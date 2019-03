Von Volker Endres

Mannheim. Wer das Mannheimer Bunkermuseum im Stadtteil Sandhofen betritt, taucht in dunkle Zeiten ab. Der Bunker in der Birnbaumstraße zeigt die Kriegsgeschichte. Die Dauerausstellung beleuchtet die NS-Zeit, die Sonderausstellung "Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts" den Ersten Weltkrieg, der zwar mit dem Waffenstillstand im November 1918 endete. Weil aber der Friedensvertrag erst im Juni 1919 unterschrieben wurde, trägt die Ausstellung den Untertitel "100 Jahre Ende Erster Weltkrieg."

"Auf der Suche nach den Ursachen für den Zweiten Weltkrieg bin ich recht schnell beim Ersten Weltkrieg gelandet", erklärt Harald Emig. Der Hobbyhistoriker begann vor circa 25 Jahren, Zeugnisse des ersten interkontinentalen Kriegs zu sammeln und stellt dem Bunkermuseum, das als "Zeitgeschichtliches Museum Mannheim" Teil des Heimatmuseums Sandhofen ist, etwa 200 Einzelstücke seiner Sammlung zur Verfügung. Circa 17 Millionen Menschen ließen zwischen 1914 bis 1918 ihr Leben. Darunter Paul Reichelt, dessen Tagebücher und Briefe eine Eindruck der Schrecken wiedergeben, die er erlebt hat.

"Er war 317 Tage im Krieg", berichtet Harald Emig. Reichelt ließ sich nach wenigen Tagen an der Front zum Krankenträger ausbilden, wurde aber verwundet und erlag schließlich seinen Verletzungen. "Es gab nicht nur die Gefallenen, sondern Verstümmelte, Verletzte und auch die so genannten Kriegs-Zitterer, die am ganzen Körper vibrierten." An diese Kriegsopfer soll diese Ausstellung erinnern, bei der die kaiserzeitliche Pickelhaube ebenso wenig fehlt wie Waffen, Abzeichen oder ein winziger Eindruck eines Schützengrabens.

Anhand der Uniformen erläutert Harald Emig die Militärtechnik. "Bis 1907 sind die Soldaten noch mit dem bunten Rock in die Schlacht gezogen." Knallige Farben, die den Schützen im dichten Pulverdampf die eigenen Reihen signalisieren sollten. Mit der Entwicklung rauchfreien Schießpulvers wurden die bunten Signalfarben hingegen zur Zielscheibe und die Uniformen deshalb mausgrau oder olivgrün. Selbstverständlich handle es sich bei allen Uniformen um getragene Exemplare, die aus Nachlässen von Kriegsüberlebenden stammen, versichert der Sammler.

Bei den Waffen hilft Emig seine Verbindung zu französischen Historienvereinen, über die der Weg der Einzelstücke nach Sandhofen führte. Auch die Tennisballgroßen Handgranaten, die noch eine echte Zündschnur hatten. "Selbstverständlich sind die Waffen allesamt demilitarisiert." Fast alle. Die Bajonette sehen noch immer scharf aus, und die rostigen Morgensterne versprühen eine stille Aggressivität. "Auch solche Waffen kamen im Ersten Weltkrieg noch zum Einsatz. Gerade der Morgenstern als Nahkampfwaffe, wenn man erst einmal in den feindlichen Stellungsgraben gelangt ist", weiß der Hobbyhistoriker.

Ausrüstungsgegenstände, Urkunden, Fundstücke, Todesanzeigen und noch vieles mehr haben Harald Emig und seine Lebensgefährtin Andrea Bernardy zusammengetragen und dem Museum zur Verfügung gestellt. Besonders beeindruckend dabei die Feldbriefe in Sütterlinschrift, die zu Beginn noch sehr euphorisch klangen, aber mit zunehmender Kriegsdauer kürzer und depressiver klingen. "Wir wollten schon lange so eine Ausstellung machen, aber es hat sich leider bisher noch nie ergeben", erklärte Museumsleiter Dirk Schulz. Eine Ausstellung, die keinen neuen Blick auf die damaligen Ereignisse wirft, aber sie im Kern zusammenfasst und Besucher, gerne auch Schulklassen dazu anregen soll, selbst zu forschen. Denn wie es rund 20 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs und der Formulierung im Friedensvertrag, die Deutschland als "Urheber aller Verluste und aller Schäden", bezeichnete, ist auf der übrigen Ausstellungsfläche im Bunker zu sehen.

Info: Bis zum Jahresende ist die Sonderausstellung im Mannheimer Bunkermuseum zu sehen. Es ist an jedem ersten und dritten Sonntag des Monats von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Eine Besichtigung ist auch nach Vereinbarung unter www.zgma.de möglich.