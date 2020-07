Von Stefan Otto

Mannheim. "Die Pochers hier!" heißt der wöchentliche Podcast, den der Entertainer Oliver Pocher und seine Frau Amira zu Zeiten von Corona ins Leben gerufen haben. Jetzt waren die beiden Pochers tatsächlich hier, um beim Carstival an gleich zwei nahezu ausverkauften Abenden für Hochstimmung zu sorgen.

Live vor Publikum nahmen sie auf dem Mannheimer Maimarktgelände zwei neue Folgen ihres Audioblogs auf, der ganz schlicht davon handelt, was bei ihnen die Woche über so passiert ist oder was sie gerade beschäftigt. "Da passieren ja laufend Sachen, und du sorgst häufig für Gesprächsstoff", erklärt die Österreicherin, die Pocher im vergangenen Oktober geheiratet hat. "Wir sind immer good cop, bad cop" (zu deutsch: Guter Bulle, böser Bulle), so Amira weiter. "Ich bin immer die Gute und du bist der Böse. Du sagst schön deine Meinung, und ich kehr’ hinterher die Scherben zusammen."

Mitgebracht hatten sie Oliver Pochers ehemaligen Kollegen Mola Adebisi, einst VJ bei VIVA, jetzt DJ bei Pocher, der sich mit zwei Songs ("Sie sieht mich nicht", "Führ mich ans Licht") von Xavier Naidoo einführte. Von Naidoo – "da muss man in Mannheim einfach drüber reden" – kam das jungvermählte Paar schnell auf dessen krude Verschwörungstheorien unter anderem über die Corona-Pandemie zu sprechen. Aber ebenso schnell kamen sie wieder davon ab, um sich fortan leidenschaftlich mit der sexuellen Anziehungskraft verschiedener Prominenter und mit deren Schönheitsoperationen zu befassen.

Vom "King of Pop" Michael Jackson, der sich zu Lebzeiten vielfach solcher Eingriffe unterzogen hatte, fanden sie in ihrem offenbar willkürlich und spontan verlaufenden Zwiegespräch alsbald zum äußerst heiklen Thema Pädophilie, das letztlich dazu führte, dass die Pochers sich gegenseitig bezichtigten, "Sch..." zu reden. Nach einer Dreiviertelstunde kam als Überraschungsgast der Comedian Chris Tall auf die Bühne, der etwas Humor und vor allem etwas Gelassenheit einbringen konnte in den spürbar ziellos verlaufenden Talk auf Couch und Sessel, der weder auf Pointen noch auf Information ausgerichtet war und sich in der Folge um unterschiedliche Erlebnisse mit diversen Comedy-Kollegen sowie speziell um Talls Karriere zu drehen.

Tall, der 29-jährige Hamburger Comedian, dessen Late-Night-Show "Darf er das?" regelmäßig am Freitagabend auf RTL läuft, wird in der nächsten Staffel neben Evelyn Burdecki, Dieter Bohlen und Bruce Darnell auch in der Jury der RTL-Castingshow "Das Supertalent" sitzen. "Also, wer mich nicht mag: Pech gehabt", meinte er in Mannheim dazu und versprach, auf das Finale vom "Supertalent" mindestens so viel Einfluss zu nehmen, dass am Ende nicht wieder ein Hund als Sieger der Show hervorgehen werde.

Aus der im Grunde unspektakulären Podcast-Aufzeichnung machte Oliver Pocher eine große Show, sobald er abseits der Bühne auf einem E-Roller über das Gelände und kreuz und quer durch die Reihen der geparkten Autos düste – bis ganz hinten ans MVV-Reitstadion, "am Arsch der Heide", wie es der 42-jährige TV-Moderator und Comedian nannte.

Mehr noch als oben, vor der großen Kinoleinwand, bewies er vor allem hier unten, inmitten seiner Fans und ihrer Fahrzeuge, sein großes Selbstbewusstsein, seine Schlagfertigkeit und seinen Humor. Pocher scheute sogar nicht davor zurück, auf ein Autodach zu steigen und die Aussicht zu genießen. Er feierte sich und wurde gefeiert und sorgte schließlich für so viel gute Stimmung wie noch kein Künstler beim Carstival zuvor.

