCA-App möglich) bleiben bestehen.

Der Aufenthalt ist unter den genannten Vorgaben ohne weitere Einschränkungen möglich, auch die Arbeitsplätze können genutzt werden.

Weiter Informationen finden sich auf der Homepage der Stadtbibliothek.

Mobile Corona-Impfteams mit Impfbus am Jobcenter

Bis zum kommenden Freitag, 27. August, ist das Impfzentrum Mannheim mit dem Impfbus vor dem Jobcenter Mannheim im Einsatz. Geimpft wird ohne Termin von 9 bis 14.30 Uhr mit dem Impfstoff Moderna. Der Impfbus wird zwischen dem Jobcenter und dem Nationaltheater in der Hebelstraße stehen. Die Zweitimpfungen können 4 Wochen später ohne Termin im Mannheimer Impfzentrum auf dem Maimarktgelände durchgeführt werden.

Mobiles Corona-Impfteam im Gemeinwesenbüro der GBG in der Untermühlaustraße

Von Dienstag bis Freitag, 24. bis 27. August, ist ein mobiles Impfteam des Mannheimer Impfzentrums im Gemeinwesenbüro der GBG in der Untermühlaustraße 132 im Einsatz. Geimpft wird von 9 bis 14.30 Uhr mit dem Impfstoff Moderna. (Zweitimpfung vier Wochen später ohne Termin im Impfzentrum auf dem Maimarktgelände). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Impfaktion richtet sich besonders auch an die Bewohner der umliegenden Wohnquartiere.

Mobiler Impfbus beim SV Waldhof-Heimspiel am morigen Dienstag

Beim kommenden Heimspiel zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem SV Meppen am morgigen Dienstag gibt es die Möglichkeit, sich im mobilen Impfbus vor Ort am Carl-Benz-Stadion impfen zu lassen. Der mobile Impfbus wird im Eingangsbereich des Stadions stehen. Die Impfungen werden ohne vorherigen Termin durchgeführt und können sowohl Erst- als auch Zweitimpfung sein. Als Impfstoff wird Biontech verwendet. Im Falle einer Erstimpfung erfolgt die Zweitimpfung nach drei Wochen im Impfzentrum.

Für die Impfung vor Ort wird ein Personalausweis benötigt. Ebenso wird darum gebeten, die Krankenkassenkarte und den Impfpass (falls vorhanden) mitzubringen. Wer keinen Impfpass hat, erhält vor Ort eine Bescheinigung. Im Falle eines anschließenden Stadionbesuchs ist zwingend ein negativer Schnelltest am Einlass vorzuzeigen, da auch nach der Zweitimpfung der vollständige Impfschutz erst nach 14 Tagen vorhanden ist.

Impfzentrum: Johnson & Johnson Sonderaktion ohne Termin

Das Impfzentrum Mannheim bietet am Freitag und Samstag, 27. bis 28. August, in einer Sonderaktion Impfungen für alle ab 18 Jahren mit dem Impfstoff Johnson & Johnson an. Impfwillige können ohne Termin zwischen 11.30 und 19 Uhr ins Impfzentrum am Maimarktgelände kommen.

Auch von Montag bis Donnerstag besteht die Möglichkeit zur Impfung mit Johnson & Johnson ohne Termin – wenn jeweils fünf Personen zusammenkommen, die diesen Impfstoff wünschen, kann auch außerhalb der Sonderaktion eine Ampulle geöffnet werden.

Impfsupporter: In den Arm – und auf die Hand! – Neue Impfsupporter

Unter dem Motto "in den Arm – und auf die Hand" haben die Stadt Mannheim und die City Werbegemeinschaft eine Unterstützungsaktion gestartet, um die Impfbereitschaft in Mannheim zu erhöhen. Handel, Gastronomie und andere Einrichtungen werden aufgefordert, über eigene Aktionen zum Impfen zu motivieren.

Neu dazu kam/kamen folgende/r Impfsupporter:

Tickets für das Fortland Festival: Unter den schnellsten Impflingen, die einen aktuellen Impfnachweis vom 23. bis 27. August vorzeigen können, werden von der 7Lives GmbH zehn Freikarten und 100 Gutscheincodes für Full-Weekend-Festivaltickets für das Fortland Festival ausgegeben.

Mobilitätskarte der MPB für eine Woche: Vom 23. August bis einschließlich 30. September erhält jede Person, die am selben Tag der Impfung im Kundenbüro der Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH (MPB) in C1, 13-15 ihren Impfnachweis vorlegt, einmalig und kostenlos die Mobilitätskarte der MPB. Mit dieser Karte kann dann ab Ausgabedatum eine Woche lang kostenlos in den Parkhäusern der MPB geparkt werden.

Die Übersicht über alle aktuellen Impf-Prämien finden Sie hier: www.mannheim.de/impfsupporter

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass manche Aktionen zeitlich befristet sind und/oder nur an bestimmten Orten stattfinden.

Öffnungszeiten des Impfzentrums Mannheim/Impfungen auch ohne Termin

Weiterhin sind Impfungen im Mannheimer Impfzentrum auch ohne Termin möglich. Damit können Interessierte spontan und flexibel zu den gültigen Öffnungszeiten montags bis samstags von 11.30 bis 19 Uhr zur Impfung ins Impfzentrum kommen. Dies gilt sowohl für die Erst- als auch die Zweitimpfung. Bei der Zweitimpfung sind die Mindestabstände zwischen den beiden Impfungen einzuhalten.

Öffnungszeiten (ohne Termin): Montag bis Samstag, 11.30 bis 19 Uhr, sonntags geschlossen.

Oder Termin buchen unter: www.mannheim.de/impfterminvergabe

Update: Montag, 23. August 2021, 18 Uhr

27 Neuinfektionen – Mobile Impfteams unterweg

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis zum Donnerstagnachmittag, (Stand: 16 Uhr), 27 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt auf 16.907. Bislang gelten in Mannheim 16.151 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 450 akute Infektionsfälle.

Mobile Corona-Impfteams mit Impfbus am Jobcenter

Von Montag bis Freitag, 23. bis 27. August, ist das Impfzentrum Mannheim mit dem Impfbus vor dem Jobcenter Mannheim im Einsatz. Geimpft wird ohne Termin von 9 bis 14.30 Uhr mit dem Impfstoff "Moderna". Der Impfbus wird zwischen dem Jobcenter und dem Nationaltheater in der Hebelstraße stehen. Die Zweitimpfungen können vier Wochen später ohne Termin im Mannheimer Impfzentrum auf dem Maimarktgelände durchgeführt werden.

Mobile Corona-Impfteams in der Mannheimer Unterstadt

Bis Sonntag, 22. August, ist das Impfzentrum Mannheim für die Zweitimpfungen in der Mannheimer Unterstadt im Einsatz. Auch Erstimpfungen sind möglich (Zweitimpfung vier Wochen später ohne Termin im Impfzentrum auf dem Maimarktgelände).

Geimpft wird von 9 bis 14.30 Uhr mit dem Impfstoff Moderna. Die Impfungen finden in der Begegnungsstätte Westliche Unterstadt (Café Filsbach) in J6, 1-2, statt. Zudem steht im gleichen Zeitraum ein Impfbus mit einem mobilen Impfteam auf dem Platz an K1 auf der Seite zum Luisenring in der Unterstadt.

Impfsupporter: In den Arm – und auf die Hand!

Unter dem Motto "in den Arm – und auf die Hand" haben die Stadt Mannheim und die City Werbegemeinschaft eine Unterstützungsaktion gestartet, um die Impfbereitschaft in Mannheim zu erhöhen. Handel, Gastronomie und andere Einrichtungen werden aufgefordert, über eigene Aktionen zum Impfen zu motivieren.

Neu dazu kam das Restaurant da Vino, in S6, 20 bietet eine Pizza nach Wahl am Tag der Impfung.

Die Übersicht über alle aktuellen Impf-Prämien finden Sie hier: www.mannheim.de/impfsupporter

Update: Donnerstag, 19. August 2021, 16.30 Uhr

24 neue Fälle

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt Mannheim sind bis heute Mittwochnachmittag 24 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt auf 16.880.

Update: Mittwoch, 18. August 2021, 16.45 Uhr

Hier gibt es Impftermine für Johnson & Johnson am Wochenende

Mannheim. (oka) Die Stadtverwaltung erlässt erneut eine Allgemeinverfügung zum nächtlichen Verkauf, Konsum und Mitführen von Alkohol sowie zum Lautsprecherverbot im Jungbusch, die am Freitag 20. August in Kraft tritt. Damit wird die bereits seit Juli bestehende Regelung fortgeführt. Die Stadtverwaltung hatte sich zu diesem Schritt entschlossen, da es in den Sommermonaten – wie bereits im vergangenen Jahr – viele junge Menschen zum Feiern in das Ausgehviertel zieht, es dadurch aber zu Ruhestörungen kommt. Freitags und samstags darf demnach zwischen 23 Uhr und 6 Uhr des Folgetages keinerlei Alkohol im Straßenverkauf angeboten werden. Der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit ist freitags und samstags von 24 Uhr bis 6 Uhr am Folgetag untersagt. Ausgenommen ist der Ausschank in Bars und Restaurants. Des Weiteren ist freitags und samstags jeweils von 22 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages der Betrieb von portablen Lautsprechern untersagt. Die Allgemeinverfügung gilt zunächst bis 12. September.

Außerdem erinnert die Stadtverwaltung daran, dass die Pflicht zum Tragen einer Maske im Freien immer dann besteht, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht zuverlässig eingehalten werden kann. Im Bereich der Planken, der Seitenstraßen zu den Planken sowie am Wasserturm sei mit einem erhöhten Personenaufkommen zu rechnen, heißt es aus dem Rathaus.

Wer sich gegen das Coronavirus impfen lassen möchte, kann das im Impfzentrum Mannheim tun, dort findet am Freitag und Samstag, 20. und 21. August, eine Sonderaktion für alle Personen ab 18 Jahren mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson statt. Zudem besteht von Montag bis Donnerstag die Möglichkeit zur Impfung mit Johnson & Johnson ohne Termin – wenn jeweils fünf Personen zusammenkommen, die diesen Impfstoff wünschen, kann auch außerhalb der Sonderaktion eine Ampulle geöffnet werden. Weiterhin sind Impfungen im Mannheimer Impfzentrum auch ohne Termin möglich. Dies gilt sowohl für die Erst- als auch die Zweitimpfung. Bei der Zweitimpfung sind die Mindestabstände zwischen den beiden Impfungen einzuhalten. Das Impfzentrum auf dem Maimarktgelände ist von Montag bis Samstag von 11.30 bis 19 Uhr geöffnet.

Stadt begrüßt Abkehr vom Inzidenzwert

Mannheim. (oka) Die Abkehr vom Inzidenzwert, die das Land Baden-Württemberg in der neuen Landesverordnung praktiziert, stößt in Mannheim auf Zustimmung: "Als Stadt Mannheim begrüßen wir die Abkehr vom Inzidenzwert als alleinigem Prioritätsindikator zur Maßnahmenentwicklung gegen Corona", erklärte Gesundheitsbürgermeister Dirk Grunert.

Nach aktuellem Kenntnisstand breite sich die Delta-Variante des Virus zwar weiter aus, jedoch steige zugleich die Anzahl der geimpften Personen. "Das bedeutet, dass wir uns weiter in Richtung einer Rückkehr zur Normalität bewegen und wir uns zugleich bewusst sind, dass weiterhin Regeln zum Verhalten in der Corona-Pandemie gelten." Grunert appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, sich impfen zu lassen: "Damit tragen Sie zum eigenen sowie zum gesellschaftlichen Schutz bei."

Des Weiteren rufe man Urlaubsrückkehrer, insbesondere aus Risikogebieten, dazu auf, sich einem Corona-Test zu unterziehen, bevor sie wieder zur Arbeit gehen oder ihr Kind in die Kita schicken. "Dies gilt auch für vollständig Geimpfte, weil gerade bei der Delta-Variante asymptomatische Infektionen trotz Impfung möglich sind", gab Dirk Grunert zu bedenken. "Wir werden weiterhin an Schulen und in Kitas testen und je nach Verlauf in Mannheim über unsere Allgemeinverfügungen auch lokalspezifisch agieren."

Inzidenz liegt bei 59,2

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt Mannheim sind bis heute Dienstagnachmittag 39 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt auf 16.856.

Das Landesgesundheitsamt meldet eine Inzidenz von 59,2.

Update: Dienstag, 17. August 2021, 17.38 Uhr

Nach der Impfung gibt's den Döner gratis

Mannheim. (RNZ/ppf) Die Stadt Mannheim und die City Werbegemeinschaft starten eine Unterstützungsaktion, um die Impfbereitschaft in Mannheim zu erhöhen. Handel, Gastronomie und andere Einrichtungen werden aufgefordert, über eigene Aktionen zum Impfen zu motivieren. "In den Arm – auf die Hand" – als erste Einrichtungen unterstützen diese Aktion das Schnellrestaurant "Oltu Cag Kebap" in H2, 19 mit einem Döner Kebap je Impfung, der Hafen 49, der in der Zeit vom 16. bis zum 26. August 2.000 Freikarten für ein Konzert im Oktober zur Verfügung stellt.

Weiterhin bieten das CinemaxX- und das Cineplex-Kino 500 Kino-Freikarten für Menschen an, die sich im Impfbus vor K 1 oder in der Begegnungsstätte Westliche Unterstadt (Café Filsbach in J6, 1-2) impfen lassen. In der Regel gibt es die Impf-Prämien gegen Vorlage des Impfpasses, in der die Impfung vermerkt ist. Ausgegeben werden die Prämien immer nur am Tag der Impfung.

Die Verantwortlichen hoffen, durch eine höhere Impfquote besser durch den Herbst und Winter zu kommen, als das im vergangenen Jahr der Fall war. Lockdowns und Einschränkungen sollen vermieden werden. Die Impfsupporter sowie weitere Informationen zu den Impf-Prämien sind auf der städtischen Homepage aufgelistet. Die Stadt Mannheim wird regelmäßig über neue Prämien und Angebote informieren.

Update: Dienstag, 17. August 2021, 12.40 Uhr

Alkohol- und Lautsprecher-Verbot am Wochenende im Jungbusch

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis zum heutigen Montagnachmittag, 16 Uhr, insgesamt 13 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf 16.817. Bislang gelten in Mannheim 16.121 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 390 akute Infektionsfälle.

Allgemeinverfügung zum nächtlichen Alkohol- und Lautsprecherverbot im Jungbusch

Die Stadt Mannheim hat am heutigen Montag per Allgemeinverfügung erneut ein zeitlich begrenztes Verbot zum Verkauf, Konsum, zum Mitführen von Alkohol sowie ein Lautsprecherverbot an Wochenenden für den Jungbusch erlassen.

Ab Freitag, 20. August, darf freitags und samstags zwischen 23 und 6 Uhr des Folgetages keinerlei Alkohol mehr im Straßenverkauf angeboten werden. Der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit ist freitags und samstags von 0 bis 6 Uhr am Folgetag untersagt. Ausgenommen hiervon ist der Ausschank von alkoholischen Getränken im konzessionierten Bereich, einschließlich der genehmigten Außengastronomie, jedoch nur für den Verzehr an Ort und Stelle. Die Verfügung schließt bezüglich des Verkaufsverbots von Alkohol an die Schließzeit der Außengastronomie im Jungbusch, die um 23 Uhr beginnt, an. Die Innengastronomie darf weiterhin bis zur Sperrstunde geöffnet bleiben und Alkohol verkaufen, sofern dieser vor Ort konsumiert wird.

Im Geltungsbereich der Allgemeinverfügung ist es außerdem freitags und samstags jeweils von 0 bis 6 Uhr des Folgetages verboten, alkoholische Getränke mitzuführen, wenn aufgrund der konkreten Umstände die Absicht erkennbar ist, dass diese im Geltungsbereich der Allgemeinverfügung konsumiert werden sollen.

Des Weiteren ist freitags und samstags jeweils von 22 bis 6 Uhr des Folgetages der Betrieb von portablen Lautsprechern untersagt.

Die Allgemeinverfügung ist zunächst bis einschließlich 12. September befristet und hier zu finden: https://www.mannheim.de/de/informationen-zu-corona/aktuelle-rechtsvorschriften

Maskenpflicht im Freien

Die Stadt Mannheim erinnert daran, dass nach §3 Absatz 2 Nummer 2 CoronaVO die Pflicht zum Tragen einer Maske im Freien immer dann besteht, wenn "ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht zuverlässig eingehalten werden kann". Im Bereich der Planken, der Seitenstraßen zu den Planken sowie am Wasserturm ist mit einem erhöhten Personenaufkommen zu rechnen. Sofern der Mindestabstand dadurch nicht sicher eingehalten werden kann, gilt auch hier die Maskenpflicht unter dieser Maßgabe nach wie vor. Maskenpflicht-Schilder weisen vor Ort auf diese Regelung hin.

"Johnson & Johnson"-Sonderaktion ohne Termin im Impfzentrum

Das Impfzentrum Mannheim bietet am Freitag und Samstag (20./21. August) in einer Sonderaktion Impfungen für alle ab 18 Jahren mit dem Impfstoff "Johnson & Johnson" an. Impfwillige können ohne Termin zwischen 11.30 und 19 Uhr ins Impfzentrum am Maimarktgelände kommen.

Auch von Montag bis Donnerstag besteht die Möglichkeit zur Impfung mit Johnson & Johnson ohne Termin – wenn jeweils fünf Personen zusammenkommen, die diesen Impfstoff wünschen, kann auch außerhalb der Sonderaktion eine Ampulle geöffnet werden.

Öffnungszeiten des Impfzentrums Mannheim / Impfungen auch ohne Termin

Weiterhin sind Impfungen im Mannheimer Impfzentrum auch ohne Termin möglich. Damit können Interessierte spontan und flexibel zu den gültigen Öffnungszeiten montags bis samstags von 11.30 bis 19 Uhr zur Impfung ins Impfzentrum kommen. Dies gilt sowohl für die Erst- als auch die Zweitimpfung. Bei der Zweitimpfung sind die Mindestabstände zwischen den beiden Impfungen einzuhalten. Sonntags ist das Impfzentrum geschlossen.

Wer einen Termin buchen will, kann dies unter www.mannheim.de/impfterminvergabe tun.

Update: Montag, 16. August 2021, 18.30 Uhr

Aktuell 385 Infizierte in der Stadt

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Sonntag 16 weitere Coronavirus-Fälle. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 16.804. Bislang gelten in Mannheim 16.113 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 385 akute Infektionsfälle.

Die Landesregierung hat am 14. August 2021 eine Corona-Verordnung) beschlossen. Die neuen Regelungen gelten ab 16. August 2021 und sind hier zu finden.

Update: Sonntag, 15. August 2021, 16.36 Uhr

23 neue Fälle am Samstag

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Samstag 23 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 16.788. Bislang gelten in Mannheim 16.107 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 375 akute Infektionsfälle.

Update: Samstag, 14. August 2021, 16.29 Uhr

Keine Inzidenzstufe 3 in Mannheim

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Freitagnachmittag, 13. August, 16 Uhr, 32 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 16.765. Bislang gelten in Mannheim 16.096 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 363 akute Infektionsfälle.

Nach Rücksprache mit dem Sozialministerium Baden–Württemberg wurde beschlossen, dass im Stadtkreis Mannheim morgen (14. August) nicht die Inzidenzstufe 3 bekanntgemacht werden muss. Die Inzidenzstufe 2 mit den aktuellen Regeln gilt also bis zur Gültigkeit der neuen Regeln in der neuen Corona-Verordnung des Landes Baden–Württemberg unverändert weiter.

In der Zeit vom 27. Dezember 2020 bis zum 12. August 2021 (Stand: 21 Uhr) wurden in Mannheim 286.470 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt. Dabei handelt es sich um 148.553 Erstimpfungen und um 137.917 Zweitimpfungen. Die Zahlen beinhalten sowohl die Impfungen im Mannheimer Impfzentrum als auch die Impfungen der mobilen Impfteams.

Zahl der positiven Schnelltestungen

Im Zeitraum vom 2. bis zum 8. August 2021 (Kalenderwoche 31) hat das Gesundheitsamt 70 Meldungen über positive Schnelltestungen bei Mannheimer Bürgern erhalten, davon liegt für 53 eine Bestätigung durch einen PCR-Test vor. Alle 53 Personen waren ohne Krankheitszeichen, wären ohne einen Schnelltest erst später oder gar nicht entdeckt worden. Durch die Nutzung von Schnelltests können Infizierte frühzeitig erkannt und mögliche Infektionsketten schnell unterbunden werden.

Mit 53 Fällen machen diese über Schnelltests entdeckten Fälle gegenüber der Gesamtzahl in der 31. Kalenderwoche von 85 neuen positiven Fällen 62,4 Prozent aus. Insgesamt wurden laut Mitteilung der einzelnen Teststellen an das Gesundheitsamt in der 31. Kalenderwoche 28.395 Bürgertestungen (Schnelltest der Bürger – auch mit Wohnsitz außerhalb von Mannheim – ohne Krankheitszeichen) vorgenommen.

Die Zahl der dem Gesundheitsamt gemeldeten positiven Schnelltestungen werden regelmäßig in der Coronameldung vom Freitag mitgeteilt. So kann der Einfluss der Schnelltestungen auf die Gesamtzahl der gemeldeten Infektionen und die Inzidenz nachvollzogen werden.

Der Anteil unter den PCR-Betätigten durch die positiven Schnelltestungen steigt im Vergleich zur Kalenderwoche 30 deutlich an. Lag der Anteil in Kalenderwoche 30 noch bei 10,3 Prozent, sind es in Kalenderwoche 31 62,4 Prozent. Dies unterstreicht die Bedeutung der Schnelltestungen im Hinblick auf die Unterbrechung von Infektionsketten und die weitere Eindämmung des Infektionsgeschehens insbesondere im Hinblick auf die neue Corona-Verordnung des Landes, die ab kommenden Montag, 16. August in Kraft treten soll. Demnach sollen unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz Personen, die weder geimpft noch genesen sind, lediglich mit einem Test (PCR/Schnelltest) Zutritt zu definierten Anlässen erhalten.

Von den insgesamt 85 positiven Fällen, die dem Gesundheitsamt in der 31. Kalenderwoche gemeldet wurden, sind 25 Fälle reiseassoziiert. Reiserückkehrende können sich auf den folgenden Internetseiten der Stadtverwaltung Mannheim darüber informieren, was es bei Wiedereinreise nach Deutschland zu beachten gilt.

Impfstatus

Von den insgesamt 85 positiven Fällen in der Kalenderwoche 31 sind 46 Fälle nicht geimpft, 16 Fälle waren einmal und 23 Fälle vollständig geimpft. Der mehrheitliche Anteil der Ungeimpften unter den Infizierten unterstreicht die Bedeutung der Impfung mit dem dadurch möglichen individuellen Schutz, insbesondere vor schweren Verläufen der Corona-Infektion. Daneben ist durch eine möglichst hohe Durchimpfungsrate auch der Schutz von den Menschen möglich, die sich derzeit noch nicht impfen lassen können. Die Zahlen bestätigen darüber hinaus die Beobachtung, dass sich auch vollständig geimpfte Personen infizieren können, auch wenn diese überwiegend keine schweren Krankheitszeichen aufweisen. Deshalb sollten auch vollständig Geimpfte die AHA-Regeln konsequent einhalten.

Update: Freitag, 13. August 2021, 19 Uhr

27 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Donnerstagnachmittag, 16 Uhr, 27 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 16.733.

Derzeit gelten 16.088 Personen als genesen. Somit liegt die Zahl der akuten Fälle bei 339.

Update: Donnerstag, 12. August 2021, 16.45 Uhr

30 weitere Fälle gemeldet

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Mittwochnachmittag, 16 Uhr, 30 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf 16.706.

Bislang gelten in Mannheim 16.08 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 318 akute Infektionsfälle.

Update: Mittwoch, 11. August 2021, 16.45 Uhr

Weiterer Todesfall durch das Coronavirus

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Dienstagnachmittag 24 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 16.676.

Auch gibt es einen weiteren Todesfall durch das Coronavirus in Mannheim. Ein über 70 Jahre alter Mann ist in einem Mannheimer Krankenhaus verstorben. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 306 Todesfälle durch das Coronavirus.

Update: Dienstag, 10. August 2021, 16.30 Uhr

15 Infektionen nach Reisen

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Montag 25 weitere Corona-Fälle. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 16.652. 16 der 25 Fälle stehend in Zusammenhang mit Reisen

Bislang gelten in Mannheim 16.076 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 271 akute Infektionsfälle.

Update: Montag, 9. August 2021, 17 Uhr

Neun neue Fälle am Sonntag

Mannheim. (RNZ) Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim meldet – Stand Sonntag, 8. August, 16 Uhr – neun weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich damit auf insgesamt 16.627. Das Gesundheitsamt bestätigte am Sonntag zudem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Ein über 50 Jahre alter Mann ist in einem Krankenhaus verstorben. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 305 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Die Mehrheit aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen laut Mitteilung nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben. Bislang gelten in Mannheim 16.071 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in der Stadt 251 akute Infektionsfälle.

Das Gesundheitsamt appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, sich auch bei geringen Krankheitszeichen wie Schnupfen, Husten oder leichtem Fieber sofort testen zu lassen. Sollte ein Selbsttest durchgeführt worden sein, besteht bei einem positiven Ergebnis die Verpflichtung, unverzüglich einen PCR-Test zur Bestätigung des Ergebnisses durchführen zu lassen. Ist der PCR-Test ebenfalls positiv, muss man sich sofort in häusliche Absonderung begeben.

Update: Sonntag, 8. August 2021, 19 Uhr

13 Neuinfektionen am Samstag

Mannheim. /RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Samstagnachmittag 13 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 16.618.

Laut Landesgesundheitsamt liegt der Inizidenz-Wert am Samstag bei 29,3.

Update: Samstag, 7. August 2021, 16.30 Uhr

16 aktuelle Corona-Fälle waren schon zweimal geimpft

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Freitag elf weitere Corona-Fälle. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 16.605.

Bislang gelten in Mannheim 16.066 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 235 akute Infektionsfälle.

In der Zeit vom 27.1 Dezember bis zum 5. August (Stand: 21 Uhr) wurden in Mannheim 281.741 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt. Dabei handelt es sich um 147.415 Erstimpfungen und um 134.326 Zweitimpfungen.

Von den insgesamt 107 positiven Fällen, die dem Gesundheitsamt in der letzten Woche gemeldet wurden, sind 10 Fälle reiseassoziiert. 83 dieser Fälle waren nicht geimpft, acht Fälle waren einmal und 16 Fälle vollständig geimpft.

Bis Sonntag, 8. August, ist der Impfbus mit einem fachlich geschulten Impfteam in der Innenstadt unterwegs. Am Samstag, 7. August, steht der Bus von 11 bis 17 Uhr auf dem Friedrichsplatz vor dem Wasserturm. Am Sonntag wird von 9 bis 14.30 Uhr auf dem Marktplatz geimpft. Geimpft wird mit dem Impfstoff Moderna

Update: Freitag, 6. August 2021, 16.45 Uhr

Aktuell 228 Infektionen in der Stadt

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Donnerstag zwölf weitere Corona-Fälle. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 16.594.

Bislang gelten in Mannheim 16.062 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 228 akute Infektionsfälle.

Update: Donnerstag, 5. August 2021, 17 Uhr

19 weitere Fälle - Mehrere Impfaktionen

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Mittwochnachmittag, 16 Uhr, insgesamt 19 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 16.582.

Bislang gelten in Mannheim 16.059 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 219 akute Infektionsfälle.

Impfzentrum: "Johnson & Johnson"-Sonderaktion ohne Termin

Das Impfzentrum Mannheim bietet in einer Sonderaktion Impfungen mit dem Impfstoff Johnson & Johnson an. Das Angebot richtet sich an alle ab 18 Jahren. Impfwillige können spontan und flexibel – ohne vorherige Terminvereinbarung – am Freitag und Samstag, 6./7. August, zwischen 11.30 und 19 Uhr ins Impfzentrum am Maimarktgelände kommen.

Bei diesem Vakzin erfolgt eine einmalige Impfung. Nach einem ärztlichen Beratungsgespräch im Impfzentrum können sich auch Unter-60-Jährige ab 18 Jahren mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson impfen lassen.

Die Aktion wird zunächst freitags und samstags wiederholt, solange Impfstoff von Johnson & Johnson dafür zur Verfügung steht. Unabhängig von der Sonderaktion mit Johnson & Johnson ist der Besuch des Impfzentrums auch weiterhin ohne Termin möglich (Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 11.30 bis 19 Uhr, sonntags geschlossen).

Impfangebot für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren

Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren können sich nach einem ausführlichen ärztlichen Aufklärungsgespräch im Mannheimer Impfzentrum impfen lassen. Alle unter 16-Jährigen benötigen die Begleitung eines oder einer Erziehungsberechtigten, um die erforderliche Einverständnis zur Impfung zu geben.

Impfbus in der Innenstadt

Bis zum kommenden Sonntag, 8. August, ist der Impfbus mit einem fachlich geschulten Impfteam in der Innenstadt unterwegs. Bis Freitag und am Sonntag wird von 9 bis 14.30 Uhr auf dem Marktplatz geimpft. Bitte beachten: Um am Samstag (7. August) die Uhrzeit für die Impfungen nach hinten zu verlängern, steht der Bus von 11 bis 17 Uhr auf dem Friedrichsplatz vor dem Wasserturm. Geimpft wird mit dem Impfstoff Moderna.

Mobile Corona-Impfteams: Erstimpfungen im Herzogenried

Bis Sonntag, 8. August, führt das Impfzentrum Mannheim Vor-Ort-Impfungen im Herzogenried durch. Die Impfungen werden von mobilen, fachlich geschulten Teams durchgeführt. Das Impfangebot dort richtet sich an alle Bewohnerinnen und Bewohner des Herzogenried über 18 Jahren. Geimpft wird mit dem Impfstoff Moderna.

Das Mobile Pop-up-Impfzentrum wird von 9 bis 14.30 Uhr im Quartiermanagement Herzogenried, am Brunnengarten 8, angeboten.

Für die Erstimpfungen vor Ort ist kein Termin notwendig. Die zweite Impfdosis erhalten Bewohnerinnen und Bewohner des Herzogenried im entsprechenden Zeitabstand ebenfalls vor Ort. Der Termin für die Zweitimpfung wird bei der Erstimpfung vergeben.

Mobile Corona-Impfteams für Zweitimpfungen in der Jungbuschhalle plus X

Bis Sonntag, 8. August, ist das Impfzentrum Mannheim für die Zweit-Impfungen im Jungbusch im Einsatz. Auch Erstimpfungen sind möglich. Die dazu nötige Zweitimpfung findet vier Wochen später ohne Termin im Impfzentrum auf dem Maimarktgelände statt.

Geimpft wird von 9 bis 14.30 Uhr mit dem Impfstoff Moderna. Die Impfenden werden gebeten, ihren Termin einzuhalten, um einen vollständigen Impfschutz zu erhalten. 14 Tage nach der Zweitimpfung gelten Personen als vollständig geimpft. Die Impfungen finden in der Jungbuschhalle plus X, Werftstraße 10, statt. Der Impfbus wird diesmal nicht im Jungbusch sein. Alle, die im Impfbus im Jungbusch ihre Erstimpfung erhalten haben, können für die Zweitimpfung in die Jungbuschhalle plus X kommen.

Mobile Corona-Impfteams: Erstimpfungen auf der Vogelstang

Von Montag bis Sonntag, 9. bis 15. August, führt das Impfzentrum Mannheim Vor-Ort-Impfungen auf der Vogelstang durch. Die Impfungen werden von mobilen, fachlich geschulten Teams durchgeführt. Das Impfangebot dort richtet sich an alle Bewohnerinnen und Bewohner der Vogelstang über 18 Jahren. Geimpft wird mit dem Impfstoff Moderna.

Das Mobile Pop-up-Impfzentrum wird ab Montag, 9. August, von 9.30 bis 14.30 Uhr im Vogelstang-Center (Glaspavillon im Erdgeschoss) Freiberger Ring 14, angeboten. Ab Dienstag, 10. August, sind die Impfungen dann bereits 30 Minuten früher ab 9 Uhr möglich.

Für die Erstimpfungen vor Ort ist kein Termin notwendig. Die zweite Impfdosis erhalten Bewohner der Vogelstang im entsprechenden Zeitabstand ebenfalls vor Ort. Der Termin für die Zweitimpfung wird bei der Erstimpfung vergeben.

Mobile Corona-Impfteams für Zweitimpfungen auf der Schönau

Von Montag bis Sonntag, 9. bis 15. August, ist das Impfzentrum Mannheim für die Zweit-Impfungen auf der Schönau im Einsatz. Auch Erstimpfungen sind möglich (Zweitimpfung vier Wochen später ohne Termin im Impfzentrum auf dem Maimarktgelände).

Geimpft wird von 9 bis 14.30 Uhr mit dem Impfstoff Moderna. Die Impflinge werden gebeten, ihren Termin einzuhalten, um einen vollständigen Impfschutz zu erhalten. 14 Tage nach der Zweitimpfung gelten Personen als vollständig geimpft. Die Impfungen finden im Siedlerheim, Bromberger Baumgang 6, statt. Der Impfbus steht im gleichen Zeitraum wieder auf dem Parkplatz an der Endhaltestelle in der Ortelsburger Straße.

Impfung im Impfzentrum auch ohne Termin

Impfungen im Mannheimer Impfzentrum sind auch ohne Termin möglich. Damit können Bürgerinnen und Bürger spontan und flexibel von Montag bis Samstag, 11.30 bis 19 Uhr (sonntags geschlossen) zur Impfung ins Impfzentrum kommen. Dies gilt sowohl für die Erst- als auch die Zweitimpfung. Bei der Zweitimpfung sind die Mindestabstände zwischen den beiden Impfungen einzuhalten (Biontech drei Wochen; Moderna und Astra-Zeneca/Moderna jeweils vier Wochen). Wer dennoch einen Termin vereinbaren möchte, kann sich unter www.mannheim.de/impfterminvergabe anmelden.

Update: Mittwoch, 4. August 2021, 17 Uhr

15 weitere Corona-Fälle

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Dienstagnachmittag, 16 Uhr, insgesamt 15 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf 16.563. Bislang gelten in Mannheim 16.058 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 201 akute Infektionsfälle.

Update: Dienstag, 3. August 2021, 17.15 Uhr

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Montag sechs weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 16.548.

Bislang gelten in Mannheim 16.054 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 190 akute Infektionsfälle.

Update: Montag, 2. August 2021, 17 Uhr

Wieder neun Neuinfektionen in der Stadt

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Sonntagnachmittag 9 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 16.542.

Bislang gelten in Mannheim 16.049 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 189 akute Infektionsfälle.

Update: Sonntag, 1. August 2021, 16.15 Uhr

Neun Neuinfektionen in der Stadt

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Samstagnachmittag 9 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 16.533.

Bislang gelten in Mannheim 16.044 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 185 akute Infektionsfälle.

Update: Samstag, 31. Juli 2021, 17.15 Uhr

22 neue Infektionen in der Stadt

Mannheim. (RNZ) 22 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion wurden am Freitag gemeldet. Das teilt die Stadt mit. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 16.524.

Bislang gelten in Mannheim 16.042 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 178 akute Infektionsfälle.

In der Zeit vom 27. Dezember bis zum 29. Juli (Stand: 21 Uhr) wurden in Mannheim 277.189 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt. Dabei handelt es sich um 146.200 Erstimpfungen und um 130.989 Zweitimpfungen.

Von den insgesamt 53 positiven Fällen, die dem Gesundheitsamt in der 29. Kalenderwoche gemeldet wurden, hängen 18 Fälle mit Reisen zusammen. Weiterhin sind 30 der 53 Fälle nicht geimpft, 13 Fälle waren einmal und zehn Fälle vollständig geimpft.

Update: Freitag, 30. Juli 2021, 17.29 Uhr

Impfaktion für Kinder und Jugendliche am Samstag

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Donnerstagnachmittag 20 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 16.502.

Bislang gelten in Mannheim 16.040 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 158 akute Infektionsfälle.

Nächtliches Alkoholverkaufs-, -konsum- und -mitführverbot im Jungbusch

Die Stadt Mannheim hat am 22. Juli ein zeitlich begrenztes Verbot zum Verkauf, Konsum, zum Mitführen von Alkohol sowie ein Lautsprecherverbot an Wochenenden für den Jungbusch erlassen. Nachdem gehäuft Beschwerden auch schon in der Zeit zwischen 22 und 24 Uhr auftraten, hat die Stadt nun eine neue Allgemeinverfügung erlassen.

So beginnt das Lautsprecherverbot freitags und samstags jeweils schon um 22 Uhr und endet um 6 Uhr des Folgetages. Die neuen Regelungen treten am morgigen Freitag in Kraft und sind vorerst bis zum 15. August befristet.

Impfangebot für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren

Am Samstag findet im Mannheimer Impfzentrum eine Sonderaktion zur Impfung von Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren statt. Interessierte können ohne Termin von 11.30 bis 19 Uhr ins Impfzentrum kommen und sich individuell von Ärztinnen und Ärzten des Impfzentrums beraten lassen.

12- bis 15-Jährige sollten in Begleitung eines oder einer Erziehungsberechtigten kommen, damit vor der Impfung vor Ort die erforderliche Einverständnis gegeben werden kann. Alle ab 16 Jahren dürfen die Einverständnis selbst geben, können sich aber ebenfalls von einer Person begleiten lassen.

Mit dem Angebot beteiligt sich das Impfzentrum Mannheim an der Aktion des Landes, bei er sich Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren und auch ihre Eltern in vielen Impfzentren in Baden-Württemberg ohne Termin impfen lassen können. Die Aktion soll ermöglichen, dass Kinder und Jugendliche, die dies wünschen, nach den Sommerferien mit der vollständigen Impfung in die Schule zurückzukehren können.

Unabhängig von der Sonderaktion können sich Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren nach einem ausführlichen ärztlichen Aufklärungsgespräch im Mannheimer Impfzentrum impfen lassen. Alle unter 16-Jährigen benötigen die Begleitung eines oder einer Erziehungsberechtigten, um die erforderliche Einverständnis zur Impfung zu geben.

Update: Donnerstag, 29. Juli 2021, 16.55 Uhr

"Filmriss"-Gäste sollen sich beim Gesundheitsamt melden

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Mittwochnachmittag 15 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 16.482.

Bislang gelten in Mannheim 16.032 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 139 akute Infektionsfälle.

Aufruf an Gäste der Bar "Filmriss" in Mannheim:

Personen, die am Freitag, 16. Juli, die Bar "Filmriss" besucht haben, sollen sich beim Gesundheitsamt melden!

Ein Gesundheitsamt aus der Metropolregion hat das Gesundheitsamt Mannheim darüber informiert, dass sich eine mit Corona infizierte Person in den Abend- bzw. Nachtstunden von Freitag, 16. Juli, auf Samstag, 17. Juli, in der Mannheimer Bar "Filmriss" im Quadrat I7 aufgehalten hat. Das Gesundheitsamt Mannheim stuft die Gäste, die zur gleichen Zeit die Bar besucht haben, als enge Kontaktpersonen ein.

Die Kontaktpersonennachverfolgung läuft, es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass nur ein Teil der Besucher die Luca App genutzt hat. Abgesehen von den Daten über die Lucca-App konnten nicht alle Kontaktdaten, die schriftlich hinterlassen wurden, vollständig nachvollzogen werden. Deshalb appelliert das Gesundheitsamt Mannheim, sich unter der E-Mail-Adresse 58corona2@mannheim.de oder über die Hotline unter der Telefon-Nummer 0621-293 2253 unter Angabe der vollständigen und korrekten Kontaktdaten zu melden und sich umgehend testen zu lassen.

Der Leiter des Mannheimer Gesundheitsamts, Dr. Peter Schäfer, appelliert in diesem Zusammenhang dringend an die Mannheimer Veranstalter und Gastronomen, zur Kontaktdatenerfassung digitale Lösungen wie die Luca-App zu nutzen, da im Bedarfsfall das zeitaufwändige Auswerten von Papierbögen oder ein öffentlicher Aufruf entfällt und die Kontaktpersonen schnell informiert und weitere Maßnahmen eingeleitet werden können.

Update: Mittwoch, 28. Juli 2021, 17.19 Uhr

Vor dem Maimarkt-Event zum Impfen

Mannheim. (RNZ) Jeder, der eine Veranstaltung auf dem Maimarktgelände Mannheim besucht, kann sich ohne Termin spontan impfen lassen. Das gibt die MAHAB Mannheimer Hallenbetriebs-GmbH bekannt. Das Impfzentrum in der Maimarkthalle steht allen Veranstaltungsbesuchern ab 16 Jahren offen. Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren dürfen sich in Begleitung eines Elternteils impfen lassen.

Die Öffnungszeiten des Impfzentrums ab 1. August: Mo bis Sa: 11 bis 19 Uhr, So geschlossen

Mitzubringen sind der Personalausweis sowie, falls vorhanden, Krankenkassenkarte und Impfpass.

Weitere Infos und Veranstaltungskalender unter www.maimarktgelaende.de

Update: Mittwoch, 28. Juli 2021, 12.00 Uhr

16 neue Infektionen in der Stadt

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Dienstag 16 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 16.467. Bislang gelten in Mannheim 16039 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 124 akute Infektionsfälle.

Update: Dienstag, 27. Juli 2021, 17.04 Uhr

Impfzentrum schließt sonntags

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Montag sechs weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 16.451. Bislang gelten in Mannheim 16.039 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 108 akute Infektionsfälle.

Das Impfzentrum Mannheim geht zum Sonntag, 1. August, in den Einschichtbetrieb. Die Öffnungszeiten sind dann montags bis samstags von 11.30 bis 19 Uhr. Am 1. August wird das Impfzentrum damit zum ersten Mal seit Beginn der Impfungen sonntags geschlossen bleiben.

Personen, die einen Termin an einem Sonntag oder von Montag bis Samstag zwischen 8 und 11.30 Uhr vereinbart haben, werden gebeten, zu den neuen Öffnungszeiten ohne Termin ins Impfzentrum zu kommen. Das Impfzentrum hat bereits begonnen, mit den Betroffenen Kontakt aufzunehmen.

Weiterhin sind Impfungen im Mannheimer Impfzentrum auch ohne Termin möglich. Damit können Interessierte spontan und flexibel zu den ab 1. August gültigen Öffnungszeiten montags bis samstags von 11.30 bis 19 Uhr zur Impfung ins Impfzentrum kommen. Dies gilt sowohl für die Erst- als auch die Zweitimpfung. Bei der Zweitimpfung sind die Mindestabstände zwischen den beiden Impfungen einzuhalten (Biontech 3 Wochen; Moderna und AstraZeneca/Moderna jeweils 4 Wochen).

Öffnungszeiten – ohne Termin:

Bis 31. Juli: 8 bis 19 Uhr

Ab 1. August: Montag bis Samstag, 11.30 bis 19 Uhr, sonntags geschlossen

Update: Montag, 26. Juli 2021, 18.45 Uhr

