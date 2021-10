Von Alexander Albrecht

Mannheim. Die historischen Gruppenbilder des örtlichen Gesangvereins an der Wand zeugen von Zusammenhalt und Eintracht – Zwietracht herrscht dagegen seit einem Jahr in der Mannheimer CDU. Die Trennlinie verläuft zwischen den hauptsächlich jüngeren Weggefährten des ehemaligen Kreisverbandschefs und Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel, die im Wesentlichen den aktuellen Vorstand bilden, und älteren Parteigranden. Wie tief die Gräben sind, zeigt sich bei einem Gespräch am Mittwochvormittag in einem Clubraum der Kulturhalle im Stadtteil Feudenheim. Die Parteispitze hat Mitglieder und Medien geladen und will über die Ergebnisse des Gutachtens der Reutlinger Wirtschaftsprüfungs- und Steuerprüfungsgesellschaft Mauer informieren.

Die schwäbischen Experten haben Miet-, Arbeits- und Darlehensverträge in der früheren CDU-Geschäftsstelle vom 1. Januar 2017 bis 10. März dieses Jahres untersucht. Die kommissarische Kreisverbandschefin Katharina Funck liest eine Erklärung von ihrem iPad ab. Der entscheidende Satz: "Aus dem Abschlussbericht ergeben sich nach Überzeugung des Kreisvorstands weder strafbare Handlungen noch Verstöße gegen das Parteiengesetz." Mit anderen Worten: Das Gutachten entlastet den über den Maskenskandal gestolperten Nikolas Löbel fast auf ganzer Linie.

Der Bericht zeige nur "organisatorische Handlungsempfehlungen" auf, mit der sich der am 22. Oktober neu zu wählende Kreisvorstand beschäftigen müsse, so Funck. Strafrechtlich hat allerdings die Staatsanwaltschaft das letzte Wort. Die Behörde ermittelt in Zusammenhang mit der Ex-Kreisgeschäftsstelle gegen Löbel sowie zwei bislang unbekannte Parteimitglieder und geht einem Anfangsverdacht hinsichtlich mehrerer Straftaten nach, unter anderem Betrug.

Die damalige Kreisgeschäftsführerin Mareike Pilz hatte mit Löbel zwei Mietverträge geschlossen: in seiner Funktion als Abgeordneter des Bundestags und für seine Ein-Mann-Projektmanagement GmbH. Ein Büro nutzte er für die parlamentarische Arbeit und seine Geschäfte, im anderen arbeitete sein Wahlkreis-Referent Thomas Hornung. Auch die Junge Union mietete Räumlichkeiten in der Geschäftsstelle an. Zwei ehemalige CDU-Vorstands- und Parteimitglieder nahmen Einsicht in die Bücher, traten noch am selben Tag von ihren Posten zurück und wandten sich an die Presse. Die Dokumente hätten sie entsetzt, berichteten der heutige Grünen-Stadtrat Chris Rihm und der Jurist Professor Andreas Pitz.

Dennoch gelang es Löbel Ende Oktober 2020, das Vertrauen der Partei zu gewinnen, die ihn wieder als Bundestagskandidat nominierte. Ein seinerzeit vom Kreisvorstand beim ehemaligen CDU-Stadtrat Professor Ralph Landsittel in Auftrag gegebenes Gutachten monierte lediglich, dass für die GmbH eine jährliche Mietzahlung vereinbart wurde, was rechtlich aber zulässig sei. Die "unabhängige Prüfung" der Reutlinger Experten war im März, wenige Tage nach Löbels Komplettrückzug aus Partei und Parlament, auf Wunsch des Kreisvorstands vom CDU-Landesverband in die Wege geleitet worden. Die Südwest-CDU hat die Kosten des Gutachtens – die Rede ist von 20.000 Euro – vollständig getragen, wie der stellvertretende Landesgeschäftsführer Roger Schenk im Clubraum versichert.

Konkrete Inhalte und Details der Expertise nennen er und Funck dagegen nicht – aus Gründen des Datenschutzes und des Schutzes der Persönlichkeitsrechte der in der Untersuchung aufgeführten Personen, wie es heißt. Das wollen die anwesenden Mitglieder – fast alle Kritiker Löbels und des aktuellen Kreisvorstands – nicht akzeptieren. "Wir fühlen uns verschaukelt", schimpft der ehemalige Bürgermeister Rolf Schmidt und fordert, den Abschlussbericht für die Mitglieder und Presse einsehbar zu machen. Andere verlangen, den genauen Auftrag an die Reutlinger Prüfer darzulegen.

Ulrich Seel, der sich parteiintern erfolglos als Bundestagskandidat beworben hatte, ächzt: "Der Kreisvorstand entzieht sich seiner politischen Verantwortung." Dass Funck nicht einmal die Handlungsempfehlungen für die künftige Arbeit offenlegen will, bringt die Basis ebenso auf die Palme, wie der Umstand, dass die Reutlinger Kontrolleure keinen Vertreter nach Mannheim schickten. Funck begründet dies mit der Indiskretion eines Vorstandskollegen, der in der Kanzlei angerufen haben soll und auf die Art der Darstellung des Gutachtens in der Öffentlichkeit Einfluss nehmen wollte. Abgesehen davon seien in den vergangenen Wochen häufiger vertrauliche Informationen und Protokolle aus Sitzungen an die Presse durchgestochen worden.

Erst am Montagabend war der Kreisverbandsspitze der Bericht vorgelegt worden. Alle Vorstände verpflichteten sich zur Verschwiegenheit. Immerhin hat die Parteispitze den Landesverband darum gebeten, die Mitglieder in das Dokument Einsicht nehmen zu lassen. Entschieden ist das noch nicht, aber die Zeit drängt, und der Kreisparteitag steht bereits in zweieinhalb Wochen an. "Wenn wir den Bericht nicht vorher lesen dürfen, können wir den Vorstand auch nicht entlasten", droht Seel unverhohlen.