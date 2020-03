Von Olivia Kaiser

Mannheim. Schulen und Kindergärten, Kinos und Bars, Schwimmbäder und Sportstätten, Museen und das Planetarium – alles geschlossen. Die Mannheimer Stadtverwaltung greift – wie andere Städte auch – zu diesen drastischen Maßnahmen, um die Verbreitung des Coronavirus so gut wie möglich aufzuhalten. Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) warb um Verständnis für die Einschränkungen: "Die von den Fachstellen und medizinischen Experten als notwendig gesehene Reduzierung sozialer Kontakte ist nur durch weitreichende Maßnahmen zu erreichen." Die weitgehende Einstellung des öffentlichen Lebens für die nächsten vier Wochen sei erforderlich, um Zeit zu gewinnen und um das öffentliche Gesundheitssystem zu entlasten.

Wie die RNZ bereits berichtete, sind Schulen und Kindergärten bis nach den Osterferien geschlossen. Das sei für viele Eltern und Betriebe eine große Herausforderung, so Kurz und appellierte an Arbeitgeber, "gemeinsame Lösungen wie zum Beispiel Arbeit im Homeoffice" zu ermöglichen. Die städtischen Dienstleistungen werden so gut es geht aufrechterhalten. "Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung werden alles tun, um die zentralen Aufgaben des öffentlichen Dienstes sicherzustellen", heißt es in der Erklärung aus dem Rathaus. Aufrechterhalten wird der öffentliche Nahverkehr, damit Pendler ihre Arbeitsstelle erreichen können.

Die Stadtverwaltung hat bis auf Weiteres angeordnet, dass Veranstaltungen und Versammlungen die Zahl von 50 Personen nicht überschreiten dürfen. Das gilt für öffentliche und private Veranstaltungen – egal ob im Freien oder in geschlossenen Räumen. Veranstaltungen mit einer Teilnehmerzahl unter 50 müssen bei der Ortspolizeibehörde der Stadt Mannheim im Vorfeld gemeldet werden.

Zum Wochenende hat die Mannheimer Stadtspitze drastische Schritte eingeleitet. Fotos: Gerold

Zudem wird der Betrieb von Gastronomieeinrichtungen aller Art verboten – ausgenommen sind Speiselokale sowie Betriebe, in denen überwiegend Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle oder zum Mitnehmen ausgegeben oder ausgeliefert werden. Kinos, Clubs und Diskotheken, Saunen, Spielhallen, Indoorspielplätze und Prostitutionsstätten bleiben ebenfalls geschlossen. Die Stadt Mannheim schließt Einrichtungen im Bereich Jugend, Bildung, Senioren, Sport und Kultur. Die RNZ gibt einen Überblick:

> Schulen, Horte, Kindertagesstätten und Kindertagespflege: Das Kultusministeriums hat angeordnet, dass alle Schulen, Horte und Kindertagesstätten ab Dienstag, 17. März, bis zum Ende der Osterferien geschlossen bleiben. Weder Klassenräume noch Sporthallen sind in diesem Zeitraum für Gastaktivitäten frei gegeben. Die Kindertagespflege ist ebenfalls von der Schließung betroffen. Nur die Kindertagespflege im Haushalt der Eltern kann weiterlaufen, da dort in der Regel nur die Kinder einer Familie betreut werden. Aufgrund des erhöhten Risikos für ältere Menschen sollten Großeltern und Senioren keine Kinder betreuen.

> Angebot für besondere Berufsgruppen: Für Eltern aus Berufsgruppen, die für die medizinische und öffentliche Infrastruktur relevant sind – zum Beispiel Ärzte, Pflegepersonal, Feuerwehrleute und Polizeibeamte – gibt es eine Betreuung für Kinder von Geburt bis zum Ende des Grundschulalters an. "Besonders angesprochen sind dabei nicht nur Kräfte in Einrichtungen, sondern auch Pflegekräfte in der häuslichen Betreuung von Pflegebedürftigen", heißt es aus der Stadtverwaltung.

> Bildungseinrichtungen und Jugendtreffs: Die Zentralbibliothek und ihre Zweigstellen bleiben geöffnet. Einzelne Angebote werden reduziert oder entfallen, ebenso wie geplante Veranstaltungen. Die Musikschule ist ab Dienstag geschlossen. Gleiches gilt für Jugendhäuser und –treffs. Ebenso schließen die Mannheimer Abendakademie und ihre Tochtergesellschaften ab Montag, 16. März.

> Sportstätten: Geschlossen sind sämtliche Hallenbäder – also das Herschelbad, Gartenhallenbad Neckarau, Hallenbad Seckenheim, Hallenbad Vogelstang und das Hallenbad Waldhof-Ost. Das gilt auch für folgende Sporthallen: Sporthalle am Boehringer Dreieck, Herbert-Lucy-Halle, GBG-Halle am Herzogenried, Leichtathletikhalle, Sporthalle Schwetzingerstadt, Lilli-Gräber-Halle, Rhein-Neckar-Sporthalle. Das Eissportzentrum Herzogenried sowie die Nebenhallen SAP-Arena stellen den Betrieb ein. Das Seppl-Herberger-Stadion, das Rhein-Neckar-Stadion, und das Carl-Benz-Stadion schließen ebenfalls.

> Kultureinrichtungen: Die städtischen Museen und das Planetarium schließen ab Sonntag. Die Veranstaltungen der Alten Feuerwache wurden unmittelbar abgesagt. Im Congress Center Rosengarten finden keine Veranstaltungen statt. Bereits am 12. März wurde entschieden, dass das Nationaltheater Mannheim bis Sonntag, 19. April, seinen Spielbetrieb einstellt.

> Senioreneinrichtungen: Die Seniorentreffs sind ebenfalls geschlossen. In Krankenhäusern sind in der Regel keine Besuche mehr möglich. Für Pflegeheime gelten Besuchsbeschränkungen: Nur ein Angehöriger pro Tag darf für eine Stunde den Bewohner besuchen.

> Stadtverwaltung: Bei stark nachgefragten Dienstleistungen in städtischen Bürogebäuden wird durch eine Eingangskontrolle sicher gestellt, dass sich im Gebäude keine Schlangen in Wartebereichen bilden.

Info: www.mannheim.de/corona