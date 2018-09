Von Olivia Kaiser

Mannheim. Filsbach nannten die Mannheimer früher die Quadrate E bis K, heute ist der Kiez auch als "Klein Istanbul" bekannt. Denn seit den 1970er-Jahren haben dort viele, vor allem türkische Gastarbeiter und ihre Nachkommen ein Zuhause gefunden. Das Café Filsbach ist eine Institution im Kiez, doch es ist nur ein Teil der Begegnungsstätte Westliche Unterstadt, die am Samstag ihr 40-jähriges Bestehen feiert. Auf den ersten Blick ist es ein typisches Jugendhaus, so wie es sie in vielen Stadtteilen gibt. Seine Entstehungsgeschichte ist allerdings ungewöhnlich.

"Alles begann mit der Gestaltung des heutigen Swansea-Platzes, an dem unser Haus liegt", erzählt Heike Grönert. Sie ist die Geschäftsführerin des Vereins Begegnungsstätte Westliche Unterstadt, der das Haus betreibt. Mitte der 1970er-Jahre setzten sich Bürger, allen voran die Interessengemeinschaft Luisenpark, dafür ein, dass H 6 nicht bebaut und die Straße zwischen H 6 und J 6 aufgehoben wird, sodass beide Quadrate verbunden sind. Die Bürger setzten sich durch, und es entstand der Swansea-Platz mit einer Freifläche und einem Spielplatz. Für heutige Verhältnisse ist er zubetoniert, trotzdem stehen nirgendwo im Filsbach-Viertel mehr Bäume.

"Damals hatte man dann die Idee, Stadtteilarbeit zu starten", sagt Grönert. 1978 gründeten die Initiatoren den gemeinnützigen Verein Begegnungsstätte Westliche Unterstadt. Los ging es mit einem Bauwagen auf dem Swansea-Platz, der "Baracke", wie die Sozialarbeiter ihn liebevoll nannten. Doch das Vereinsziel war es, eine Begegnungsstätte für alle zu schaffen: für Jung und Alt, für Deutsche und Migranten, für Frauen und Männer.

Dieser Traum ging zwei Jahre später in Erfüllung, als der Verein das sanierte Gebäude in J 6, 1 beziehen konnte. "Die Räume im Erdgeschoss wurden gemeinschaftlich genutzt", erklärt Grönert das Konzept. "Es war eine Art Kommune, aber offen für alle." Einziehen konnte aber nur, wer Vereinsmitglied wurde. In den Räumen im Erdgeschoss wurden Näh- und Deutschkurse angeboten, im Keller eine Töpferwerkstatt eingerichtet.

Für die Sozialarbeit beschäftigte man Mitarbeiter. Peter Tröster arbeitet bereits seit über 35 Jahren für den Verein und hat die Entwicklung der letzten Jahrzehnte miterlebt. "Seit den 1980er-Jahren ist viel passiert", erzählt er schmunzelnd. Der Verein habe sich entwickelt, verschiedene Konzepte der Sozialarbeit ausprobiert. "Es war ein Selbstfindungsprozess, nicht alles hat sich auf Dauer durchgesetzt." Heute konzentriert sich die Begegnungsstätte auf die Kinder- und Jugendarbeit. Es gibt einen Kindergarten, eine Kreativwerkstatt und natürlich das Café Filsbach. "Hier kann jeder auf einen Kaffee oder eine Limo vorbeikommen", betont Heike Grönert. Es gibt ein kulturelles Programm mit Lesungen oder Konzerten. Vormittags finden Sprachkurse für Flüchtlinge statt. Auf dem Swansea-Platz betreibt man seit 17 Jahren einen Stadtteilgarten.

Seit 1985 ist die Begegnungsstätte Westliche Unterstadt anerkannter Träger der Jugendhilfe in Mannheim. Die Vereinsmitglieder unterstützen ehrenamtlich die fest angestellten Mitarbeiter. Sie helfen in der Kreativwerkstatt oder beim Kinder-Kochen, geleiten Ausflüge - so wie jüngst beim Ferienprogramm - und übernehmen den Thekendienst im Café Filsbach. Das ungewöhnliche Modellprojekt ist geglückt. Wer sich für eine Wohnung in dem Haus interessiert, muss sich bewusst machen, dass dort jede Menge Trubel herrscht. Obwohl das Gebäude der Wohnungsbaugesellschaft GBG gehört, bestimmt der Vereinsvorstand, wer eine freie Wohnung bekommt. Nur wenn sich kein Nachmieter findet, kümmert sich die GBG darum. "Die meisten Bewohner sind aber heute noch Vereinsmitglieder", weiß Heike Grönert, deren Büro sich im ersten Stock des Wohnhauses befindet.

Peter Trösters Reich dagegen liegt im Keller. Der gelernte Freizeitpädagoge ist leidenschaftlicher Musiker. Er führte die musikalische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ein, die heute ein Merkmal der Begegnungsstätte ist. Die Töpferwerkstatt ist schon längst einem Musikzimmer gewichen. Hier können Kinder nach Herzenslust alle möglichen Instrumente ausprobieren. "Das war damals ein kleiner Kampf", erinnert sich Tröster. "Nicht alle Vereinsmitglieder standen der musikalischen Arbeit offen gegenüber. Sie hatten Angst, wir könnten zu laut sein." Mittlerweile gibt es einen schalldichten Probenraum, den die Bands der Begegnungsstätte nutzen können. Vor ein paar Jahren suchte Peter Tröster nach einem Instrument, für das sich Jugendliche begeistern könnten, und kam auf die Ukulele. Das kleine Saiteninstrument faszinierte die Nachwuchsmusiker tatsächlich. Tröster gründete die First Ukulele Band Filsbach, aus der die erfolgreiche Formation Ukulayers hervorging. Die Band ist mittlerweile in der ganzen Metropolregion bekannt und hat mehrere Auftritte pro Woche. Doch trotzdem hat Schlagzeuger Ben Haug noch Zeit, die ein oder andere Schicht im Café zu übernehmen. "Ich habe in der Begegnungsstätte eine schöne Jugend verbracht", sagt er. "Ich möchte etwas zurückgeben."

Info: Das Jubiläumsfest ist am Samstag, 15. September, ab 11 Uhr auf dem Swansea-Platz. Die Ukulayers geben ab 17 Uhr ein Konzert. Weitere Infos: www.filsbach.com.