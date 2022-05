Mannheim. Zwischen dem 2. und 8. Mai wurden insgesamt 1669 (Vorwoche 2247) PCR-positive Fälle registriert. Aufgrund des jahreszeitlichen Einflusses auf das Infektionsgeschehen ist in den kommenden Wochen weiterhin ein langsamer, aber kontinuierlicher Rückgang der Fallzahlen zu erwarten.

Derzeit befinden sich 8 Patienten mit einem positiven Corona-Nachweis im PCR-Test auf den Intensiv- sowie den Isolierstationen in den Mannheimer Kliniken. 38 Patienten werden auf den Nicht-Intensivstationen behandelt.

Update: Dienstag, 10. Mai 2022, 16.15 Uhr

Corona-Zahlen bleiben stabil

Mannheim. (RNZ) Vom 25. April bis zum 1. Mai wurden insgesamt 2247 positive Corona-Fälle registriert. Das teilt die Stadt mit.

Damit bleiben die Zahlen auf dem Niveau der Vorwoche (2222 Fälle). Aufgrund des jahreszeitlichen Einflusses auf das Infektionsgeschehen ist in den kommenden Wochen grundsätzlich ein langsamer, aber kontinuierlicher Rückgang der Fallzahlen zu erwarten.

Es befinden sich aktuell 2 Patienten auf den Intensivstationen, 75 Patienten auf den Nicht-Intensivstationen

Update: Dienstag, 3. Mai 2022, 16.08 Uhr

Infektions-Zahlen sinken weiter

Mannheim. (RNZ/msc) Dem Gesundheitsamt wurden in der vergangenen Woche insgesamt 2222 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Das sind 333 Fälle weniger als in der Vorwoche. Am gestrigen Montag gab es 500 der Neuinfektionen. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich damit auf 94.311. Als Grund für den starken Rückgang führt die Behörde den jahreszeitlichen Einfluss an. Ein Rückgang der Zahlen sei zwar nicht so stark wie über die Osterfeiertage, aber immernoch spürbar.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt außerdem einen weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 474 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 90.750 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 3087 akute Infektionsfälle.

Aktuell befinden sich 4 Patienten auf der Intensivstation, 71 weitere im Krankenhaus. Die Zunahme an Patienten auf den Nicht-Intensivstationen wird vom Gesundheitsamt mit Zufallsbefunden bei Patienten erklärt, die aus anderen Gründen im Krankenhaus sind. Außerdem bewege sich die Schwankung im erwartbaren Rahmen.

Update: Dienstag, 26. April 2022, 16.23 Uhr

Infektions-Zahlen sinken über die Feiertage stark

Mannheim. (RNZ/rl) Dem Gesundheitsamt wurden in der vergangenen Woche insgesamt 2555 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Das sind 1107 Fälle weniger als in der Vorwoche. Am gestrigen Montag gab es 235 der Neuinfektionen. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich damit auf 91.388. Als Grund für den starken Rückgang führt die Behörde einen erfahrungsgemäßen Rückgang der Testungen über die Osterfeiertage an. Dennoch passt ein genereller Rückgang ins Bild der vergangenen Wochen.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt außerdem einen weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 468 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 86.790 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 4130 akute Infektionsfälle.

Das Gesundheitsamt geht aktuell davon aus, dass sich das Infektionsgeschehen aufgrund des jahreszeitlichen Einflusses weiter verringern wird. Aktuell befinden sich 6 Patienten auf der Intensivstation, 65 weitere im Krankenhaus - diese Werte bestätigen laut Gesundheitsamt den erwarteten Rückgang.

Update: Dienstag, 19. April 2022, 16.19 Uhr

Fruhjahr bremst das Infektionsgeschehen

Mannheim. (RNZ/rl) Dem Gesundheitsamt wurden am Montag insgesamt 234 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich damit auf 88.832.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt außerdem einen weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 469 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 78.754 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 9.609 akute Infektionsfälle.

Das Gesundheitsamt geht aktuell davon aus, dass sich das Infektionsgeschehen aufgrund des jahreszeitlichen Einflusses weiter verringern wird. Aktuell befinden sich 4 Patienten auf der Intensivstation, 64 weitere im Krankenhaus - diese Werte bestätigen laut Gesundheitsamt den erwarteten Rückgang.

Update: Dienstag, 12. April 2022, 16.34 Uhr

Zwei weitere Todesfälle in der Stadt

Mannheim. (RNZ/rl) Dem Gesundheitsamt wurden insgesamt 504 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich damit auf 87.920.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 466 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 76.762 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 10.692 akute Infektionsfälle.

Update: Freitag, 8. April 2022, 16.47 Uhr

360 neue Fälle in der Stadt

Mannheim. (RNZ/rl) Dem Gesundheitsamt wurden bis Dienstagnachmittag, 16 Uhr, insgesamt 767 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich damit auf 86.063.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 100 Jahre alter Mann starb in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 463 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 74.926 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 10.674 akute Infektionsfälle.

Update: Dienstag, 5. April 2022, 17.45 Uhr

360 neue Fälle in der Stadt

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Montag 360 weitere Corona-Fälle. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 85.296.

Bislang gelten in Mannheim 74.480 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 10.354 akute Infektionsfälle.

Für die städtischen Hallenbäder ist nach dem Auslaufen der der Corona-Verordnung seit dem 3. April die 3G-Regelung aufgehoben.

Die Bäder sind somit wieder im normalen Badebetrieb und in den normalen Öffnungszeiten besuchbar. Die bisherigen Zugangsbeschränkungen in Form der Prüfung der 3G-Kriterien fallen weg. Der Fachbereich Sport und Freizeit weist allerdings darauf hin, dass in den Mannheimer Bädern weiterhin eine Maske im Eingangs- und Umkleidebereich bis zu den Spinden sowie in dem Föhn-/Ausgangsbereich zu tragen ist.

Tickets für die einzelnen Bäder sind weiterhin online über das Ticketportal unter http://www.schwimmen-mannheim.de zu erwerben.

Update: Montag, 4. April 2022, 16.41 Uhr

Maskenpflicht in städtischen Gebäuden bleibt bestehen

Mannheim. (RNZ) Aufgrund der weiterhin hohen Infektionszahlen gilt in Gebäuden der Stadt Mannheim weiter eine Maskenpflicht. Als ausreichend wird min. eine medizinische Maske angesehen, empfohlen wird aufgrund des höheren Schutzpotenzial eine FFP2-Maske. Diese Maskenpflicht gilt sowohl für die Rathäuser und die Bürgerservice-Standorte als auch für die weiteren städtischen Einrichtungen. Ausstellungsbesuche in den städtischen Museen sind von der Maskenpflicht ausgenommen.

Die Stadt meldet am Freitag 566 neue Corona-Infektionen. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 84.097.

Bislang gelten in Mannheim 71.989 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 11.646 akute Infektionsfälle.

Es sind sich neun Patienten mit Corona auf den Intensivstationen, 66 Patienten auf den Nicht-Intensivstationen.

In der letzten Woche wurden insgesamt 6278 PCR-positiv Fälle registriert. Von 1001 dieser Fälle ist der Impfstatus bekannt: 80 Fälle waren nicht geimpft, 208 Fälle waren einmal und 713 Fälle vollständig geimpft.

Update: Freitag, 1. April 2022, 16.40 Uhr

11.937 akute Fälle in der Stadt

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Donnerstag 741 neue Corona-Fälle. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 83.531.

Bislang gelten in Mannheim 71.132 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 11.937 akute Infektionsfälle.

Update: Donnerstag, 31. März 2022, 16.49 Uhr

Impfen ab 4. April in Neckarau

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Mittwoch 546 neue Corona-Fälle in Mannheim. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 82.790.

Ebenso wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim bestätigt. Eine über 90 Jahre alte Frau verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 462 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 70.463 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 11.865 akute Infektionsfälle.

Am 31. März endet der Betrieb des Kommunalen Impfzentrums (KIZ) für Mannheimerinnen und Mannheimer ab zwölf Jahren am Standort Rosengarten. Zu diesem Zeitpunkt wird auch der Betrieb des Impfbusses eingestellt. Ab Montag, 4. April, befindet sich das KIZ in der Salzachstraße 15, in Neckarau.

Update: Mittwoch, 30. März 2022, 17.52 Uhr

Ein weiterer Todesfall

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden 536 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 82.244. Außerdem bestätigte die Behörde einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Coronavirus-Infektion.

Die Mehrheit aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben. Bislang gelten in Mannheim 70.051 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 11.732 akute Infektionsfälle.

Update: Dienstag, 29. März 2022, 16.44 Uhr

Drei weitere Todesfälle

Mannheim (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden 420 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 81.707. Außerdem bestätigte die Behörde drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Virus.

Die Mehrheit aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben. Bislang gelten in Mannheim 69.489 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 11.758 akute Infektionsfälle.

Am Sonntag wurden bereits 380 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet, am Samstag weitere 801 Fälle.

Update: Montag, 28. März 2022, 17.22 Uhr

5834 positive PCR-Tests in einer Woche

Mannheim (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden 971 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 80.106.

Die Mehrheit aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben. Bislang gelten in Mannheim 66.890 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 12.759 akute Infektionsfälle.

Im Zeitraum vom 14. bis 20. März 2022 wurden insgesamt 5834 PCR-positive Fälle registriert. Davon konnte bei 882 Fällen der Impfstatus erfragt werden. Von diesen 882 Fällen waren 80 Fälle nicht geimpft, 152 Fälle waren einmal und 650 Fälle vollständig geimpft. Das RKI betont weiterhin, dass nach aktuellem Erkenntnisstand alle in Deutschland verfügbaren Impfstoffe sehr gut vor schweren Krankheitsverläufen schützen.

Update: Freitag, 25. März 2022, 16.39 Uhr

981 weitere Fälle am Donnerstag

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden 981 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 79.135.

Die Mehrheit aller nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben. Bislang gelten in Mannheim 65.776 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 12.902 akute Infektionsfälle.

Update: Donnerstag, 24. März 2022, 17.30 Uhr

1158 weitere Fälle am Mittwoch

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Mittwochnachmittag, 16 Uhr, insgesamt 1158 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 78.154.

Aufgrund einer Plausibilitätsprüfung seitens des Landesgesundheitsamtes erfolgte eine nachträgliche Korrektur und Anpassung der Todeszahlen in Mannheim um einen Fall. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 457 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 65.169 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 12.528 akute Infektionsfälle.

Update: Mittwoch, 23. März 2022, 19 Uhr

Fast 77.000 Corona-Infektionen seit Pandemiebeginn

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden 885 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 76.996.

Die Mehrheit aller bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben. Bislang gelten in Mannheim 64.831 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 11.709 akute Infektionsfälle.

Update: Dienstag, 22. März 2022, 17.14 Uhr

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden 1.102 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 76.111.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Insgesamt hat es in der Stadt seit Beginn der Pandemie 456 Todesfälle gegeben.

Die Mehrheit aller bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben. Bislang gelten in Mannheim 64.418 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 11.237 akute Infektionsfälle.

Update: Montag, 21. März 2022, 17.06 Uhr

Mannheim verzeichnet 453 Todesfälle seit Beginn der Pandemie

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden 958 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 73.761.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 80 Jahre alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 453 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Alle beteiligten Ärzte, Gesundheitsbehörden sowie das Kompetenzzentrum Gesundheitsschutz am Landesgesundheitsamt arbeiten dabei eng zusammen. Die Mehrheit aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben. Bislang gelten in Mannheim 62.137 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 11.171 akute Infektionsfälle.

Update: Freitag, 18. März 2022, 16.28 Uhr

11.232 akute Infektionsfälle

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Donnerstagnachmittag, 16 Uhr, 896 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle erhöht sich damit auf 72.803. Bislang gelten 61.119 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 11.232 akute Infektionsfälle.

Alle beteiligten Ärzte, Gesundheitsbehörden sowie das Kompetenzzentrum Gesundheitsschutz am Landesgesundheitsamt arbeiten dabei eng zusammen. Die Mehrheit aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben.

Update: Donnerstag, 17. März 2022, 19.13 Uhr

780 weitere Infektionsfälle und ein Todesfall

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Dienstagnachmittag, 16 Uhr, 780 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich damit auf insgesamt 70.898.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 80 Jahre alte Frau verstarb in einem Krankenhaus außerhalb Mannheims. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 452 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 60.201 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 10.245 akute Infektionsfälle.

Update: Dienstag, 15. März 2022, 18.51 Uhr

Fast 10.000 akute Fälle in Mannheim

Mannheim. (RNZ) 943 weitere Corona-Fälle - so lautet die Bilanz der Stadt Mannheim von Montag. Das bedeutet, die Gesamtzahl hat sich auf 70.118 nachgewiesene Corona-Infektionen erhöht.

59.740 dieser Personen gelten als genesen. Das heißt: Ihre häusliche Quarantäne ist aufgehoben. Akut gibt es also aktuell 9927 Fälle.

Traurige Nachrichten im Zusammenhang mit dem Coronavirus gab es allerdings am Sonntag: Ein 80-jähriger Mann starb in einem Krankenhaus.

Update: Montag, 14. März 2022, 16.45 Uhr

Mannheim. (RNZ) 1078 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion hat die Stadt am Freitag gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 67.735.

Bislang gelten in Mannheim 57.862 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 9.423 akute Infektionsfälle.

Es befinden sich 13 Patienten auf den Intensivstationen, 63 Patienten auf den Nicht-Intensivstationen.

Update: Freitag, 11. März 2022, 16.46 Uhr

Mehr als 1000 neue Infektionen am Donnerstag

Mannheim. (RNZ/rl) Dem Gesundheitsamt wurden bis Donnerstagnachmittag, 16 Uhr, insgesamt 1057 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 66.657.

Die Mehrheit aller bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben. Bislang gelten 57.010 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 9197 akute Infektionsfälle.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Umgang mit Corona-Selbsttests, -Schnelltests und -PCR-Tests mit weiteren Informationen rund um die Testungen finden Sie auf www.baden-wuerttemberg.de

Informationen zu Corona und Antworten auf Fragen rund um Corona gibt es auch beim Corona-Helpdesk der Stadt Mannheim.

Update: Donnerstag, 10. März 2022, 17 Uhr

Anzahl der Corona-Fälle erhöht sich auf 65.600

Mannheim. (RNZ/rl) Dem Gesundheitsamt wurden bis Mittwochnachmittag, 16 Uhr, insgesamt 960 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle erhöht sich auf insgesamt 65.600. Bislang gelten 56.449 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 8701 akute Infektionsfälle.

Eine Übersicht über die Impfmöglichkeiten in Mannheim bietet eine Impfkarte im Geoinformationssystem (Geoportal) der Stadt Mannheim: https://www.gis-mannheim.de/impfkarte

Update: Mittwoch, 9. März 2022, 17.30 Uhr

1166 Infektionen und zwei Todesfälle

Mannheim. (RNZ/rl) Dem Gesundheitsamt der Stadt Mannheim wurden bis Dienstagnachmittag, 16 Uhr, insgesamt 1166 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 64.640.

Das Gesundheitsamt bestätigte zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Zwei über 90 Jahre alte Frauen starben in einem Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 450 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 56.089 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es 8101 akute Infektionsfälle.

Update: Dienstag, 8. März 2022, 17.30 Uhr

841 weitere Fälle und ein Todesfall

Mannheim. (RNZ/rl) Dem Gesundheitsamt wurden bis Montagnachmittag 841 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich damit auf 63.474.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt zudem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 100 Jahre alte Frau verstarb in einer Mannheimer Pflegeeinrichtung. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 448 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 55.341 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 7685 akute Infektionsfälle.

Fallzahlen vom Wochenende – Ein weiterer Todesfall

Dem Gesundheitsamt wurden bis Samstag, 14 Uhr, 839 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle erhöhte sich damit am Samstag auf insgesamt 62.064. Am Samstag galten 54.110 Personen als genesen. Damit gab es am Samstag 7507 akute Infektionsfälle. Das Gesundheitsamt bestätigt am Samstag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Ein über 80 Jahre alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus.

Bis Sonntag, 14 Uhr, wurden 569 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöhte sich am Sonntag auf 62.633. Am Sonntag galten 54.798 Personen als genesen. Damit gab es am Sonntag 7388 akute Infektionsfälle.

Update: Montag, 7. März 2022, 20.34 Uhr

Zehn Menschen auf Intensivstationen

Mannheim. (RNZ) 778 weitere Corona-Fälle meldet sie Stadt am Freitag. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 61.225.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt zudem drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 80 Jahre alter Mann und ein über 70 Jahre alter Mann verstarben in einem Mannheimer Krankenhaus, ein über 90 Jahre alter Mann verstarb in einer Mannheimer Pflegeeinrichtung. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 446 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Bislang gelten in Mannheim 53.415 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 7364 akute Infektionsfälle.

Es befinden sich aktuell zehn Patienten auf den Intensivstationen in Mannheimer Kliniken, 66 Patienten auf den Nicht-Intensivstationen (Stand 04.03.22).

Update: Freitag, 4. März 2022, 16.48 Uhr

924 neue Infektionen und ein weiterer Todesfall

Mannheim. (RNZ) 924 neue Corona-Fälle meldet die Stadt am Donnerstag. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 60.447.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 70 Jahre alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 443 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 52.602 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 7402 akute Infektionsfälle.

Update: Donnerstag, 3. März 2022, 16.29 Uhr

Über 7300 akute Infektionsfälle in der Stadt

Mannheim. (RNZ) 853 weitere Corona-Fälle hat die Stadt am Mittwoch gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 59.523. Bislang gelten in Mannheim 51.764 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 7317 akute Infektionsfälle.

Update: Mittwoch, 2. März 2022, 17.08 Uhr

Wieder zwei Corona-Tote in der Stadt

Mannheim. (RNZ) 787 Corona-Fälle meldet die Stadt am Dienstag. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 58.670.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 90 Jahre alte Frau und ein über 90 Jahre alter Mann verstarben in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 442 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 51.449 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 6779 akute Infektionsfälle.

Update: Dienstag, 1. März 2022, 17.06 Uhr

